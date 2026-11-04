Importância dos ministros no novo governo de Lula

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz contatos para definir os ministros do seu quarto mandato. Com a necessidade de atrair partidos, deve manter as 39 pastas e até aumentar, com a Segurança Pública. Ele deve fazer muitas reformas, especialmente quando lembra que, no atual governo, a reprovação sempre foi maior do que a aprovação, inclusive por culpa de alguns ministros que tiveram fraca atuação. Com tantos problemas para resolver, ele deve ter ao lado um ministério forte e competente.

Márcia e Maurício Galvão nas Cataratas do Niágara Falls, no Canadá - Arquivo Pessoal

TURISMO

Eduardo Tiburtius comanda o evento “Summit Turismo + ESG” que o Porto de Galinhas Convention Bureau promove amanhã no The Westin Porto de Galinhas. Vai discutir sustentabilidade, respeito às comunidades e geração de oportunidades no turismo.

Maria Clara Moura Dubeux e Andréa Perez, em festa no Famiglia Giuliano - Sheila Wanderley/Divulgação

FAMÍLIA

Renata, Pedro e Maria Eduarda Campos, Tomás Alencar e Augusta Carneiro aproveitaram o feriado para levar os filhos ao Circo do Tirú.

Antônio Mário de Abreu Pinto recebe Bárbara Fernandes e Priscila Carrilho, em evento no Porto Digital - Tárcio Alves/Divulgação

MENSALIDADES

A ex-deputada federal Carla Zambelli pediu ajuda financeira a apoiadores para se manter na Itália, onde vive após deixar o Brasil. Nas redes sociais, anunciou uma comunidade com assinaturas de R$ 50 mensais e atribuiu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, as dificuldades financeiras que afirma enfrentar.

DESTAQUE

Na premiação Top of Mind da Folha de S.Paulo, a “Primor” conquistou pelo 16º ano o prêmio Top Destaque Nordeste, como a marca mais lembrada na região. A Margarina Primor é fabricada em Pernambuco e neste ano patrocinou o Galo da Madrugada e o São João de Caruaru.

LANÇAMENTO

O acadêmico Admaldo Matos lança segunda-feira, na Academia Pernambucana de Letras, o livro “A Rosa Incerta dos Ventos”, com apresentação de Lourival Holanda.

REFLEXÃO

Miguel Coelho fez uma reflexão nas redes sociais sobre os acontecimentos de 2026. Relatou a perda do filho, aos oito meses de gestação, a retirada da candidatura ao Senado e a derrota na disputa para deputado. Sem definir os próximos passos, afirmou que pretende recalcular os rumos na política e começar do zero, com novos feitos.

ARTISTA

Marieta Severo completou 80 anos, celebrando seis décadas de carreira no teatro, cinema e televisão. Tem cerca de 30 peças, 50 filmes e 30 novelas e acaba de estrelar a série “Dom de Iludir”, da Netflix. Seus personagens mais marcantes são Dona Nenê, de “A Grande Família”, Fanny, de “Verdades Secretas”, e Alma, de “Laços de Família”.

FIM DE ANO

Agora que acabaram as eleições, o foco do comércio será a Black Friday e, de forma geral, os setores também têm foco nas festas de fim de ano, como Natal e Ano-Novo.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "O animal satisfeito dorme. O homem insatisfeito pensa." (Ariano Suassuna)

ANNE Barreto, que brilha na TV e na Rádio Jornal, foi muito cumprimentada ontem, quando mudou de idade.

JAIR Ventura foi demitido ontem do Vitória. É o 19º treinador afastado na Série A do Brasileiro.

NAS REDES sociais, notícias viralizadas de Daniel Vorcaro, com tema inusitado: as fotos dele após meses sem procedimentos estéticos, completamente diferente.

O OPORTO Forte Group, de Portugal, celebra 33 anos com coquetel hoje, no Entre Vinhos.

TÚLIO Gadelha e Fátima Bernardes celebram nove anos juntos.

ANIVERSARIANTES

Artur da Cunha, Daniel Coelho, Fernanda Lúcia Fernandes, Guido Corrêa de Araújo, Isaltino Nascimento, João Bosco Gouveia de Melo, Luiz Augusto Gondim Sampaio, Mário de Queiroz Galvão, Mônica Holanda, Paulo Queiroz, Roberta Pragana, Salete Santos, Semíramis Cavalcanti Prado, Taciana Amorim de Moraes Lima e Vera Lúcia Negromonte.