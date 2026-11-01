Diretor pernambucano será homenageado no Cine Ceará
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Kleber Mendonça Filho vai ser homenageado no Cine Ceará - Festival Ibero-Americano de Cinema, entre os dias 7 e 13 de novembro, juntamente com a produtora Emilie Lesclaux, a atriz Isis Valverde, o jornalista Luiz Carlos Merten e a senadora eleita Luizianne Lins. Ele vai receber, durante o evento, o troféu Eusélio de Oliveira. Na noite de abertura, teremos a exibição do curta-metragem “Sul de Teerã”, produção dirigida por Kleber e produzida por Emilie.
ODONTOLOGIA
O mestre Adilson Torreão Filho integra o quadro de professores do I Congresso de Odontologia do Nordeste, que acontece em novembro e traz referências nacionais da área.
EDUARDA & FELIPE
Importante evento social movimenta este domingo no Recife. Será o casamento de Eduarda, filha de José Robson Correia e Ana Paula Ribeiro, e Felipe, filho de José Haeckel Gomes e Clarice D’Avila de Almeida. Será às 16h30, na Madre Deus e os noivos vão receber cumprimentos no Famiglia Giuliano.
COMEMORAÇÃO
O Gabinete Português de Leitura faz evento, na quarta-feira, para assinalar seus 176 anos.
LEILÃO
Durou apenas 45 minutos o tempo que o quadro "Íris", pintado por Claude Monet no fim de sua vida, foi arrematado por 50 milhões de euros durante leilão em Paris. Tornou-se a obra de arte mais cara já vendida na França.
CASACOR
A arquiteta Ana Higino assinala os 30 anos de atuação na arquitetura pernambucana, assinando o lobby bilheteria da CasaCor, que reverencia ícones das artes e do design de Pernambuco.
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FREVO DE BLOCO
Mais de 30 agremiações líricas participam, hoje, do Arrastão do Frevo, no Bairro do Recife, em celebração ao Dia do Frevo de Bloco. A concentração será às 15h30, no Marco Zero, com cortejo pelas ruas ao som da Orquestra Aurora dos Carnavais.
TEATRO
O Teatro Santa Isabel integra roteiro elaborado pela CNN que reúne teatros históricos que marcaram a trajetória do Brasil. A seleção inclui ainda o Theatro Municipal de São Paulo, palco da Semana de Arte Moderna de 1922, e o Teatro Municipal de Sabará, em Minas Gerais, que recebeu os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II.
FERIADÃO
A série brasileira Dom de Iludir, com Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costa, é a dica da coluna para assistir neste feriadão. Gira em torno de segredos, dramas familiares e um golpe multimilionário envolvendo o roubo de obras de arte, a produção acaba de chegar à Netflix e já figura em primeiro lugar entre as mais assistidas da plataforma.
SÉRIE
Selton Mello foi anunciado ontem como um dos protagonistas de Ascent, nova série do Paramount+, com a atriz Viola Davis. A produção passa por crises corporativas e gestão de reputação. Selton afirmou se sentir "um menino outra vez diante de tantas coisas estimulantes na minha vida".
M O V I M E N T O
BOM DOMINGO: “O caminho do sucesso tem muito trabalho, perseverança e ética.” (João Carlos Paes Mendonça)
NEY Matogrosso adiou a agenda de shows até fevereiro de 2027, após se submeter a cirurgia de emergência.
MARISA Rabelo com um novo projeto: a Merci, que mostra sua visão e curadoria própria da moda e tendências.
MAURÍCIO Pina, especialista em transporte ferroviário, foi eleito presidente da Academia Pernambucana de Engenharia.
LUCIANO HUCK e Angélica completaram 22 anos de casados.
ANIVERSARIANTES André Gustavo Vieira, Carla Patrícia, Danielle Rios, Germana Paes Freire, Iran Costa, Joana Vieira, José Carlos Robalinho, Marcelo Cordeiro, Marinaldo Rosendo, Myrian Varjal de Melo, Paula Trindade, Roberta da Fonte Longman, Sérgio Drummond e Simone Martins.
Coluna de João Alberto: café da manhã do pernambucano.