O lúdico e o moderno no Natal do RioMar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O RioMar Recife estreia hoje o Natal dos Brinquedos, com cenografia especial e experiências interativas. Em almoço com a imprensa, ontem, no Tio Armênio, o superintendente Henrique Medeiros fez um balanço do shopping, que teve diversas inaugurações em 2026, com destaque para o RioMar Eventos, que já recebeu mais de 78 eventos e 250 mil pessoas. Danielli Halinski destacou os prêmios conquistados pelo empreendimento e apresentou os detalhes da decoração natalina, assinada por Cecília Dale. Teremos operações natalinas nas duas Praças de Eventos, interligadas por uma passarela temática. Novidade é um robô desenvolvido exclusivamente para o RioMar, que interage com o público e guia os visitantes pelo circuito. Em contraste, personagens bonecos e bonecas de pano, reforçando a parte lúdica da ideia. A área externa é um espetáculo à parte, com iluminação assinada pela Fábrica de Luz, com mais de 65 mil pontos de LED.

Carmen Peixoto e Inês Calado, durante o almoço natalino do RioMar - Arnaldo Carvalho/Divulgação

PETS

Os pets também ganham espaço especial, com cenário natalino para fotos junto à Praça de Eventos 2 e um pet gigante iluminado no PetMar.

Denielly Halinski, gerente de Marketing e Henrique Medeiros, superintendente do RioMar, com Danielle Viana, diretora de Marketing do Grupo JCPM, na apresentação da decoração de Natal - Arnaldo Carvalho/Divulgação

MÚSICA

A partir de hoje e até domingo, o RioMar terá programação musical natalina, com apresentações gratuitas na Praça de Alimentação. A abertura será às 19h, com a Orquestra Criança Cidadã. Na quinta e na sexta, o espetáculo Coralito; no sábado, do Quarteto Matéria Prima; e, no domingo, da Orquestra Sons e Cordas.

Lucinha Wanderley no jantar das Anestesistas Solidárias, no Fiordes Buffet - Arquivo Pessoal

PALESTRA

O professor Ecio Costa, colunista do nosso jornal, ministra a palestra “Os Números que Movimentam Pernambuco – Conectando Grandes Marcas aos Melhores Resultados”, hoje, das 17h às 21h, no JCPM Trade Center.

CAPIBA

Esta noite, na sede da AABB, o jornalista Carlos Eduardo Carvalho dos Santos lança o livro “Viva Capiba – O Compositor”, um mergulho na vida e na obra de um dos maiores gênios da nossa música.

FLIPORTO

Antônio Campos comanda hoje, às 19h, na Casa Moura Dubeux, no Cais José Estelita, o pré-lançamento da Fliporto 2026, que acontecerá entre os dias 12 e 15 de novembro, no Teatro Luiz Mendonça, Gabinete Português de Leitura, Instituto Cervantes e Porto do Recife.

JORNALISMO

Um dos destaques do Festival de Jornalismo, esta tarde, no auditório da OAB de Pernambuco, será o painel “Os Desafios do Jornalismo em Pernambuco”, com a participação dos jornalistas Laurindo Ferreira, Carol Santos, Magno Martins e Leusa Santos.

EM CARUARU

O desembargador Fernando Cerqueira será homenageado hoje pela Câmara Municipal de Caruaru, pela sua atuação na presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Foi uma proposta dos vereadores Bruno Lambreta e Anderson Correia.

CINEMA

A Janela Internacional de Cinema do Recife acontece de hoje a domingo, no Cinema São Luiz. Um dos destaques será o documentário norte-americano “Tudo Pode Ser Visto”, que está entre as apostas para o Oscar 2027.

CARRO

O Honda NSX vermelho de 1991 que pertenceu a Ayrton Senna vai a leilão na Inglaterra, no dia 31, pela RM Sotheby’s. Avaliado entre R$ 3,5 milhões e R$ 5,6 milhões, o esportivo foi cedido pela Honda ao tricampeão de Fórmula 1 para uso pessoal na Europa, durante sua parceria com a McLaren. Senna também participou do desenvolvimento técnico do modelo.