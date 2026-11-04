Grande força do Polo de Confecções do Agreste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O Polo de Confecções do Agreste, que reúne as cidades de Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru e Toritama, com uma produção que se irradia por pelo menos 62 municípios do estado. Tem 14 mil empreendimentos e é o segundo maior centro de produção de roupas do país, atrás apenas de São Paulo e emprega, direta e indiretamente, cerca de 200 mil pessoas.

Os casais Samantha Cardoso e ?Márcio Klug e ?Juliana Dias Martins e ?Fabiano Swinerd, em festa de casamento no Famiglia Giuliano - Sheila Wanderley/Divulgação

RETORNO

A governadora Raquel Lyra reassumiu o governo do estado ontem, depois de viagem à Espanha e França, onde assinou importantes acordos de cooperação com o estado, nas áreas de mobilidade.

FESTIVAL

O Sinapro/PE firmou parceria com o Instituto João Carlos Paes Mendonça para integrar alunos do curso de formação em produção de eventos e audiovisual à equipe de organização do Festival Cria 2026. O evento acontece hoje, no RioMar Eventos.

BIOGRAFIA

O jornalista Beto Lago escreveu a biografia “Mário Jorge Carvalheira: A Trajetória de um Empreendedor”, contando sua história como um dos principais operadores do McDonald's do País. A obra percorre sua história, da infância no Recife à consolidação no McDonald’s no Nordeste, destacando sua visão empresarial, liderança e compromisso com as pessoas e será lançado no final deste mês

Luiz Paulo Souza Leão, com Sílvia Souza Aranha, na comemoração do seu aniversário, no histórico Engenho Novo da Conceição - Gleyson Ramos/Divulgação

GABINETE PORTUGUÊS

O presidente Alexandre Reis comanda hoje, às 19h30, a recepção comemorativa dos 176 anos do Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, uma admirável instituição que mantém viva uma história de amor à cultura, à literatura e às raízes que unem Portugal e o Brasil. Evento deve reunir os nomes de maior destaque na colônia portuguesa da nossa cidade.

IMAGEM

Impressionante as imagens do Learjet que caiu em Miami. “Parecia um míssil caindo.”

NUPCIAL

Um dos destaques desta semana será o casamento de Bruna, filha de Virgínia e André Campos, e Levi, filho de Marcos Levi de França e Lúcia de Fátima de Miranda. Será sábado, às 15h, na Igreja de Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca. Noivos receberão cumprimentos na Casa Gameleira, em Porto de Galinhas.

BASTIDORES

Nos bastidores do festival Rock The Mountain, no Rio de Janeiro, o recifense Renato Góes e sua esposa, a atriz Thaila Ayala aproveitaram para ir ao camarim de João Gomes, Mestrinho e Jota Pê.

Mariana Gonzalez e Giovanna Ewbank brincam por usar o mesmo vestido da Zimmerman, em casamento no Instituto Ricardo Brennand, ao lado do ator Bruno Gagliasso e do cantor Pipo Marques - Arquivo Pessoal

REABERTO

O Tribunal Superior Eleitoral reabriu ontem o cadastro eleitoral, permitindo a transferência do local de votação. A atualização atende especialmente aos eleitores que mudaram de cidade e desejam votar mais perto de casa.

NO PORTO

Alceu Valença compartilhou um momento único em caminhada pela Ribeira, no Porto, em Portugal. Ao encontrar um cantor e violonista argentino, pediu um tango, mas acabou surpreendido por uma bossa nova. O artista ainda o convidou para interpretar juntos “Chega de Saudade”.

CINEMA

Wagner Moura e Lázaro Ramos se reencontraram ontem, em Los Angeles, para sessão especial de “Feito Pipa”, representante brasileiro na disputa por uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional.