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João Alberto | Notícia

Expo de Artes do IMIP celebra 25 anos reunindo arte e solidariedade

Mostra artística acontecerá dia 12 de novembro, no Museu do Estado de Pernambuco, com curadoria de Carlos Trevi e arrecadação para o IMIP

Por JC Publicado em 03/11/2026 às 13:35
A visitação aberta ao público terá início no dia 13 e seguirá até 29 de novembro, com entrada gratuita
A visitação aberta ao público terá início no dia 13 e seguirá até 29 de novembro, com entrada gratuita - Divulgação/IMIP

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Confirmada a XXV Expo de Artes do IMIP, celebrando 25 anos de trajetória que une solidariedade, arte e cultura. A mostra estreia para o público dia 13 de novembro e vai até o dia 29 do mesmo mês, no Museu do Estado de Pernambuco. 

Na quinta-feira (12), Camila e Eduarda Haeckel promovem pré-estreia da exposição em uma noite reservada a convidados, artistas e embaixadores.

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Com curadoria de Carlos Trevi, como já foi confirmado anteriormente na coluna João Alberto, a mostra reúne artistas de diferentes gerações e trajetórias, apresentando obras que exploram variadas linguagens, estilos e técnicas das artes visuais.

Um dos destaques desta edição será a participação de renomados arquitetos pernambucanos como embaixadores do evento, como Humberto Zirpoli e Analice Zirpoli, Cecília Lemos, Diogo Viana, Carlos Augusto Lira, Luiza Nogueira e Romero Duarte.

Além de promover a produção artística local, a Expo de Artes do IMIP mantém seu importante caráter beneficente. Metade do valor arrecadado com a comercialização das obras será destinada à Oncologia Pediátrica do IMIP, contribuindo para a assistência prestada a crianças e adolescentes em tratamento oncológico.

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A programação também contempla atividades educativas e recursos de acessibilidade, ampliando o acesso de diferentes públicos à exposição.

Serviço - XXV Expo de Artes do IMIP

  • Visitação pública: 13 a 29 de novembro de 2026
  • Local: Museu do Estado de Pernambuco (MEPE), Recife
  • Entrada: gratuita

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