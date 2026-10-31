Reeleição de Lula foi pauta da Alepe
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Repercutiu na Assembleia Legislativa de Pernambuco a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em debate entre os deputados Renato Antunes e João Paulo Costa. O primeiro criticou a alta carga tributária, os gastos públicos e a segurança, reafirmando sua oposição ao governo. Já João Paulo Costa comemorou a vitória nas urnas e destacou os avanços sociais e a continuidade de programas como Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida.
CHÁ DE BEBÊ
Maria Paula Marques e Eduardo Loyo ganharam chá de bebê surpresa, dos seus amigos, no restaurante Fazenda Churrascada. Contagem regressiva da chegada de Maria Beatriz, em dezembro.
NA MISSA
Pedro Campos e Maria Augusta marcaram presença na Missa que celebrou os 130 anos do Colégio das Damas, que, por sinal, foi onde se conheceram, ainda adolescentes.
JUSTIÇA
O humorista Renato Aragão passa por problemas com a justiça do Rio de Janeiro, que determinou a penhora de uma mansão sua no Recreio dos Bandeirantes, por uma dívida de R$ 676 mil em IPTU, referente aos anos de 2021 a 2023.
RECORDE
Pernambuco recebeu 116 mil visitantes estrangeiros entre janeiro e setembro, crescimento de 65% em relação ao mesmo período do ano passado. O número já supera todo o resultado de 2025.
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SUPLENTE
O suplente do deputado estadual eleito Emerson Freitas, que teve a prisão decretada, é Flávio Gadelha.
VIAGEM
O presidente Lula viaja à Turquia e Filipinas, entre os dias 9 e 16 de novembro. Somente na volta deve definir os primeiros nomes do seu novo ministério.
HONRARIA
A senadora Teresa Leitão recebeu o Colar Pedro Jorge, condecoração da Associação Nacional dos Procuradores da República. Foi a primeira pessoa viva a receber a honraria, entregue durante a abertura do 41º Encontro Nacional dos Procuradores da República, na Costa do Sauípe, na Bahia.
RINGS
A pernambucana Joyce Alane e a ítalo-brasileira Vic Montanari foram as únicas brasileiras entre os 25 vencedores do Instagram Rings 2026, premiação criada para reconhecer originalidade, criatividade e influência cultural. O jogador Erling Haaland está na lista.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “Defeitos não fazem mal, quando há vontade e poder de corrigir.” (Machado de Assis)
ERIKA Ferraz é presença confirmada no 7º Congresso Norte-Nordeste de Direito Comercial, com painel sobre fusões e aquisições.
EM ENTREVISTA à Rádio Jornal, Jones Manoel relatou dificuldades em estabelecer diálogo com Thiago Medina e Eduardo Moura, também eleitos pelo estado.
CRIATIVO e impactante a parede com páginas de livros do espaço da Cepe Editoria na CasaCor.
HOJE é o Dia Nacional da Poesia.
O MERCADO Livre está implantando duas nova operações no Cabo de Santo Agostinho, visando agilizar a entrega de encomendas.
ANIVERSARIANTES Ceça Meira Pimentel, Cleide Leite Goulart, Cynthia Rushansky Papaléo, Elizabeth Sampaio Carvalho, Jarbas Guimarães Júnior, João Paulo Lima e Silva, Mônica Fragoso, Maria Eduarda Trindade, Salvador Luiggi Oliveira, Simone Coelho e Walter Vieira Filho.