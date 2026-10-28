O lúdico e o moderno no Natal do RioMar
Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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O RioMar Recife estreia hoje o Natal dos Brinquedos, com cenografia especial e experiências interativas. Em almoço com a imprensa, ontem, no Tio Armênio, o superintendente Henrique Medeiros fez um balanço do shopping, que teve diversas inaugurações em 2026, com destaque para o RioMar Eventos, que já recebeu mais de 78 eventos e 250 mil pessoas. Danielli Halinski destacou os prêmios conquistados pelo empreendimento e apresentou os detalhes da decoração natalina, assinada por Cecília Dale. Teremos operações natalinas nas duas Praças de Eventos, interligadas por uma passarela temática. Novidade é um robô desenvolvido exclusivamente para o RioMar, que interage com o público e guia os visitantes pelo circuito. Em contraste, personagens bonecos e bonecas de pano, reforçando a parte lúdica da ideia. A área externa é um espetáculo à parte, com iluminação assinada pela Fábrica de Luz, com mais de 65 mil pontos de LED.
PETS
Os pets também ganham espaço especial, com cenário natalino para fotos junto à Praça de Eventos 2 e um pet gigante iluminado no PetMar.
MÚSICA
A partir de hoje e até domingo, o RioMar terá programação musical natalina, com apresentações gratuitas na Praça de Alimentação. A abertura será às 19h, com a Orquestra Criança Cidadã. Na quinta e na sexta, o espetáculo Coralito; no sábado, do Quarteto Matéria Prima; e, no domingo, da Orquestra Sons e Cordas.
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PALESTRA
O professor Ecio Costa, colunista do nosso jornal, ministra a palestra “Os Números que Movimentam Pernambuco – Conectando Grandes Marcas aos Melhores Resultados”, hoje, das 17h às 21h, no JCPM Trade Center.
CAPIBA
Esta noite, na sede da AABB, o jornalista Carlos Eduardo Carvalho dos Santos lança o livro “Viva Capiba – O Compositor”, um mergulho na vida e na obra de um dos maiores gênios da nossa música.
FLIPORTO
Antônio Campos comanda hoje, às 19h, na Casa Moura Dubeux, no Cais José Estelita, o pré-lançamento da Fliporto 2026, que acontecerá entre os dias 12 e 15 de novembro, no Teatro Luiz Mendonça, Gabinete Português de Leitura, Instituto Cervantes e Porto do Recife.
JORNALISMO
Um dos destaques do Festival de Jornalismo, esta tarde, no auditório da OAB de Pernambuco, será o painel “Os Desafios do Jornalismo em Pernambuco”, com a participação dos jornalistas Laurindo Ferreira, Carol Santos, Magno Martins e Leusa Santos.
EM CARUARU
O desembargador Fernando Cerqueira será homenageado hoje pela Câmara Municipal de Caruaru, pela sua atuação na presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Foi uma proposta dos vereadores Bruno Lambreta e Anderson Correia.
CINEMA
A Janela Internacional de Cinema do Recife acontece de hoje a domingo, no Cinema São Luiz. Um dos destaques será o documentário norte-americano “Tudo Pode Ser Visto”, que está entre as apostas para o Oscar 2027.
CARRO
O Honda NSX vermelho de 1991 que pertenceu a Ayrton Senna vai a leilão na Inglaterra, no dia 31, pela RM Sotheby’s. Avaliado entre R$ 3,5 milhões e R$ 5,6 milhões, o esportivo foi cedido pela Honda ao tricampeão de Fórmula 1 para uso pessoal na Europa, durante sua parceria com a McLaren. Senna também participou do desenvolvimento técnico do modelo.