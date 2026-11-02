Wagner Francis e a arte de transformar festas em experiências

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Há dez anos, Wagner Francis transformou a experiência acumulada em grandes cozinhas e eventos em uma marca própria, reconhecida pela proposta de unir gastronomia, cuidado e excelência. Olindense, começou a trajetória como garçom, descobriu na cozinha sua vocação e passou por importantes nomes da gastronomia, como o D.O.M. e o Fasano, antes de construir o Francis Buffet. Nessa entrevista, fala sobre os desafios e aprendizados dessa trajetória e os bastidores de grandes eventos.

Com experiência em grandes eventos, Wagner Francis aposta na excelência gastronômica e no atendimento personalizado como marcas do buffet - FELIPE FAGUNDES

Como teve início sua vida profissional?

Comecei a trabalhar como garçom, em 2000, em Campina Grande. Desde então, sempre busquei ir além do que era proposto. Essa postura abriu caminho para novas oportunidades. Ainda no salão, cresci dentro da empresa em que comecei, até chegar ao cargo de maître. Ao sentir a necessidade de avançar na carreira, me mudei para São Paulo, onde passei uma temporada me aprimorando e conhecendo um novo mercado de eventos, na cidade que nunca dorme. Por lá, trabalhei em estabelecimentos renomados, ainda como garçom, entre eles o Buffet França, o Bistrô e Buffet Charlô, o D.O.M. e o Fasano.

Wagner Francis, à frente do Francis Buffet, que completa dez anos de atuação no mercado de eventos - FELIPE FAGUNDES

E no ramo da gastronomia?

O início veio com a oportunidade de fazer um estágio na cozinha do Charlô, onde descobri minha vocação para a arte culinária.

Ao voltar para Recife, em 2006, comecei a trabalhar em cozinhas. Em 2009, iniciei o curso superior de Gastronomia na Faculdade SENAC, onde, mais tarde, me tornaria instrutor do curso de Cozinheiro da Unidade de Hotelaria e Turismo.

Qual foi a primeira vez que esteve à frente de um buffet?

Por indicação de amigos chefs de cozinha, comecei a carreira como chef consultor, experiência que me levou a assumir a liderança de um buffet pela primeira vez, em 2012. A partir daí, vieram oportunidades em grandes eventos, como a Copa das Confederações, em 2013, e a Copa do Mundo, em 2014, ambos realizados na então recém-inaugurada Arena Pernambuco.

Como nasceu o conceito do Francis Buffet?

O conceito do Francis Buffet começou a ganhar forma a partir das minhas experiências profissionais, incluindo uma passagem pela cozinha do restaurante D.O.M., em 2015.

Mais do que atender a uma necessidade comum a toda festa, oferecer serviços de alimentos e bebidas, o Francis Buffet busca ir além, proporcionando experiências gastronômicas capazes de surpreender e marcar os convidados.

Nestes 10 anos, qual foi a fase mais difícil?

No início, enfrentar o anonimato e conquistar credibilidade não foi fácil. Depois de superar essa barreira, veio um período difícil não apenas para o Francis Buffet, mas para toda a humanidade: a pandemia de Covid-19. Hoje, nosso grande desafio é continuar atendendo às altas expectativas criadas em torno da marca. Foi difícil chegar até aqui, mas manter a excelência continua sendo um desafio diário.

Você atua diretamente na montagem e no preparo dos pratos, além da gestão?

Hoje, confesso que atuo menos na cozinha do que gostaria. Ali, consigo me desligar de tudo ao redor e entro praticamente em transe, em um estado de alta concentração e foco. No entanto, como gestor de uma marca que hoje conta com diversos setores e colaboradores, preciso dedicar mais atenção à gestão. Estou presente em praticamente todos os eventos.

Na sua opinião, o que não pode faltar no cardápio de um buffet?

Não sou um chef que acredita existir um prato específico que não possa faltar em uma festa. Acredito que o menu deve fazer sentido para os clientes e seus convidados, traduzindo, de alguma forma, a identidade do anfitrião e agradando aos presentes.

Quais alimentos apresentam maior variação de preços?

Todos os alimentos com os quais trabalhamos estão sujeitos a oscilações de preços, influenciadas por fatores como clima, sazonalidade, entressafra, alta do dólar e custos de transporte. Como exemplo, uma caixa de limões, que costumava custar entre R$ 40 e R$ 50, chegou a variar de R$ 220 a R$ 250.

Você já atendeu muitas personalidades conhecidas. Poderia citar algumas?

Sim, já tivemos o prazer de atender clientes conhecidos do público. Entre as ocasiões, estão o Réveillon de Luciano Huck e Angélica, com a presença da família e de outros convidados famosos; o casamento do cantor João Gomes com Ary Mirelle; o casamento do influenciador Guto Galamba com Rebeka Almeida; o casamento de Natália Sarraff, cantora e filha de Joelma, com Ricardo Lago; as festas de aniversário da filha do jogador pernambucano Kaio Jorge, do Cruzeiro; e o aniversário de outro jogador pernambucano, Joelinton, atualmente no Newcastle United.

O sucesso mudou os valores do Francis Buffet?

Nenhuma dessas oportunidades nos fez perder de vista a nossa essência: tratar todos os clientes com a mesma atenção, sem distinções. Também não alteramos os preços dos nossos produtos e serviços em função dessas referências. Nossos valores estão diretamente ligados àquilo que consideramos justo pelo que oferecemos.

