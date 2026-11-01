H&M abre primeira loja do Nordeste no RioMar
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Quinta-feira, a H&M abre, no RioMar Recife, sua a primeira loja no Nordeste. Com 1.800 m², reunirá as linhas feminina, masculina e infantil da marca internacional. Na véspera, o shopping reúne a imprensa e convidados, com apresentação antecipada do espaço. No dia da abertura, a partir das 7h, haverá vale-compras para os 150 primeiros clientes, brindes premiados e ativações especiais para quem realizar compras e se cadastrar no Clube H&M.
FINADOS
Celebrado em 2 de novembro há mais de mil anos, a data foi instituída em 998 pelo abade Odilo de Cluny, na França, que determinou que os mosteiros dedicassem o dia a orações pelos mortos. A escolha veio logo após o Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro.
NADADOR
Kleber Mendonça Filho brinca nas redes sociais ao dizer que “ainda não é nenhuma Joanna Maranhão”, mas está empenhado em praticar natação como atividade física.
SHAKIRA
Fãs de Shakira especulam show no Recife, dia 7 de janeiro. No entanto, a comunicação oficial da cantora não confirmou.
GASTRONOMIA
Definido o novo ocupante do espaço onde o Tio Armênio funcionou muitos anos, no RioMar. Será o “Adele Cozinha Libanesa”, que faz muito sucesso em Setúbal. Abertura será no início do próximo ano.
MUDANÇAS
Edinho Silva, presidente do PT e eleito deputado federal, garante que o partido vai passar por mudanças profundas e manterá a base mobilizada.
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ADMIRADA
Nossa colega Cinthya Leite está entre os ganhadores do Prêmio Einstein - Os Mais Admirados Jornalistas da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem Estar do Brasil.
ENTREVISTA
O chef Wagner Francis, do Francis Buffet, é o entrevistado da coluna de amanhã.
JUROS
Mundo econômico aguarda com expectativa a reunião do Copom do Banco Central na próxima quarta-feira, que vai definir a taxa básica de juros da economia, a Selic. Para especialistas deve ter uma queda, mas muito pequena.
CONFISSÃO
Vera Fischer revelou, em entrevista ao Fantástico, que teve um período em que enfrentou problemas de vícios com drogas, incluindo cocaína. O tratamento foi feito fora do Brasil, após iniciativa da filha.
NOVA CHEFIA
A cozinha do “Cá-Já" passou a ser comandada pela chef Martina Cavalcante, que voltou depois de temporada em Portugal e Fernando de Noronha. Substituiu o chef Yuri Machado, que deixou o restaurante depois de nove anos.