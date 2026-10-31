Sudene procura espaço para nova sede
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Acabou o contrato de locação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste no Empresarial Souza Melo Tower, em Boa Viagem, cuja vigência atingiu o limite legal para prorrogação. A autarquia anunciou um chamamento público para procura de imóvel para a instalação da sua nova sede. As propostas serão recebidas até o dia 17, quando ocorre a sessão de abertura das ofertas, às 10h30.
EM FORMA
O deputado estadual João Paulo Lima completa 74 anos hoje com disciplina e uma rotina que combina cuidados com o corpo e a mente. Adepto dos exercícios físicos, da alimentação saudável e da meditação diária, o parlamentar mantém o ritmo intenso entre sessões na Assembleia Legislativa de Pernambuco, compromissos políticos e visitas às comunidades. E mantém um hábito de muitos anos: tomar um banho de mar nos primeiros minutos do ano novo.
NA TV JORNAL
O empresário Paulo Dantas, maior produtor e exportador de mangas do Brasil, é o entrevistado do “João Alberto na Jornal”, hoje, às 19h20, na TV Jornal. Fala da sua carreira de 44 anos como professor da Poli e como aderiu ao mercado das frutas. Hoje, tem sete fazendas, a principal em Belém do São Francisco, onde faz belo trabalho social.
HOTEL
Depois de seis anos fechado, o antigo hotel Sheraton Reserva do Paiva reabre hoje, com a bandeira Vila Galé. Vamos ter uma programação o dia inteiro, comandada pelo presidente da rede Jorge Rabelo de Almeida. A governadora Priscila Krause e o prefeito Lula Cabral são presenças confirmadas.
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PALESTRA
O jornalista e crítico musical Carlos Eduardo Amaral ministra a palestra “As fontes da música armorial”, hoje, no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco.
MEDALHA
Isabella de Roldão, que deixou a Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional, recebeu a Ordem do Mérito Capibaribe, mais importante comenda da Prefeitura do Recife.
MARATONA
Promovida pela Faculdade Maurício de Nassau, a Maratona Internacional do Recife, acontece amanhã, com seu roteiro de 42,195 km passando por diferentes bairros da capital pernambucana. Competição, que reunirá atletas profissionais e amadores, inclusive internacionais, tem largada marcada para às 4h. Teremos ainda, com largada às 5h, percursos de 5 km, 10 km e 21 km.
RESTAURANTES
A CasaCor tem três opções gastronômicas abertas ao público: Ca-Já restaurante, o Soto Café e o Wine Sushi Bar. O Bar Lambarice fica dentro da programação.
CASAMENTO
Famosos como Gilberto Gil, Anitta, Chico César, Elba Ramalho, Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Bianca Andrade, Rafa Kalimann e Nattan marcaram presença no casamento de Juliette Freire e Kaique Cerveny no Instituto Ricardo Brennand.
REUNIÃO
O desembargador emérito Eurico de Barros Correia Filho, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco, participou de reunião na Presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco sobre os preparativos para a Copa do Mundo Feminina FIFA 2027. O encontro reuniu Fernanda Chuahy, Evandro Carvalho, André Guimarães e os juízes Flávio Fontes e Roberto Pedrosa.