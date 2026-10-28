CASACOR 2026 aposta no aconchego e no bem-estar

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Evento para convidados nesta terça-feira (27) reuniu membros da arte e da sociedade para coquetel prestigiado e primeira exibição da mostra

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Na noite de terça-feira (27), os galpões do Novo Cais José Estelita recebeu o coquetel de lançamento da CASACOR 2026. O evento reuniu convidados para mostrar em primeira mão os espaços preparados por mais de 51 arquitetos em 35 ambientes, com comando de Carla Cavacalnti, Isabela e Gabriela Coutinho.

Com o tema "Mente e Coração" a exposição traz o olhar para casa como um local de aconchego. O evento estreia nesta quinta-feira (29) e vai até dia 31 de dezembro.

Ao todo, são 35 ambientes assinados por 51 profissionais - Jailton Jr./JC IMAGEM

A noite contou com diferentes espaços gastronômicos. Na entrada, o Ca-Já recepcionou os convidados com uma mesa de frios e espumantes, enquanto o Sushi Garrafeira ficou responsável pelos vinhos. A pista de dança foi ao som da DJ Lala K. Já o Soto Café e o bar Lambarice ganharam destaque como pontos de encontro intimistas, em clima de bar-café. Foram espaços com grande circulação de pessoas ao longo da noite.

Wellness

Entre os espaços que chamaram atenção, ambientes wellness, uma academia com papel de parede de garças e ambiente arborizado, assinado por Eva Pacheco e o espaço com aulas de pilates, de Ana Cristina Mendonça, que serão abertas ao público com agendamento.

Eva Pacheco pensou em uma academia associada ao aconchego e tranquilidade - Jailton Jr./JC IMAGEM

Outro destaque foi a bilheteria do evento, com assinatura de Ana Higino, um ambiente que lembra a sala de estar de uma casa, extremamente acolhedor, com piso de portinari, referências pernambucanas e homenagem à Janete Costa.



Espaço da Moura Dubeux assinado por Bruna Lobo, Danielle Paes Barreto e Soraya Carneiro Leão - Jailton Jr./JC IMAGEM

Trilhos

Como forma de reforçar a história local, principalmente dos galpões, foram mantidos os trilhos e um bonde foi revitalizado pelo Recentro com ajuda de Leopoldo Nóbrega. Interessante para mesclar o histórico e o moderno.

Funcionamento da CASACOR PE 2026

Quando: de 29 de outubro a 13 de dezembro de 2026

Onde: Galpões Casario - Cais José Estelita, Bairro de São José

Ingressos: https://appcasacor.com.br/events/pernambuco-2026

Funcionamento:

Ambientes pagos e lojas: Terça a sábado, das 14h às 22h (bilheteria até 21h). Domingos e feriados, das 12h às 20h (bilheteria até 19h).

Operações gratuitas (bar, café, restaurante e espaço de eventos): Terça a sábado, das 12h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 20h.