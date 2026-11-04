Grande força do Polo de Confecções do Agreste
Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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O Polo de Confecções do Agreste, que reúne as cidades de Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru e Toritama, com uma produção que se irradia por pelo menos 62 municípios do estado. Tem 14 mil empreendimentos e é o segundo maior centro de produção de roupas do país, atrás apenas de São Paulo e emprega, direta e indiretamente, cerca de 200 mil pessoas.
RETORNO
A governadora Raquel Lyra reassumiu o governo do estado ontem, depois de viagem à Espanha e França, onde assinou importantes acordos de cooperação com o estado, nas áreas de mobilidade.
FESTIVAL
O Sinapro/PE firmou parceria com o Instituto João Carlos Paes Mendonça para integrar alunos do curso de formação em produção de eventos e audiovisual à equipe de organização do Festival Cria 2026. O evento acontece hoje, no RioMar Eventos.
BIOGRAFIA
O jornalista Beto Lago escreveu a biografia “Mário Jorge Carvalheira: A Trajetória de um Empreendedor”, contando sua história como um dos principais operadores do McDonald's do País. A obra percorre sua história, da infância no Recife à consolidação no McDonald’s no Nordeste, destacando sua visão empresarial, liderança e compromisso com as pessoas e será lançado no final deste mês
GABINETE PORTUGUÊS
O presidente Alexandre Reis comanda hoje, às 19h30, a recepção comemorativa dos 176 anos do Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, uma admirável instituição que mantém viva uma história de amor à cultura, à literatura e às raízes que unem Portugal e o Brasil. Evento deve reunir os nomes de maior destaque na colônia portuguesa da nossa cidade.
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IMAGEM
Impressionante as imagens do Learjet que caiu em Miami. “Parecia um míssil caindo.”
NUPCIAL
Um dos destaques desta semana será o casamento de Bruna, filha de Virgínia e André Campos, e Levi, filho de Marcos Levi de França e Lúcia de Fátima de Miranda. Será sábado, às 15h, na Igreja de Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca. Noivos receberão cumprimentos na Casa Gameleira, em Porto de Galinhas.
BASTIDORES
Nos bastidores do festival Rock The Mountain, no Rio de Janeiro, o recifense Renato Góes e sua esposa, a atriz Thaila Ayala aproveitaram para ir ao camarim de João Gomes, Mestrinho e Jota Pê.
REABERTO
O Tribunal Superior Eleitoral reabriu ontem o cadastro eleitoral, permitindo a transferência do local de votação. A atualização atende especialmente aos eleitores que mudaram de cidade e desejam votar mais perto de casa.
NO PORTO
Alceu Valença compartilhou um momento único em caminhada pela Ribeira, no Porto, em Portugal. Ao encontrar um cantor e violonista argentino, pediu um tango, mas acabou surpreendido por uma bossa nova. O artista ainda o convidou para interpretar juntos “Chega de Saudade”.
CINEMA
Wagner Moura e Lázaro Ramos se reencontraram ontem, em Los Angeles, para sessão especial de “Feito Pipa”, representante brasileiro na disputa por uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional.