Amupe promove Fórum Imobiliário Brasileiro
Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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O presidente da Amupe, Leonardo Pessoa de Melo, comanda hoje, no Recife Expo Center, o Fórum Imobiliário Brasileiro, com programação voltada às transformações urbanas, tecnologia, sustentabilidade e tendências regulatórias com credencial, coordenado por Guilherme Guerra. Evento é um marco para o fortalecimento do mercado e o desenvolvimento socioeconômico do Nordeste. No encerramento, teremos homenagem ao advogado imobiliário e ex-assessor jurídico da entidade, Fernando Cunha.
VOLTA ATRÁS
Foi muito ruim para o prefeito Victor Marques voltar atrás na sua decisão de manter a dupla Jorge & Mateus na programação dos shows de fim de ano no Polo Pina. Caso continue tomando decisões com base nas pressões das redes sociais, terá sérios problemas para administrar a cidade.
CALOR
O calor intenso tem chamado a atenção dos pernambucanos. Uma massa de ar quente e seco é apontada pela Apac como responsável pelas altas temperaturas. A recomendação da Secretaria Estadual de Saúde é reforçar a hidratação, umidificar os ambientes, evitar exercícios físicos entre 10h e 17h e fugir de aglomerações em locais fechados.
ABERTURA
Muita expectativa em torno da inauguração hoje, da primeira loja da “H&M”, multinacional sueca de moda, no Nordeste, com a previsão de atrair uma multidão ao RioMar Recife. A loja terá espaço maior para moda praia que nas demais do Brasil.
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TELETON
Eliana, liberada pela Globo, e Celso Portiolli serão os anfitriões da abertura do Teleton, no SBT/TV Jornal , amanhã. A maratona beneficente em prol da AACD segue até a madrugada do domingo e terá ainda participações de Péricles e Ana Castela.
JORNALISMO
A Justiça de São Paulo concedeu liminar favorável a entidades que representam jornais, emissoras de rádio e TV e revistas contra a Meta, que exigia acesso irrestrito ao conteúdo jornalístico para treinar sua inteligência artificial.
EM COIMBRA
Ingrid Zanella Campos participa, hoje e amanhã, em Coimbra das Jornadas Luso-Brasileiras de Responsabilidade Civil, que têm como tema “Uma Década de Responsabilidade Civil”.
MEDICINA
O neurocirurgião Arthur da Cunha comanda encontro internacional médico, promovido pela MedHands, com o apoio da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, reunindo especialistas nacionais e internacionais.
MÚSICA
O festival Clássicos do Brasil retorna ao Recife amanhã, sábado e domingo, no Parque Dona Lindu. A programação reúne Alcione, Seu Jorge, Marcelo D2, Nando Reis, Humberto Gessinger e CPM 22, e os pernambucanos Lula Queiroga, Mundo Livre S/A e SpokFrevo Orquestra.
NATAL
Como é tradição, a Dior lançou ontem o curta-metragem de animação “Christian Dior’s Night in Color”, criado para celebrar o Natal. O filme se passa em 1949 com a busca de um vestido por Marlene Dietrich para Christian Dior.