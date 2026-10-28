Comando Militar do Nordeste vai trocar seu comandante
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Em novembro, o general Carlos Machado deixa o Comando Militar do Nordeste para ocupar outra função em Brasília. Seu substituto será o general de Exército mineiro Flávio Alvarenga Filho. Atualmente, é o chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, cargo que já foi ocupado pelo atual comandante. Um detalhe importante: ele já foi comandante da Escola de Sargentos das Armas em Três Corações-MG e vai coordenar a instalação da Escola de Sargentos em Pernambuco.
PARABÉNS
Deputado federal mais votado de Pernambuco, Pedro Campos ganha muitos cumprimentos hoje, quando completa 31 anos.
EDITORIAL
Teve enorme repercussão o corajoso editorial do Jornal do Commercio sobre a absurda decisão de prorrogar a votação do domingo. Vale a pena destacar um dos trechos: “Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal contribuiu para uma balbúrdia institucional, tumultuando a democracia brasileira. A responsabilidade é do Supremo de novo pela instabilidade que retorna à praça dos Três Poderes, em Brasília.”
EM BAIXA
Vinicius Júnior ficou em 17º lugar na Bola de Ouro 2026, sendo o brasileiro mais bem colocado na premiação da France Football e, mesmo assim, é a pior posição do Brasil no ranking desde 2010. Marquinhos ficou em 25º lugar, enquanto Gabriel Magalhães terminou em 21º.
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APOSENTADORIA
O apresentador Celso Freitas deixou o comando do Jornal do SBT NEWS, que comandou desde a estreia do canal. Ele decidiu se aposentar, depois de 56 anos de carreira. Ele apresentou telejornais na Globo, Record, GNT, GloboNews e SBT.
EFEITO CONTRÁRIO
Lula passou de 20.173 para 24.739 votos em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, após viralizar vídeo de Nikolas Ferreira com a legenda “O Nordeste que foi esquecido”. Foi criticado por retratar negativamente o município, capital do agro e dono do sexto maior PIB per capita da Bahia em 2023. Teve, certamente, um efeito reverso para a campanha de Flávio Bolsonaro.
MAIS FORÇA
Carnaubeira da Penha, no Sertão pernambucano, foi a cidade brasileira onde Lula obteve seu maior percentual de votos no segundo turno: 92,34%. Recebeu 9.474 votos, contra 786 de Flávio Bolsonaro (7,66%).
NA JUSTIÇA
O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região formou lista tríplice para a escolha de uma nova desembargadora. Integram a relação as juízas Patrícia Coelho Brandão Vieira, Roberta Corrêa de Araújo e Ana Cristina da Silva. Os nomes serão encaminhados ao presidente Lula, responsável pela escolha.
PESAR
Conhecido como o Mago da Sanfona e Mestre do Forró, Oswaldinho do Acordeon, com 60 anos de carreira misturando música nordestina, jazz, rock e blues, faleceu em São Paulo, onde morava.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “Quando alguém chama o STF de Suprema Corte, eu sinto até calafrios.” (Romoaldo de Sousa)
O PSICÓLOGO e escritor Rossandro Klinjey ministra a palestra “Relações Tóxicas”, hoje, às 20h, no Teatro Boa Vista.
O W Airport Rooms do Aeroporto dos Guararapes promove evento hoje para celebrar o título de melhor hotel de aeroporto da América do Sul no World Travel Awards 2026.
ATRAÇÕES do réveillon do Polo Pina serão divulgadas sexta-feira.
A jornalista Karoline Fernandes lança hoje o livro “Meias-Verdades” na Livraria do Jardim.
CHICO Buarque e Marieta Severo, que foram casados por 30 anos, se reencontraram na apuração dos votos do 2º turno, domingo, no Rio de Janeiro.
O INSTAGRAM está testando novo formato de vídeos horizontais com duração de até 90 minutos. A tendência é competir com o YouTube.
ANIVERSARIANTES
Ana Luiza Paes de Andrade, Arsênio Meira de Vasconcelos, Danielly Halinsky, Darci Dias Nunes, Eduardo Henrique de Menezes, Fátima Seabra, Hugo Pordeus, Marcílio da Silva Ferreira, Maria Betânia de Meira Lins, Mário Jorge Jatobá Belo, Pedro Campos, Ronald Cavalcanti e Veruska de Paula.