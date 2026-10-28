fechar
João Alberto | Notícia

O lúdico e o moderno no Natal do RioMar

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por JC Publicado em 28/10/2026 às 6:00 | Atualizado em 28/10/2026 às 12:26
Carmen Peixoto e Inês Calado, durante o almoço natalino do RioMar
Carmen Peixoto e Inês Calado, durante o almoço natalino do RioMar - Arnaldo Carvalho/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O RioMar Recife estreia hoje o Natal dos Brinquedos, com cenografia especial e experiências interativas. Em almoço com a imprensa, ontem, no Tio Armênio, o superintendente Henrique Medeiros fez um balanço do shopping, que teve diversas inaugurações em 2026, com destaque para o RioMar Eventos, que já recebeu mais de 78 eventos e 250 mil pessoas. Danielli Halinski destacou os prêmios conquistados pelo empreendimento e apresentou os detalhes da decoração natalina, assinada por Cecília Dale. Teremos operações natalinas nas duas Praças de Eventos, interligadas por uma passarela temática. Novidade é um robô desenvolvido exclusivamente para o RioMar, que interage com o público e guia os visitantes pelo circuito. Em contraste, personagens bonecos e bonecas de pano, reforçando a parte lúdica da ideia. A área externa é um espetáculo à parte, com iluminação assinada pela Fábrica de Luz, com mais de 65 mil pontos de LED.

Arnaldo Carvalho/Divulgação
Carmen Peixoto e Inês Calado, durante o almoço natalino do RioMar - Arnaldo Carvalho/Divulgação

PETS

Os pets também ganham espaço especial, com cenário natalino para fotos junto à Praça de Eventos 2 e um pet gigante iluminado no PetMar.

Arnaldo Carvalho/Divulgação
Denielly Halinski, gerente de Marketing e Henrique Medeiros, superintendente do RioMar, com Danielle Viana, diretora de Marketing do Grupo JCPM, na apresentação da decoração de Natal - Arnaldo Carvalho/Divulgação

MÚSICA

A partir de hoje e até domingo, o RioMar terá programação musical natalina, com apresentações gratuitas na Praça de Alimentação. A abertura será às 19h, com a Orquestra Criança Cidadã. Na quinta e na sexta, o espetáculo Coralito; no sábado, do Quarteto Matéria Prima; e, no domingo, da Orquestra Sons e Cordas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Arquivo Pessoal
Lucinha Wanderley no jantar das Anestesistas Solidárias, no Fiordes Buffet - Arquivo Pessoal

PALESTRA

O professor Ecio Costa, colunista do nosso jornal, ministra a palestra “Os Números que Movimentam Pernambuco – Conectando Grandes Marcas aos Melhores Resultados”, hoje, das 17h às 21h, no JCPM Trade Center.

CAPIBA

Esta noite, na sede da AABB, o jornalista Carlos Eduardo Carvalho dos Santos lança o livro “Viva Capiba – O Compositor”, um mergulho na vida e na obra de um dos maiores gênios da nossa música.

FLIPORTO

Antônio Campos comanda hoje, às 19h, na Casa Moura Dubeux, no Cais José Estelita, o pré-lançamento da Fliporto 2026, que acontecerá entre os dias 12 e 15 de novembro, no Teatro Luiz Mendonça, Gabinete Português de Leitura, Instituto Cervantes e Porto do Recife.

JORNALISMO

Um dos destaques do Festival de Jornalismo, esta tarde, no auditório da OAB de Pernambuco, será o painel “Os Desafios do Jornalismo em Pernambuco”, com a participação dos jornalistas Laurindo Ferreira, Carol Santos, Magno Martins e Leusa Santos.

EM CARUARU

O desembargador Fernando Cerqueira será homenageado hoje pela Câmara Municipal de Caruaru, pela sua atuação na presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Foi uma proposta dos vereadores Bruno Lambreta e Anderson Correia.

CINEMA

A Janela Internacional de Cinema do Recife acontece de hoje a domingo, no Cinema São Luiz. Um dos destaques será o documentário norte-americano “Tudo Pode Ser Visto”, que está entre as apostas para o Oscar 2027.

CARRO

O Honda NSX vermelho de 1991 que pertenceu a Ayrton Senna vai a leilão na Inglaterra, no dia 31, pela RM Sotheby’s. Avaliado entre R$ 3,5 milhões e R$ 5,6 milhões, o esportivo foi cedido pela Honda ao tricampeão de Fórmula 1 para uso pessoal na Europa, durante sua parceria com a McLaren. Senna também participou do desenvolvimento técnico do modelo.

Leia também

Comando Militar do Nordeste vai trocar seu comandante
SOCIEDADE

Comando Militar do Nordeste vai trocar seu comandante
Prestigiado embarque da Masterboi para a China
SOCIEDADE

Prestigiado embarque da Masterboi para a China

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.