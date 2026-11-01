Diretor pernambucano será homenageado no Cine Ceará

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Kleber Mendonça Filho vai ser homenageado no Cine Ceará - Festival Ibero-Americano de Cinema, entre os dias 7 e 13 de novembro, juntamente com a produtora Emilie Lesclaux, a atriz Isis Valverde, o jornalista Luiz Carlos Merten e a senadora eleita Luizianne Lins. Ele vai receber, durante o evento, o troféu Eusélio de Oliveira. Na noite de abertura, teremos a exibição do curta-metragem “Sul de Teerã”, produção dirigida por Kleber e produzida por Emilie.

Domingo é dia de gente bonita: Isabela Neiva Coutinho - Sheila Wanderley/Divulgação

ODONTOLOGIA

O mestre Adilson Torreão Filho integra o quadro de professores do I Congresso de Odontologia do Nordeste, que acontece em novembro e traz referências nacionais da área.

EDUARDA & FELIPE

Importante evento social movimenta este domingo no Recife. Será o casamento de Eduarda, filha de José Robson Correia e Ana Paula Ribeiro, e Felipe, filho de José Haeckel Gomes e Clarice D’Avila de Almeida. Será às 16h30, na Madre Deus e os noivos vão receber cumprimentos no Famiglia Giuliano.

COMEMORAÇÃO

O Gabinete Português de Leitura faz evento, na quarta-feira, para assinalar seus 176 anos.

LEILÃO

Durou apenas 45 minutos o tempo que o quadro "Íris", pintado por Claude Monet no fim de sua vida, foi arrematado por 50 milhões de euros durante leilão em Paris. Tornou-se a obra de arte mais cara já vendida na França.

Amanda Campos e Ana Nayra Doria, em evento no Miss K?h - Sheila Wanderley/Divulgação

CASACOR

A arquiteta Ana Higino assinala os 30 anos de atuação na arquitetura pernambucana, assinando o lobby bilheteria da CasaCor, que reverencia ícones das artes e do design de Pernambuco.

FREVO DE BLOCO

Mais de 30 agremiações líricas participam, hoje, do Arrastão do Frevo, no Bairro do Recife, em celebração ao Dia do Frevo de Bloco. A concentração será às 15h30, no Marco Zero, com cortejo pelas ruas ao som da Orquestra Aurora dos Carnavais.

TEATRO

O Teatro Santa Isabel integra roteiro elaborado pela CNN que reúne teatros históricos que marcaram a trajetória do Brasil. A seleção inclui ainda o Theatro Municipal de São Paulo, palco da Semana de Arte Moderna de 1922, e o Teatro Municipal de Sabará, em Minas Gerais, que recebeu os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II.

FERIADÃO

A série brasileira Dom de Iludir, com Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costa, é a dica da coluna para assistir neste feriadão. Gira em torno de segredos, dramas familiares e um golpe multimilionário envolvendo o roubo de obras de arte, a produção acaba de chegar à Netflix e já figura em primeiro lugar entre as mais assistidas da plataforma.

Maria Meira Lins e Rodrigo Galvão na CasaCor - Jailton Júnior/JC Imagem

SÉRIE

Selton Mello foi anunciado ontem como um dos protagonistas de Ascent, nova série do Paramount+, com a atriz Viola Davis. A produção passa por crises corporativas e gestão de reputação. Selton afirmou se sentir "um menino outra vez diante de tantas coisas estimulantes na minha vida".

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “O caminho do sucesso tem muito trabalho, perseverança e ética.” (João Carlos Paes Mendonça)

NEY Matogrosso adiou a agenda de shows até fevereiro de 2027, após se submeter a cirurgia de emergência.

MARISA Rabelo com um novo projeto: a Merci, que mostra sua visão e curadoria própria da moda e tendências.

MAURÍCIO Pina, especialista em transporte ferroviário, foi eleito presidente da Academia Pernambucana de Engenharia.

LUCIANO HUCK e Angélica completaram 22 anos de casados.

ANIVERSARIANTES André Gustavo Vieira, Carla Patrícia, Danielle Rios, Germana Paes Freire, Iran Costa, Joana Vieira, José Carlos Robalinho, Marcelo Cordeiro, Marinaldo Rosendo, Myrian Varjal de Melo, Paula Trindade, Roberta da Fonte Longman, Sérgio Drummond e Simone Martins.

Coluna de João Alberto: café da manhã do pernambucano.