Importância dos ministros no novo governo de Lula
Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz contatos para definir os ministros do seu quarto mandato. Com a necessidade de atrair partidos, deve manter as 39 pastas e até aumentar, com a Segurança Pública. Ele deve fazer muitas reformas, especialmente quando lembra que, no atual governo, a reprovação sempre foi maior do que a aprovação, inclusive por culpa de alguns ministros que tiveram fraca atuação. Com tantos problemas para resolver, ele deve ter ao lado um ministério forte e competente.
TURISMO
Eduardo Tiburtius comanda o evento “Summit Turismo + ESG” que o Porto de Galinhas Convention Bureau promove amanhã no The Westin Porto de Galinhas. Vai discutir sustentabilidade, respeito às comunidades e geração de oportunidades no turismo.
FAMÍLIA
Renata, Pedro e Maria Eduarda Campos, Tomás Alencar e Augusta Carneiro aproveitaram o feriado para levar os filhos ao Circo do Tirú.
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MENSALIDADES
A ex-deputada federal Carla Zambelli pediu ajuda financeira a apoiadores para se manter na Itália, onde vive após deixar o Brasil. Nas redes sociais, anunciou uma comunidade com assinaturas de R$ 50 mensais e atribuiu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, as dificuldades financeiras que afirma enfrentar.
DESTAQUE
Na premiação Top of Mind da Folha de S.Paulo, a “Primor” conquistou pelo 16º ano o prêmio Top Destaque Nordeste, como a marca mais lembrada na região. A Margarina Primor é fabricada em Pernambuco e neste ano patrocinou o Galo da Madrugada e o São João de Caruaru.
LANÇAMENTO
O acadêmico Admaldo Matos lança segunda-feira, na Academia Pernambucana de Letras, o livro “A Rosa Incerta dos Ventos”, com apresentação de Lourival Holanda.
REFLEXÃO
Miguel Coelho fez uma reflexão nas redes sociais sobre os acontecimentos de 2026. Relatou a perda do filho, aos oito meses de gestação, a retirada da candidatura ao Senado e a derrota na disputa para deputado. Sem definir os próximos passos, afirmou que pretende recalcular os rumos na política e começar do zero, com novos feitos.
ARTISTA
Marieta Severo completou 80 anos, celebrando seis décadas de carreira no teatro, cinema e televisão. Tem cerca de 30 peças, 50 filmes e 30 novelas e acaba de estrelar a série “Dom de Iludir”, da Netflix. Seus personagens mais marcantes são Dona Nenê, de “A Grande Família”, Fanny, de “Verdades Secretas”, e Alma, de “Laços de Família”.
FIM DE ANO
Agora que acabaram as eleições, o foco do comércio será a Black Friday e, de forma geral, os setores também têm foco nas festas de fim de ano, como Natal e Ano-Novo.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "O animal satisfeito dorme. O homem insatisfeito pensa." (Ariano Suassuna)
ANNE Barreto, que brilha na TV e na Rádio Jornal, foi muito cumprimentada ontem, quando mudou de idade.
JAIR Ventura foi demitido ontem do Vitória. É o 19º treinador afastado na Série A do Brasileiro.
NAS REDES sociais, notícias viralizadas de Daniel Vorcaro, com tema inusitado: as fotos dele após meses sem procedimentos estéticos, completamente diferente.
O OPORTO Forte Group, de Portugal, celebra 33 anos com coquetel hoje, no Entre Vinhos.
TÚLIO Gadelha e Fátima Bernardes celebram nove anos juntos.
ANIVERSARIANTES
Artur da Cunha, Daniel Coelho, Fernanda Lúcia Fernandes, Guido Corrêa de Araújo, Isaltino Nascimento, João Bosco Gouveia de Melo, Luiz Augusto Gondim Sampaio, Mário de Queiroz Galvão, Mônica Holanda, Paulo Queiroz, Roberta Pragana, Salete Santos, Semíramis Cavalcanti Prado, Taciana Amorim de Moraes Lima e Vera Lúcia Negromonte.