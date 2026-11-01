H&M abre primeira loja do Nordeste no RioMar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Quinta-feira, a H&M abre, no RioMar Recife, sua a primeira loja no Nordeste. Com 1.800 m², reunirá as linhas feminina, masculina e infantil da marca internacional. Na véspera, o shopping reúne a imprensa e convidados, com apresentação antecipada do espaço. No dia da abertura, a partir das 7h, haverá vale-compras para os 150 primeiros clientes, brindes premiados e ativações especiais para quem realizar compras e se cadastrar no Clube H&M.

O ministro José Múcio Monteiro recebe Armando Monteiro Bisneto, no seu gabinete no Ministério da Defesa - Arquivo Pessoal

FINADOS

Celebrado em 2 de novembro há mais de mil anos, a data foi instituída em 998 pelo abade Odilo de Cluny, na França, que determinou que os mosteiros dedicassem o dia a orações pelos mortos. A escolha veio logo após o Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro.

NADADOR

Kleber Mendonça Filho brinca nas redes sociais ao dizer que “ainda não é nenhuma Joanna Maranhão”, mas está empenhado em praticar natação como atividade física.

SHAKIRA

Fãs de Shakira especulam show no Recife, dia 7 de janeiro. No entanto, a comunicação oficial da cantora não confirmou.

Sindy Araújo, Nathália Cibelle e Andrielly Correia, festa de abertura da CasaCor - Arquivo Pessoal

GASTRONOMIA

Definido o novo ocupante do espaço onde o Tio Armênio funcionou muitos anos, no RioMar. Será o “Adele Cozinha Libanesa”, que faz muito sucesso em Setúbal. Abertura será no início do próximo ano.

MUDANÇAS

Edinho Silva, presidente do PT e eleito deputado federal, garante que o partido vai passar por mudanças profundas e manterá a base mobilizada.

ADMIRADA

Nossa colega Cinthya Leite está entre os ganhadores do Prêmio Einstein - Os Mais Admirados Jornalistas da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem Estar do Brasil.

Bruna Lobo, Danielle Paes Barreto e Soraya Carneiro Leão em evento de arquitetura - Jailton Júnior/JC Imagem

ENTREVISTA

O chef Wagner Francis, do Francis Buffet, é o entrevistado da coluna de amanhã.

JUROS

Mundo econômico aguarda com expectativa a reunião do Copom do Banco Central na próxima quarta-feira, que vai definir a taxa básica de juros da economia, a Selic. Para especialistas deve ter uma queda, mas muito pequena.

CONFISSÃO

Vera Fischer revelou, em entrevista ao Fantástico, que teve um período em que enfrentou problemas de vícios com drogas, incluindo cocaína. O tratamento foi feito fora do Brasil, após iniciativa da filha.

NOVA CHEFIA

A cozinha do “Cá-Já" passou a ser comandada pela chef Martina Cavalcante, que voltou depois de temporada em Portugal e Fernando de Noronha. Substituiu o chef Yuri Machado, que deixou o restaurante depois de nove anos.