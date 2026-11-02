Forças Armadas com novos comandantes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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José Múcio Monteiro já comunicou ao presidente Lula que não pretende ficar à frente do Ministério da Defesa no seu próximo governo. Por várias vezes, ele tentou deixar o cargo, mas acabou aceitando continuar. A propósito, Lula pretende mudar os comandantes das Forças Armadas, abrindo espaço para que, pela primeira vez, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica sejam chefiadas por oficiais que concluíram a formação depois do fim do regime militar. O atual comandante do Exército, general Tomás Paiva, pode assumir o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência.

Fernanda Antunes, em encontro feminino - Gleyson Ramos/Divulgação

Carlos Trevi e César Santos, em evento no final de semana - Jailton Júnior/JC Imagem

Marylia Nogueira e João Paulo Souza na Casa Cor - Jailton Júnior/JC Imagem

ELEITORAL

O desembargador Erik Simões, novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, vai realizar sessões itinerantes da corte em municípios do estado.

A VICE

Fernanda Louback, vereadora em Niterói, foi eleita vice-governadora do Rio de Janeiro, na chapa de Douglas Ruas. Antes de entrar na política, trabalhou como modelo, foi eleita Miss Rio de Janeiro e integrou o elenco do humorístico “Zorra Total”, da TV Globo.

DOCUMENTÁRIO

O documentário “A Extraordinária Vida de Vera Valdez” revisita a trajetória da primeira supermodelo brasileira, que morreu em janeiro, passando por sua relação com Coco Chanel, a Nouvelle Vague e o Teatro Oficina.

PRÊMIO

Nosso companheiro Lucas Moraes ganhou prêmio de jornalismo da Associação das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança.

LITERATURA

A nova edição da Revista Virtual de Literatura Novo Horizonte, organizada por Raphaela Nicácio, reúne trabalhos de 27 escritores em diversos gêneros literários, como poemas, contos, crônicas e ensaios.

INVESTIGADO

Paulo Guedes, ex-ministro da Economia no governo de Jair Bolsonaro, é investigado pela Polícia Federal (PF) em um processo que corre sob sigilo relacionado à OnilX, empresa de investimentos em criptomoedas alvo de denúncias de clientes que afirmam não conseguir recuperar suas aplicações.

PREVENÇÃO

A Universidade Federal de Pernambuco revela que vem acompanhando as ocorrências de incêndios em suas instalações sob a perspectiva da segurança e saúde do trabalho e, em articulação com as áreas competentes, está adotando medidas preventivas e corretivas.

RÉPLICA

A réplica da taça da Copa do Mundo erguida por Lionel Messi no Catar, em 2022, está sendo leiloada. Autografada pelo craque e por outros jogadores argentinos, a peça permaneceu 45 minutos no gramado após a vitória sobre a França. A réplica também aparece na publicação mais curtida da história do Instagram, compartilhada por Messi, com mais de 75 milhões de curtidas. O leilão está marcado para o dia 7 de novembro.

MODA

O estilista pernambucano Melk Zda assina o “corset” usado pela pernambucana Laura Brito na Paris Fashion Week. Para a criação, usou inspiração nas anêmonas e apostou no trabalho artesanal.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "O cemitério, sendo apenas morte, é uma grande lição de vida." (Nilo Pereira)

O REAL Imune apresenta suas novas instalações quinta-feira no Hospital Português, ganhando 14 novos leitos.

LALA K e Pepe Jordão continuam fazendo o maior sucesso como DJs em muitas festas no Recife.

COM tantos problemas, a começar pela fuga de Flávio Bolsonaro, o filme “Dark Horse” continua sem data de lançamento nos cinemas do Brasil.

O “NOVO Atacarejo” realiza, até 12 de novembro, a campanha Laços do Bem, que arrecada lenços, turbantes, perucas e acessórios para mulheres em tratamento oncológico.

FAZENDO o maior sucesso o “Natal dos Brinquedos”, decoração natalina do RioMar.

ANIVERSARIANTES

Alexsandra Barbosa, Avany Emerenciano, Bruno Ariosto, Carlos Santos, Carolina Cherpak, Cyntya Verçosa, Elizabeth Leal Jácome, Joana Arthur, Joana Vieira, Marcelo Galvão Guerra, Maria de Fátima Wanderley, Mariana Fontes e Nilda Dobbin.