Reeleição de Lula foi pauta da Alepe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Repercutiu na Assembleia Legislativa de Pernambuco a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em debate entre os deputados Renato Antunes e João Paulo Costa. O primeiro criticou a alta carga tributária, os gastos públicos e a segurança, reafirmando sua oposição ao governo. Já João Paulo Costa comemorou a vitória nas urnas e destacou os avanços sociais e a continuidade de programas como Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida.

Marcelo Ventura Filho, Liana Ventura, Zilda Cavalcanti e Marcelo Ventura, em evento na Fundação Altino Ventura - Val Santana/Divulgação

CHÁ DE BEBÊ

Maria Paula Marques e Eduardo Loyo ganharam chá de bebê surpresa, dos seus amigos, no restaurante Fazenda Churrascada. Contagem regressiva da chegada de Maria Beatriz, em dezembro.

NA MISSA

Pedro Campos e Maria Augusta marcaram presença na Missa que celebrou os 130 anos do Colégio das Damas, que, por sinal, foi onde se conheceram, ainda adolescentes.

JUSTIÇA

O humorista Renato Aragão passa por problemas com a justiça do Rio de Janeiro, que determinou a penhora de uma mansão sua no Recreio dos Bandeirantes, por uma dívida de R$ 676 mil em IPTU, referente aos anos de 2021 a 2023.

Ana Laroucha, Ana Tereza Medeiros, Tânia Fontaine, Carmem Albuquerque, em bazar do Outubro Rosa com renda para o hospital do Câncer - Arquivo Pessoal

RECORDE

Pernambuco recebeu 116 mil visitantes estrangeiros entre janeiro e setembro, crescimento de 65% em relação ao mesmo período do ano passado. O número já supera todo o resultado de 2025.

SUPLENTE

O suplente do deputado estadual eleito Emerson Freitas, que teve a prisão decretada, é Flávio Gadelha.

VIAGEM

O presidente Lula viaja à Turquia e Filipinas, entre os dias 9 e 16 de novembro. Somente na volta deve definir os primeiros nomes do seu novo ministério.

HONRARIA

A senadora Teresa Leitão recebeu o Colar Pedro Jorge, condecoração da Associação Nacional dos Procuradores da República. Foi a primeira pessoa viva a receber a honraria, entregue durante a abertura do 41º Encontro Nacional dos Procuradores da República, na Costa do Sauípe, na Bahia.

RINGS

A pernambucana Joyce Alane e a ítalo-brasileira Vic Montanari foram as únicas brasileiras entre os 25 vencedores do Instagram Rings 2026, premiação criada para reconhecer originalidade, criatividade e influência cultural. O jogador Erling Haaland está na lista.

Mônica Gil Rodrigues, em evento no Famiglia Giuliano - Sheila Wanderley/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Defeitos não fazem mal, quando há vontade e poder de corrigir.” (Machado de Assis)

ERIKA Ferraz é presença confirmada no 7º Congresso Norte-Nordeste de Direito Comercial, com painel sobre fusões e aquisições.

EM ENTREVISTA à Rádio Jornal, Jones Manoel relatou dificuldades em estabelecer diálogo com Thiago Medina e Eduardo Moura, também eleitos pelo estado.

CRIATIVO e impactante a parede com páginas de livros do espaço da Cepe Editoria na CasaCor.

HOJE é o Dia Nacional da Poesia.

O MERCADO Livre está implantando duas nova operações no Cabo de Santo Agostinho, visando agilizar a entrega de encomendas.

ANIVERSARIANTES Ceça Meira Pimentel, Cleide Leite Goulart, Cynthia Rushansky Papaléo, Elizabeth Sampaio Carvalho, Jarbas Guimarães Júnior, João Paulo Lima e Silva, Mônica Fragoso, Maria Eduarda Trindade, Salvador Luiggi Oliveira, Simone Coelho e Walter Vieira Filho.