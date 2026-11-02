Forças Armadas com novos comandantes
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José Múcio Monteiro já comunicou ao presidente Lula que não pretende ficar à frente do Ministério da Defesa no seu próximo governo. Por várias vezes, ele tentou deixar o cargo, mas acabou aceitando continuar. A propósito, Lula pretende mudar os comandantes das Forças Armadas, abrindo espaço para que, pela primeira vez, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica sejam chefiadas por oficiais que concluíram a formação depois do fim do regime militar. O atual comandante do Exército, general Tomás Paiva, pode assumir o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência.
ELEITORAL
O desembargador Erik Simões, novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, vai realizar sessões itinerantes da corte em municípios do estado.
A VICE
Fernanda Louback, vereadora em Niterói, foi eleita vice-governadora do Rio de Janeiro, na chapa de Douglas Ruas. Antes de entrar na política, trabalhou como modelo, foi eleita Miss Rio de Janeiro e integrou o elenco do humorístico “Zorra Total”, da TV Globo.
DOCUMENTÁRIO
O documentário “A Extraordinária Vida de Vera Valdez” revisita a trajetória da primeira supermodelo brasileira, que morreu em janeiro, passando por sua relação com Coco Chanel, a Nouvelle Vague e o Teatro Oficina.
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PRÊMIO
Nosso companheiro Lucas Moraes ganhou prêmio de jornalismo da Associação das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança.
LITERATURA
A nova edição da Revista Virtual de Literatura Novo Horizonte, organizada por Raphaela Nicácio, reúne trabalhos de 27 escritores em diversos gêneros literários, como poemas, contos, crônicas e ensaios.
INVESTIGADO
Paulo Guedes, ex-ministro da Economia no governo de Jair Bolsonaro, é investigado pela Polícia Federal (PF) em um processo que corre sob sigilo relacionado à OnilX, empresa de investimentos em criptomoedas alvo de denúncias de clientes que afirmam não conseguir recuperar suas aplicações.
PREVENÇÃO
A Universidade Federal de Pernambuco revela que vem acompanhando as ocorrências de incêndios em suas instalações sob a perspectiva da segurança e saúde do trabalho e, em articulação com as áreas competentes, está adotando medidas preventivas e corretivas.
RÉPLICA
A réplica da taça da Copa do Mundo erguida por Lionel Messi no Catar, em 2022, está sendo leiloada. Autografada pelo craque e por outros jogadores argentinos, a peça permaneceu 45 minutos no gramado após a vitória sobre a França. A réplica também aparece na publicação mais curtida da história do Instagram, compartilhada por Messi, com mais de 75 milhões de curtidas. O leilão está marcado para o dia 7 de novembro.
MODA
O estilista pernambucano Melk Zda assina o “corset” usado pela pernambucana Laura Brito na Paris Fashion Week. Para a criação, usou inspiração nas anêmonas e apostou no trabalho artesanal.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "O cemitério, sendo apenas morte, é uma grande lição de vida." (Nilo Pereira)
O REAL Imune apresenta suas novas instalações quinta-feira no Hospital Português, ganhando 14 novos leitos.
LALA K e Pepe Jordão continuam fazendo o maior sucesso como DJs em muitas festas no Recife.
COM tantos problemas, a começar pela fuga de Flávio Bolsonaro, o filme “Dark Horse” continua sem data de lançamento nos cinemas do Brasil.
O “NOVO Atacarejo” realiza, até 12 de novembro, a campanha Laços do Bem, que arrecada lenços, turbantes, perucas e acessórios para mulheres em tratamento oncológico.
FAZENDO o maior sucesso o “Natal dos Brinquedos”, decoração natalina do RioMar.
ANIVERSARIANTES
Alexsandra Barbosa, Avany Emerenciano, Bruno Ariosto, Carlos Santos, Carolina Cherpak, Cyntya Verçosa, Elizabeth Leal Jácome, Joana Arthur, Joana Vieira, Marcelo Galvão Guerra, Maria de Fátima Wanderley, Mariana Fontes e Nilda Dobbin.