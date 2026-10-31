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João Alberto | Notícia

Sudene procura espaço para nova sede

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por JC Publicado em 31/10/2026 às 0:00
O Relatório foi apresentando ao Conselho Deliberativo da Sudene
O Relatório foi apresentando ao Conselho Deliberativo da Sudene - SUDENE

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Acabou o contrato de locação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste no Empresarial Souza Melo Tower, em Boa Viagem, cuja vigência atingiu o limite legal para prorrogação. A autarquia anunciou um chamamento público para procura de imóvel para a instalação da sua nova sede. As propostas serão recebidas até o dia 17, quando ocorre a sessão de abertura das ofertas, às 10h30.

Jailton Júnior/JC Imagem
Dani Pessoa, Diogo Viana, Anderson Piah e Katy Abreu, em evento de arquitetura - Jailton Júnior/JC Imagem

EM FORMA

O deputado estadual João Paulo Lima completa 74 anos hoje com disciplina e uma rotina que combina cuidados com o corpo e a mente. Adepto dos exercícios físicos, da alimentação saudável e da meditação diária, o parlamentar mantém o ritmo intenso entre sessões na Assembleia Legislativa de Pernambuco, compromissos políticos e visitas às comunidades. E mantém um hábito de muitos anos: tomar um banho de mar nos primeiros minutos do ano novo.

NA TV JORNAL

O empresário Paulo Dantas, maior produtor e exportador de mangas do Brasil, é o entrevistado do “João Alberto na Jornal”, hoje, às 19h20, na TV Jornal. Fala da sua carreira de 44 anos como professor da Poli e como aderiu ao mercado das frutas. Hoje, tem sete fazendas, a principal em Belém do São Francisco, onde faz belo trabalho social.

HOTEL

Depois de seis anos fechado, o antigo hotel Sheraton Reserva do Paiva reabre hoje, com a bandeira Vila Galé. Vamos ter uma programação o dia inteiro, comandada pelo presidente da rede Jorge Rabelo de Almeida. A governadora Priscila Krause e o prefeito Lula Cabral são presenças confirmadas.

Gleyson Ramos/Divulgação
Gogoia Alves, Cinthia Alves, Jorge Bischoff e Cássia Alves, em evento fashion - Gleyson Ramos/Divulgação

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PALESTRA

O jornalista e crítico musical Carlos Eduardo Amaral ministra a palestra “As fontes da música armorial”, hoje, no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco.

MEDALHA

Isabella de Roldão, que deixou a Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional, recebeu a Ordem do Mérito Capibaribe, mais importante comenda da Prefeitura do Recife.

MARATONA

Promovida pela Faculdade Maurício de Nassau, a Maratona Internacional do Recife, acontece amanhã, com seu roteiro de 42,195 km passando por diferentes bairros da capital pernambucana. Competição, que reunirá atletas profissionais e amadores, inclusive internacionais, tem largada marcada para às 4h. Teremos ainda, com largada às 5h, percursos de 5 km, 10 km e 21 km.

 

Jailton Júnior/JC Imagem
Jô Mazzarolo, brilho como integrante da Academia Pernambucana de Letras - Jailton Júnior/JC Imagem

RESTAURANTES

A CasaCor tem três opções gastronômicas abertas ao público: Ca-Já restaurante, o Soto Café e o Wine Sushi Bar. O Bar Lambarice fica dentro da programação.

CASAMENTO

Famosos como Gilberto Gil, Anitta, Chico César, Elba Ramalho, Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Bianca Andrade, Rafa Kalimann e Nattan marcaram presença no casamento de Juliette Freire e Kaique Cerveny no Instituto Ricardo Brennand.

REUNIÃO

O desembargador emérito Eurico de Barros Correia Filho, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco, participou de reunião na Presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco sobre os preparativos para a Copa do Mundo Feminina FIFA 2027. O encontro reuniu Fernanda Chuahy, Evandro Carvalho, André Guimarães e os juízes Flávio Fontes e Roberto Pedrosa.

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