Marcus Nobel, da família do criador do Prêmio Nobel, vem ao Recife
Presidente da ONG United Earth e descendente de Alfred Nobel, Marcus vai participar do Rec’n’Play, no Recife Antigo, na sexta-feira (13)
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Marcus Nobel, presidente da organização não governamental United Earth e descendente de Alfred Nobel, criador do Prêmio Nobel, vem ao Recife na sexta-feira (13) participar de palestra no Rec’n’play sobre legado, propósito e regeneração. Encontro será no Cinema do Porto Digital.
"Queremos mostrar exemplos concretos de como população e meio ambiente podem conviver de forma harmoniosa, promovendo desenvolvimento sustentável sem comprometer os recursos naturais. Esses projetos representam esperança e demonstram que é possível conciliar prosperidade econômica, preservação ambiental e bem-estar social", afirma Marcus Nobel.
O prêmio
Em 2023, a ONG reconheceu projetos socioambientais e iniciativas de ESG voltadas à conservação da Amazônia entregando o Prêmio United Earth Amazonia, idealizado por Marcus Nobel.
Para Marcus Nobel, a capital amazonense representa simbolicamente o coração da Amazônia e ocupa posição estratégica do equilíbrio climático global. No Recife, ele vem debater a possibilidade de trazer um prêmio similar voltado à Caatinga e ao Mangue.