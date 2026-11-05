Amupe promove Fórum Imobiliário Brasileiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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O presidente da Amupe, Leonardo Pessoa de Melo, comanda hoje, no Recife Expo Center, o Fórum Imobiliário Brasileiro, com programação voltada às transformações urbanas, tecnologia, sustentabilidade e tendências regulatórias com credencial, coordenado por Guilherme Guerra. Evento é um marco para o fortalecimento do mercado e o desenvolvimento socioeconômico do Nordeste. No encerramento, teremos homenagem ao advogado imobiliário e ex-assessor jurídico da entidade, Fernando Cunha.

A governadora Raquel Lyra mostra seu lado jogadora, batendo e convertendo um pênalti, na inauguração da Areninha de Camaragibe - Hesioldo Góes/Divulgação



VOLTA ATRÁS

Foi muito ruim para o prefeito Victor Marques voltar atrás na sua decisão de manter a dupla Jorge & Mateus na programação dos shows de fim de ano no Polo Pina. Caso continue tomando decisões com base nas pressões das redes sociais, terá sérios problemas para administrar a cidade.

CALOR

O calor intenso tem chamado a atenção dos pernambucanos. Uma massa de ar quente e seco é apontada pela Apac como responsável pelas altas temperaturas. A recomendação da Secretaria Estadual de Saúde é reforçar a hidratação, umidificar os ambientes, evitar exercícios físicos entre 10h e 17h e fugir de aglomerações em locais fechados.

ABERTURA

Muita expectativa em torno da inauguração hoje, da primeira loja da “H&M”, multinacional sueca de moda, no Nordeste, com a previsão de atrair uma multidão ao RioMar Recife. A loja terá espaço maior para moda praia que nas demais do Brasil.

Camila Bandeira, Lúcio Omena e Rodrigo Vieira em espaço de Artesanato de Pernambuco - Jailton Júnior/JC Imagem

TELETON

Eliana, liberada pela Globo, e Celso Portiolli serão os anfitriões da abertura do Teleton, no SBT/TV Jornal , amanhã. A maratona beneficente em prol da AACD segue até a madrugada do domingo e terá ainda participações de Péricles e Ana Castela.

JORNALISMO

A Justiça de São Paulo concedeu liminar favorável a entidades que representam jornais, emissoras de rádio e TV e revistas contra a Meta, que exigia acesso irrestrito ao conteúdo jornalístico para treinar sua inteligência artificial.

EM COIMBRA

Ingrid Zanella Campos participa, hoje e amanhã, em Coimbra das Jornadas Luso-Brasileiras de Responsabilidade Civil, que têm como tema “Uma Década de Responsabilidade Civil”.

Jacqueline Ferreira, destaque na nossa arquitetura - Jailton Júnior/JC Imagem

MEDICINA

O neurocirurgião Arthur da Cunha comanda encontro internacional médico, promovido pela MedHands, com o apoio da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, reunindo especialistas nacionais e internacionais.

MÚSICA

O festival Clássicos do Brasil retorna ao Recife amanhã, sábado e domingo, no Parque Dona Lindu. A programação reúne Alcione, Seu Jorge, Marcelo D2, Nando Reis, Humberto Gessinger e CPM 22, e os pernambucanos Lula Queiroga, Mundo Livre S/A e SpokFrevo Orquestra.

NATAL

Como é tradição, a Dior lançou ontem o curta-metragem de animação “Christian Dior’s Night in Color”, criado para celebrar o Natal. O filme se passa em 1949 com a busca de um vestido por Marlene Dietrich para Christian Dior.