Conte um caso especial com um cliente.

Do ponto de vista gastronômico, tivemos o pedido de um cliente para servir, ao final de sua festa, um café da manhã típico pernambucano, com comidas que fazem parte das nossas raízes. Preparamos macaxeira cozida, cuscuz, sarapatel, galinha guisada, carne de sol, queijo coalho, entre outras delícias da culinária regional.

Você já precisou recusar algum projeto?

Sim, infelizmente, já recusamos alguns eventos, sempre pelo mesmo motivo: a agenda. Preferimos não assumir compromissos além da nossa capacidade de atendimento, para garantir a manutenção do nosso padrão de qualidade.

Qual tipo de evento você mais gosta de fazer?

É uma pergunta difícil de responder, pois nossa paixão é realizar eventos, sejam corporativos ou sociais, das mais diversas naturezas. Mas, se pudesse simplificar a resposta, diria que o evento de que mais gosto é aquele em que o cliente faz questão de ter o Francis Buffet presente. Percebemos quando somos escolhidos como uma das prioridades do cliente, e isso nos enche de orgulho.

Na sua opinião, como é o cliente ideal?

Como mencionei anteriormente, para mim, o cliente ideal é aquele que faz questão de ter o Francis Buffet em seu evento, que confia no nosso trabalho e entrega a realização da festa em nossas mãos. Essa confiança torna todo o processo mais leve e facilita a condução do projeto. Isso não significa que o cliente ideal seja aquele que não questiona ou não faz exigências. Pelo contrário: os clientes mais criteriosos também são os que mais nos desafiam.

Com quanto tempo de antecedência devem começar os preparativos do buffet?

Os preparativos começam logo após o fechamento do contrato. A partir desse momento, iniciamos o planejamento e a definição do escopo da festa, que envolvem desde o dimensionamento das equipes e o cronograma de produção até a definição do enxoval a ser utilizado, entre muitos outros detalhes.

Os fornecedores precisam estar alinhados para o sucesso de um evento?

É fundamental que todos os fornecedores de um evento estejam alinhados. Nesse processo, um dos profissionais mais importantes é o assessor de eventos, que geralmente também responde pelo cerimonial da festa. É ele quem conecta os demais fornecedores, coordenando e orquestrando o evento como um todo. Por isso, posso afirmar que uma das escolhas mais importantes para o sucesso de uma festa é contar com uma boa assessoria.

Quais profissionais ou empresas do ramo de eventos você admira?

Admiro e continuo me inspirando em algumas referências de São Paulo, como o L’Épicerie, o Buffet Rinzler, o Grecco Coppola e o Duas Gastronomia, entre outros.

Que conselho você daria a si mesmo há 20 anos?

Eu diria ao Wagner Francis de 20 anos atrás: vá com mais calma, pois tudo vai acontecer no tempo certo. Cobre-se um pouco menos, aproveite cada etapa do processo, preste atenção à caminhada e valorize quem está ao seu lado.

Quem é Wagner Francis além do trabalho?

Além do trabalho, sou um marido apaixonado pela mesma mulher há 22 anos e pai de quatro filhos maravilhosos. No dia a dia, gosto de comida regional e simples. Reconheço a importância de ir à igreja para fortalecer minha fé, renovar minhas forças e manter minha conexão com Deus. Também gosto de dar uma volta de moto e apreciar as paisagens pelo caminho.

Quais são seus valores inegociáveis?

Para mim, são inegociáveis o compromisso, a honestidade e o cumprimento da palavra.

Como funciona a rotina para garantir a compra de alimentos frescos?

Temos fornecedores específicos para diversos insumos, além de contatos em feiras de produtos orgânicos e com fornecedores do Ceasa, entre outros. Para garantir a qualidade e o frescor dos alimentos, é fundamental manter um bom relacionamento com os fornecedores e estar sempre atento à qualidade dos produtos que recebemos.

Quem inspira você?

Minha maior inspiração está em Deus, que guia meus passos, fortalece minha fé e me dá sabedoria para seguir em frente, mesmo diante dos desafios. Também está na minha família, minha base, meu porto seguro e a razão pela qual busco ser uma pessoa melhor a cada dia. Encontro inspiração, ainda, nas minhas experiências pessoais e profissionais, nos desafios que enfrentei, nas portas que se abriram e até naquelas que se fecharam. Cada vivência contribuiu para a construção de quem sou hoje.

Como gostaria que seu nome fosse lembrado a partir desta entrevista?

Gostaria que meu nome fosse lembrado como o de alguém que sempre buscou contribuir para tornar ainda mais especiais os momentos importantes da vida das pessoas. Que, por meio da gastronomia, do cuidado e da dedicação, eu tenha deixado boas lembranças, marcado histórias e participado de momentos que serão guardados com carinho para sempre.

RAIO-X

TIME: Seleção Brasileira.

LIVRO: Com Unhas, Dentes e Cuca, de Alex Atala.

FILME: Ratatouille.

LUGAR BONITO: Recife – PE.

COMIDA FAVORITA: Cozido pernambucano.

MANIA: Perfeccionismo.

HOBBY: Motociclismo.

AMOR: Família.