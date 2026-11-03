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João Alberto | Notícia

Novos médicos terão Exame de Avaliação

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por JC Publicado em 03/11/2026 às 0:00
IA para médicos em crescimento no Brasil.
IA para médicos em crescimento no Brasil. - Divulgação

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Conhecido como a “OAB da Medicina”, o novo Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica determinado por Medida Provisória que estabelece o exame como requisito para exercer a atividade foi aprovada pelo Congresso e deve ser sancionada pelo presidente Lula. Medida deve alinhar o Brasil a países que exigem avaliações nacionais para que médicos exerçam a profissão. Como vai ocorrer aqui, Estados Unidos e Alemanha adotam provas em três etapas; países como Reino Unido, Canadá, Holanda e Chile também têm sistemas próprios de avaliação.

 

Arquivo Pessoal
A governadora em exercício Priscila Krause, na inauguração do Vila Galé Reserva do Paiva, ladeada pelo presidente do Grupo Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, e o prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral - Arquivo Pessoal

PROMESSA

O deputado Carlos Veras pagou domingo uma promessa que tinha feito para a reeleição do presidente Lula. Acompanhado de apoiadores, fez uma caminhada de 5km entre Tabira e Solidão, no Sertão, terminando com a subida dos mais de mil degraus para subir até a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes.

MENSAGEM

O mestre José Paulo Cavalcanti recebeu uma carinhosa mensagem de Fernanda Montenegro, sua colega na Academia Brasileira de Letras, elogiando o artigo que ele escreveu sobre Millôr Fernandes.

 

Arquivo Pessoal
Ministro Francisco Falcão, Carol Bowell e Ricardo Brennand Filho, em evento na Reserva do Paiva - Arquivo Pessoal

CASAMENTO

O casamento de Manuela Gomes e Celso Guimarães, na Praia do Cupe no fim de semana, teve a presença de Alvarito e Adriana da Ferreira da Costa, Marcos e Clara Dubeux, Paulo e Andréa Perez, Beto e Cacau Ferreira da Costa, Juliana e Romero Maranhão, Álvaro e Karla Dantas, e Mirella Martins.

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MINISTROS

Sob as bênçãos de Davi Alcolumbre e Lula, estaria sendo construída uma operação para nomear Rodrigo Pacheco como ministro do Supremo Tribunal Federal. Sua vaga no Tribunal de Contas da União iria para Gleisi Hoffmann, que perdeu a eleição para senadora no Paraná.

ESCRITÓRIO

João Bosco Tenório, legenda da política e da advocacia pernambucana, ganha homenagem na CasaCor. Seu escritório foi criado pelas arquitetas Carolin Puttini e Mariana Perazzo, num projeto que valoriza o regionalismo pernambucano unindo arquitetura, cultura e memória.

ALTA

A procura por passagens para Brasília disparou após o segundo turno das eleições. Segundo o Google Trends, as buscas cresceram 70%, com pico em 26 de outubro. Passagens de Recife a Brasília, que hoje custam, em média, R$ 700 podem chegar a R$ 3 mil na semana da cerimônia.

Jailton Júnior/JC Imagem
Ana Paula Vilaça, no bonde original revitalizado pelo Recentro para o espaço da CasaCor - Jailton Júnior/JC Imagem

JANTAR

Quinta-feira, o restaurante Enrico comemora seu primeiro aniversário com jantar especial a quatro mãos, assinado pelas chefs Mia Vasconcelos e Taci Teti.

PERNAMBUCO

A pernambucana Micheliny Verunschk está entre os finalistas do Prêmio Oceanos 2026, com o livro Depois do Trovão, publicado pela Companhia das Letras. Ela foi vencedora do Jabuti, em 2022, e do próprio Oceanos, em 2024.

MAIS UMA

Outra grande empresa brasileira entrou com um pedido de recuperação extrajudicial. Foi a Chilli Beans, maior rede de óculos escuros da América Latina, tenta renegociar R$ 340 milhões em dívidas com bancos.

CINEMA

Com orçamento de US$ 44 milhões, “Cara de Barro” conquistou 94% de aprovação do público no Rotten Tomatoes e nota A- no CinemaScore.

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