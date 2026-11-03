Charme do restaurante São Pedro do Polo Pina
Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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O restaurante São Pedro, que faz o maior sucesso no Pátio de São Pedro, ganhou uma nova unidade, na Rua Capitão Rebelinho, no Polo Pina. Um espaço muito agradável, com áreas externas e internas. O ambiente tem uma atmosfera descontraída e acolhedora, com referências à proximidade do mar. O cardápio é assinado pelo chef Thiago das Chagas, que valoriza a culinária pernambucana, especialmente com pratos de frutos do mar, que recebe diariamente de pescadores de Ponta de Pedras. Destaco no cardápio o “Fuxico do São Pedro”, com bolinhos feitos com massa de feijão-fradinho, recheados com moqueca de camarão e peixe e acompanhados de molho lambão, um vinagrete picante. A casa é uma nova e excelente opção gastronômica na Zona Sul.
PERDA
Faleceu ontem Iara Dubeux, uma figura que teve marcante atuação na nossa vida social. Com o marido, Antônio Dubeux, esteve à frente do Consulado do México em Pernambuco, que assumiu depois da morte dele. Ela teve uma empresa especializada em artigos de couro premium. À frente do consulado, participou de iniciativas de divulgação da cultura mexicana, como as celebrações da Independência do México e o tradicional “Día de los Muertos”. Também atuava no acolhimento e na assistência à comunidade mexicana residente em Pernambuco.
SÉRIE
Selton Mello será um dos protagonistas de Ascent, nova série do Paramount+, com a atriz Viola Davis. A produção passa por crises corporativas e gestão de reputação. Selton afirmou se sentir "um menino outra vez diante de tantas coisas estimulantes na minha vida".
TECH
Uma das novidades do Rec’n Play deste ano é um app para montar sua própria agenda personalizada. Interessante, pois com a diversidade de palestras e oficinas em locais diferentes, era difícil organizar todas de acordo com o interesse.
ELEIÇÃO
A atenção do mundo está voltada para a eleição de renovação da Câmara e do Senado dos Estados Unidos, cujo resultado será fundamental para o governo Donald Trump.
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PATROCÍNIO
Evento que recebeu vultoso patrocínio-master de bets nas primeiras edições, agora proibido, a Prefeitura do Recife trabalha para conseguir patrocinadores privados para bancar o réveillon do Polo Pina.
PROMESSAS
O presidente Lula garantiu ontem que 'tudo aquilo' que foi prometido na campanha será cumprido e rebateu alegações falsas de que poderia acabar com programas sociais.
TRANSPORTES
Pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes revela que 64,85% das cargas do Brasil passam por rodovias.
LANÇAMENTO
O acadêmico Admaldo Matos lança segunda-feira, na Academia Pernambucana de Letras, o livro “A Rosa Incerta dos Ventos” com apresentação de Lourival Holanda.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "O futuro é um passado que se esqueceu de acontecer." (José Paulo Cavalcanti Filho)
- O ARCEBISPO Dom Paulo Jackson celebrou Missa ontem na capela do Cemitério de Santo Amaro. Rezou inclusive pela sua mãe, que faleceu recentemente.
- CAROL Vaisman curte temporada em Nova York.
- O FAMOSO slogan “Se beber, não dirija”, criado pela Associação Brasileira de Bebidas, completa 30 anos.
- ROBERTO Ploeg abre a exposição "Silvas e Selva", sábado, no Instituto Ploeg.
- A GRIFE de moda masculina “Evolute” vai abrir loja no RioMar.
ANIVERSARIANTES Agenor Ferreira Lima Filho, Alessandra Pires, André Matos Guimarães, Antônio Carlos Pessoa de Mello, Eurico Chaves Neto, Luiz Carlos Raposo, Marta Maria Nóbrega, Mônica Moraes, Severino Inácio de Lucena, Solange Maranhão, Theresa Cristina Sá Leitão e Wanderly José Bezerra.