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João Alberto | Notícia

Líder pernambucano estará na COP-31 em Antalya, na Turquia

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por JC Publicado em 05/11/2026 às 6:00
Bruno Veloso, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe)
Bruno Veloso, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) - Divulgação/Fiepe

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Recém-chegado da Missão Empresarial à China, o presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco, Bruno Veloso, embarca sábado para a Turquia, onde participará, ao lado de outros diretores da Confederação Nacional da Indústria, da COP-31, que tem na pauta a ampliação do uso da eletricidade e os desafios da transição energética. Evento terá a presença do presidente Lula e da ministra Marina Silva.

TORCIDA

Muitos pernambucanos marcaram viagem para São Paulo, onde formarão uma torcida especial, com nossa bandeira, no Autódromo de Interlagos domingo, para apoiar Rafael Câmara, primeiro piloto pernambucano a competir na Fórmula-1. Ele fará sua estreia na equipe Haas no Grande Prêmio São Paulo.

TÊNIS

O ex-tenista Rafael Nadal vai integrar o conselho de administração do Real Madrid, em um cargo de diretor. A indicação será submetida à aprovação dos sócios do clube durante Assembleia Geral marcada para 21 de novembro.

SAÚDE

Após a rotina de campanha, o primeiro compromisso de Lula após o período eleitoral foi cuidar da saúde. O presidente realizou um check-up no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Os exames apresentaram resultados dentro da normalidade, segundo boletim médico.

HOME OFFICE

Mesmo nos Estados Unidos, onde está desde a semana passada, o senador Flávio Bolsonaro participou remotamente da sessão híbrida do Senado e votou contra o requerimento que pedia a retirada da discussão sobre a redução da maioridade penal da PEC da Segurança Pública. Na semana anterior, ele não havia registrado presença na Casa.

TÊNIS

O ex-tenista Rafael Nadal vai integrar o conselho de administração do Real Madrid, em um cargo de diretor. A indicação será submetida à aprovação dos sócios do clube durante Assembleia Geral marcada para 21 de novembro.

LITERATURA

A literatura argentina será destaque na programação da Academia Pernambucana de Letras, na sexta e sábado. Em parceria com o Consulado Argentino no Recife, os encontros são dedicados à obra de Jorge Luis Borges e ao romance “Avalovara”, de Osman Lins.

TRANSPORTES

Pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes revela que 64,85% das cargas do Brasil passam por rodovias.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A reeleição de presidentes, governadores e prefeitos transformou o exercício do primeiro mandato em uma preparação permanente para a eleição seguinte.” (Igor Maciel)

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O GALO da Madrugada estreia hoje a nova temporada da “Quinta no Galo”, comandada por Gustavo Travassos, que reúne muitos cantores do nosso frevo.

A BRASILEIRA Ana Khouri conquistou o prêmio de Designer de Acessórios do Ano no CFDA Fashion Awards, considerado o Oscar da moda.

HOJE é o Dia Nacional da Cultura.

A ESTILISTA paraibana Rebeca Nepomuceno tem assinado produções de muitos artistas.

HELENA Martins em temporada na Europa.

ANIVERSARIANTES

Andréa Rego Barros, Arnaldo Motta, Bruna Cantarelli, Carolina Rau, Consuelo Arruda, Christiana Cruz, Eduarda Brennand Petribu Vasconcelos, José Humberto Cavalcanti, Lílian Bastos Campos, Paula Macedo, Paulo Figueiredo Júnior, Rafael Saraiva, Renata Brennand Carvalho, Renata Massa Cardoso, Ricardo Antunes, Rosamaria Monte e Tony Gel.

 

Arquivo Pessoal
Dani Portela e Simone Santana, em reunião ontem, na Alepe - Arquivo Pessoal

Sheila Wanderley/Divulgação
Renata Figueiredo Lanes , em evento no Famiglia Giuliano - Sheila Wanderley/Divulgação

Arquivo Pessoal
Os senadores pernambucanos Humberto Costa, Teresa Leitão e Fernando Dueire, na reunião que aprovou a PEC da Segurança - Arquivo Pessoal

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