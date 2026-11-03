Expo de Artes do IMIP celebra 25 anos reunindo arte e solidariedade

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Mostra artística acontecerá dia 12 de novembro, no Museu do Estado de Pernambuco, com curadoria de Carlos Trevi e arrecadação para o IMIP

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Confirmada a XXV Expo de Artes do IMIP, celebrando 25 anos de trajetória que une solidariedade, arte e cultura. A mostra estreia para o público dia 13 de novembro e vai até o dia 29 do mesmo mês, no Museu do Estado de Pernambuco.

Na quinta-feira (12), Camila e Eduarda Haeckel promovem pré-estreia da exposição em uma noite reservada a convidados, artistas e embaixadores.

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Com curadoria de Carlos Trevi, como já foi confirmado anteriormente na coluna João Alberto, a mostra reúne artistas de diferentes gerações e trajetórias, apresentando obras que exploram variadas linguagens, estilos e técnicas das artes visuais.

Um dos destaques desta edição será a participação de renomados arquitetos pernambucanos como embaixadores do evento, como Humberto Zirpoli e Analice Zirpoli, Cecília Lemos, Diogo Viana, Carlos Augusto Lira, Luiza Nogueira e Romero Duarte.

Além de promover a produção artística local, a Expo de Artes do IMIP mantém seu importante caráter beneficente. Metade do valor arrecadado com a comercialização das obras será destinada à Oncologia Pediátrica do IMIP, contribuindo para a assistência prestada a crianças e adolescentes em tratamento oncológico.

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A programação também contempla atividades educativas e recursos de acessibilidade, ampliando o acesso de diferentes públicos à exposição.

Serviço - XXV Expo de Artes do IMIP