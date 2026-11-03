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João Alberto | Notícia

Marcus Nobel, da família do criador do Prêmio Nobel, vem ao Recife

Presidente da ONG United Earth e descendente de Alfred Nobel, Marcus vai participar do Rec’n’Play, no Recife Antigo, na sexta-feira (13)

Por JC Publicado em 09/11/2026 às 14:21
Marcus Nobel
Marcus Nobel - Reprodução/Site/United Earth

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Marcus Nobel, presidente da organização não governamental United Earth e descendente de Alfred Nobel, criador do Prêmio Nobel, vem ao Recife na sexta-feira (13) participar de palestra no Rec’n’play sobre legado, propósito e regeneração. Encontro será no Cinema do Porto Digital. 

"Queremos mostrar exemplos concretos de como população e meio ambiente podem conviver de forma harmoniosa, promovendo desenvolvimento sustentável sem comprometer os recursos naturais. Esses projetos representam esperança e demonstram que é possível conciliar prosperidade econômica, preservação ambiental e bem-estar social", afirma Marcus Nobel.

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O prêmio

Em 2023, a ONG reconheceu projetos socioambientais e iniciativas de ESG voltadas à conservação da Amazônia entregando o Prêmio United Earth Amazonia, idealizado por Marcus Nobel.

Para Marcus Nobel, a capital amazonense representa simbolicamente o coração da Amazônia e ocupa posição estratégica do equilíbrio climático global. No Recife, ele vem debater a possibilidade de trazer um prêmio similar voltado à Caatinga e ao Mangue.

 

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