Novos médicos terão Exame de Avaliação
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Conhecido como a “OAB da Medicina”, o novo Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica determinado por Medida Provisória que estabelece o exame como requisito para exercer a atividade foi aprovada pelo Congresso e deve ser sancionada pelo presidente Lula. Medida deve alinhar o Brasil a países que exigem avaliações nacionais para que médicos exerçam a profissão. Como vai ocorrer aqui, Estados Unidos e Alemanha adotam provas em três etapas; países como Reino Unido, Canadá, Holanda e Chile também têm sistemas próprios de avaliação.
PROMESSA
O deputado Carlos Veras pagou domingo uma promessa que tinha feito para a reeleição do presidente Lula. Acompanhado de apoiadores, fez uma caminhada de 5km entre Tabira e Solidão, no Sertão, terminando com a subida dos mais de mil degraus para subir até a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes.
MENSAGEM
O mestre José Paulo Cavalcanti recebeu uma carinhosa mensagem de Fernanda Montenegro, sua colega na Academia Brasileira de Letras, elogiando o artigo que ele escreveu sobre Millôr Fernandes.
CASAMENTO
O casamento de Manuela Gomes e Celso Guimarães, na Praia do Cupe no fim de semana, teve a presença de Alvarito e Adriana da Ferreira da Costa, Marcos e Clara Dubeux, Paulo e Andréa Perez, Beto e Cacau Ferreira da Costa, Juliana e Romero Maranhão, Álvaro e Karla Dantas, e Mirella Martins.
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MINISTROS
Sob as bênçãos de Davi Alcolumbre e Lula, estaria sendo construída uma operação para nomear Rodrigo Pacheco como ministro do Supremo Tribunal Federal. Sua vaga no Tribunal de Contas da União iria para Gleisi Hoffmann, que perdeu a eleição para senadora no Paraná.
ESCRITÓRIO
João Bosco Tenório, legenda da política e da advocacia pernambucana, ganha homenagem na CasaCor. Seu escritório foi criado pelas arquitetas Carolin Puttini e Mariana Perazzo, num projeto que valoriza o regionalismo pernambucano unindo arquitetura, cultura e memória.
ALTA
A procura por passagens para Brasília disparou após o segundo turno das eleições. Segundo o Google Trends, as buscas cresceram 70%, com pico em 26 de outubro. Passagens de Recife a Brasília, que hoje custam, em média, R$ 700 podem chegar a R$ 3 mil na semana da cerimônia.
JANTAR
Quinta-feira, o restaurante Enrico comemora seu primeiro aniversário com jantar especial a quatro mãos, assinado pelas chefs Mia Vasconcelos e Taci Teti.
PERNAMBUCO
A pernambucana Micheliny Verunschk está entre os finalistas do Prêmio Oceanos 2026, com o livro Depois do Trovão, publicado pela Companhia das Letras. Ela foi vencedora do Jabuti, em 2022, e do próprio Oceanos, em 2024.
MAIS UMA
Outra grande empresa brasileira entrou com um pedido de recuperação extrajudicial. Foi a Chilli Beans, maior rede de óculos escuros da América Latina, tenta renegociar R$ 340 milhões em dívidas com bancos.
CINEMA
Com orçamento de US$ 44 milhões, “Cara de Barro” conquistou 94% de aprovação do público no Rotten Tomatoes e nota A- no CinemaScore.