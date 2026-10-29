Vale do Ave abre arena de tênis em Boa Viagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A incorporadora Vale do Ave está concluindo a Arena Vale do Ave, com 4.500 m² na Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem. Vai ter três quadras de saibro de padrão internacional, além de loja de artigos esportivos, espaço wellness, lounge, alimentação e área para eventos. No próximo mês, o espaço entra em regime soft open, e a inauguração oficial do projeto completo será no início do próximo ano.

A governadora Raquel Lyra e Raphael Callou, diretor da Organização dos Estados Ibero-Americanos, na assinatura em Madri, de acordo de cooperação para modernizar a gestão dos equipamentos culturais de Pernambuco - Arquivo Pessoal

Ana Higino, que assina a bilheteria Casa Cor simulando uma sala de casa, e Lúcio Monteiro, na noite de abertura - Jailton Junior/JC Imagem

A arquiteta Ana Cristina Cunha na Casa Cor - Jailton Junior/JC Imagem

MANDATO CURTO

Flávio Bolsonaro divulgou mensagem considerando-se presidente eleito do Brasil. Seu mandato foi o mais curto da história do país. Quinze minutos depois, corrigiu o texto e passou a se intitular “Líder do Brasil”. Muitos bolsonaristas acabaram colocando mensagens nas redes sociais. Saudando Flávio Bolsonaro como o novo presidente.

ATUAÇÃO

A venda do antigo Sheraton Reserva do Paiva ao grupo Vila Galé teve a participação direta do prefeito Lula Cabral, de Jaboatão dos Guararapes. Inconformado com o fechamento do hotel há seis anos, ele fez três viagens a Portugal para encontros com Jorge Rabelo de Almeida, presidente do grupo, para convencê-lo a fazer a compra. O Vila Galé Reserva do Paiva será inaugurado amanhã.

ABSURDO

Donos de diversos restaurantes do Recife se pronunciaram nas redes sociais sobre as supostas listas de estabelecimentos que seriam alvo de boicote por serem ligados à esquerda. Os empresários negaram qualquer relação com as listas e criticaram a circulação do material, que classificam como uma ação de má-fé de grupos extremistas. Sem contar que pode prejudicar a relação com clientes de diferentes posicionamentos.

CAMPANHAS

O deputado federal André Janones recebeu um convite da presidente do México, Claudia Sheinbaum, para visitar o país e discutir ações conjuntas de fortalecimento da esquerda brasileira e mexicana. Segundo o portal Metrópoles, o convite foi confirmado, mas a viagem ainda não tem data definida.

CONDENAÇÃO

Nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, a avaliação é de que Jair Bolsonaro dificilmente conseguirá reverter a condenação a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Apesar do avanço da revisão criminal apresentada pela defesa, pesa contra o ex-presidente o fato de quatro dos cinco ministros que participaram do julgamento terem votado pela condenação.

RELATO

Em recente palestra, Francisco José se emocionou ao falar sobre a grande seca de 1970, quando via pessoas sem comida e sem água morrerem e ficou conhecido na época por mostrar a miséria, que, infelizmente, era a realidade.

LANÇAMENTOS

Hoje, às 17h, na Livraria do Jardim, teremos lançamento duplo: do livro “Ponto de Vista”, de Antônio Neto, e da nova Revista Virtual de Literatura Novo Horizonte, organizada por Rafaela Nicácio.

PÊNALTIS

Bruno Guimarães, que perdeu o pênalti na desclassificação do Brasil na Copa do Mundo para a Noruega, repetiu o fiasco. Desperdiçou o pênalti que eliminou o Arsenal, campeão da Premier League, na Copa da Liga Inglesa, para o Fleetwood Town, time da quarta divisão.

INEFICIENTE

A decisão contestada pela maioria dos juristas do ministro Cristiano Zanin, determinando a prorrogação de duas horas no horário da votação de domingo, quando o prazo já tinha terminado na maioria do país, trouxe pouco resultado prático: apenas 35 mil votos. E uma enorme imagem internacional negativa para o sistema eleitoral brasileiro.

LITERATURA

A escritora recifense Patrícia Tenório lança, hoje, em Porto Alegre, seu novo livro: “A colecionadora”. Ambientada no Recife, a novela aborda a memória, o envelhecimento e a superação de traumas.