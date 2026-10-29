Vale do Ave abre arena de tênis em Boa Viagem
Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A incorporadora Vale do Ave está concluindo a Arena Vale do Ave, com 4.500 m² na Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem. Vai ter três quadras de saibro de padrão internacional, além de loja de artigos esportivos, espaço wellness, lounge, alimentação e área para eventos. No próximo mês, o espaço entra em regime soft open, e a inauguração oficial do projeto completo será no início do próximo ano.
MANDATO CURTO
Flávio Bolsonaro divulgou mensagem considerando-se presidente eleito do Brasil. Seu mandato foi o mais curto da história do país. Quinze minutos depois, corrigiu o texto e passou a se intitular “Líder do Brasil”. Muitos bolsonaristas acabaram colocando mensagens nas redes sociais. Saudando Flávio Bolsonaro como o novo presidente.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
ATUAÇÃO
A venda do antigo Sheraton Reserva do Paiva ao grupo Vila Galé teve a participação direta do prefeito Lula Cabral, de Jaboatão dos Guararapes. Inconformado com o fechamento do hotel há seis anos, ele fez três viagens a Portugal para encontros com Jorge Rabelo de Almeida, presidente do grupo, para convencê-lo a fazer a compra. O Vila Galé Reserva do Paiva será inaugurado amanhã.
ABSURDO
Donos de diversos restaurantes do Recife se pronunciaram nas redes sociais sobre as supostas listas de estabelecimentos que seriam alvo de boicote por serem ligados à esquerda. Os empresários negaram qualquer relação com as listas e criticaram a circulação do material, que classificam como uma ação de má-fé de grupos extremistas. Sem contar que pode prejudicar a relação com clientes de diferentes posicionamentos.
CAMPANHAS
O deputado federal André Janones recebeu um convite da presidente do México, Claudia Sheinbaum, para visitar o país e discutir ações conjuntas de fortalecimento da esquerda brasileira e mexicana. Segundo o portal Metrópoles, o convite foi confirmado, mas a viagem ainda não tem data definida.
CONDENAÇÃO
Nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, a avaliação é de que Jair Bolsonaro dificilmente conseguirá reverter a condenação a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Apesar do avanço da revisão criminal apresentada pela defesa, pesa contra o ex-presidente o fato de quatro dos cinco ministros que participaram do julgamento terem votado pela condenação.
RELATO
Em recente palestra, Francisco José se emocionou ao falar sobre a grande seca de 1970, quando via pessoas sem comida e sem água morrerem e ficou conhecido na época por mostrar a miséria, que, infelizmente, era a realidade.
LANÇAMENTOS
Hoje, às 17h, na Livraria do Jardim, teremos lançamento duplo: do livro “Ponto de Vista”, de Antônio Neto, e da nova Revista Virtual de Literatura Novo Horizonte, organizada por Rafaela Nicácio.
PÊNALTIS
Bruno Guimarães, que perdeu o pênalti na desclassificação do Brasil na Copa do Mundo para a Noruega, repetiu o fiasco. Desperdiçou o pênalti que eliminou o Arsenal, campeão da Premier League, na Copa da Liga Inglesa, para o Fleetwood Town, time da quarta divisão.
INEFICIENTE
A decisão contestada pela maioria dos juristas do ministro Cristiano Zanin, determinando a prorrogação de duas horas no horário da votação de domingo, quando o prazo já tinha terminado na maioria do país, trouxe pouco resultado prático: apenas 35 mil votos. E uma enorme imagem internacional negativa para o sistema eleitoral brasileiro.
LITERATURA
A escritora recifense Patrícia Tenório lança, hoje, em Porto Alegre, seu novo livro: “A colecionadora”. Ambientada no Recife, a novela aborda a memória, o envelhecimento e a superação de traumas.