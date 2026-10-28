Comando Militar do Nordeste vai trocar seu comandante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Em novembro, o general Carlos Machado deixa o Comando Militar do Nordeste para ocupar outra função em Brasília. Seu substituto será o general de Exército mineiro Flávio Alvarenga Filho. Atualmente, é o chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, cargo que já foi ocupado pelo atual comandante. Um detalhe importante: ele já foi comandante da Escola de Sargentos das Armas em Três Corações-MG e vai coordenar a instalação da Escola de Sargentos em Pernambuco.

O deputado Pedro Campos, aniversariante de hoje, com o presidente Lula - Arquivo Pessoal

Polly Ferreira, Camila Gusmão e Mila Moura em encontro feminino - Laura Martiniano/JC Imagem

Roseana Faneco, Olga Lucena e Alexandre Mutran, em evento voltado para a educação - Elvira Costa/Divulgação

PARABÉNS

Deputado federal mais votado de Pernambuco, Pedro Campos ganha muitos cumprimentos hoje, quando completa 31 anos.

EDITORIAL

Teve enorme repercussão o corajoso editorial do Jornal do Commercio sobre a absurda decisão de prorrogar a votação do domingo. Vale a pena destacar um dos trechos: “Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal contribuiu para uma balbúrdia institucional, tumultuando a democracia brasileira. A responsabilidade é do Supremo de novo pela instabilidade que retorna à praça dos Três Poderes, em Brasília.”

EM BAIXA

Vinicius Júnior ficou em 17º lugar na Bola de Ouro 2026, sendo o brasileiro mais bem colocado na premiação da France Football e, mesmo assim, é a pior posição do Brasil no ranking desde 2010. Marquinhos ficou em 25º lugar, enquanto Gabriel Magalhães terminou em 21º.

APOSENTADORIA

O apresentador Celso Freitas deixou o comando do Jornal do SBT NEWS, que comandou desde a estreia do canal. Ele decidiu se aposentar, depois de 56 anos de carreira. Ele apresentou telejornais na Globo, Record, GNT, GloboNews e SBT.

EFEITO CONTRÁRIO

Lula passou de 20.173 para 24.739 votos em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, após viralizar vídeo de Nikolas Ferreira com a legenda “O Nordeste que foi esquecido”. Foi criticado por retratar negativamente o município, capital do agro e dono do sexto maior PIB per capita da Bahia em 2023. Teve, certamente, um efeito reverso para a campanha de Flávio Bolsonaro.

MAIS FORÇA

Carnaubeira da Penha, no Sertão pernambucano, foi a cidade brasileira onde Lula obteve seu maior percentual de votos no segundo turno: 92,34%. Recebeu 9.474 votos, contra 786 de Flávio Bolsonaro (7,66%).

NA JUSTIÇA

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região formou lista tríplice para a escolha de uma nova desembargadora. Integram a relação as juízas Patrícia Coelho Brandão Vieira, Roberta Corrêa de Araújo e Ana Cristina da Silva. Os nomes serão encaminhados ao presidente Lula, responsável pela escolha.

PESAR

Conhecido como o Mago da Sanfona e Mestre do Forró, Oswaldinho do Acordeon, com 60 anos de carreira misturando música nordestina, jazz, rock e blues, faleceu em São Paulo, onde morava.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Quando alguém chama o STF de Suprema Corte, eu sinto até calafrios.” (Romoaldo de Sousa)

O PSICÓLOGO e escritor Rossandro Klinjey ministra a palestra “Relações Tóxicas”, hoje, às 20h, no Teatro Boa Vista.

O W Airport Rooms do Aeroporto dos Guararapes promove evento hoje para celebrar o título de melhor hotel de aeroporto da América do Sul no World Travel Awards 2026.

ATRAÇÕES do réveillon do Polo Pina serão divulgadas sexta-feira.

A jornalista Karoline Fernandes lança hoje o livro “Meias-Verdades” na Livraria do Jardim.

CHICO Buarque e Marieta Severo, que foram casados por 30 anos, se reencontraram na apuração dos votos do 2º turno, domingo, no Rio de Janeiro.

O INSTAGRAM está testando novo formato de vídeos horizontais com duração de até 90 minutos. A tendência é competir com o YouTube.

ANIVERSARIANTES

Ana Luiza Paes de Andrade, Arsênio Meira de Vasconcelos, Danielly Halinsky, Darci Dias Nunes, Eduardo Henrique de Menezes, Fátima Seabra, Hugo Pordeus, Marcílio da Silva Ferreira, Maria Betânia de Meira Lins, Mário Jorge Jatobá Belo, Pedro Campos, Ronald Cavalcanti e Veruska de Paula.