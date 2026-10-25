SJCC fará a cobertura do segundo turno

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação mobiliza mais de 100 profissionais na cobertura do segundo turno das eleições de hoje. As plataformas digitais do JC PE acompanham toda a movimentação política das primeiras horas do dia até a divulgação do resultado final com equipes no Recife, na Região Metropolitana e em Caruaru. A partir das 17h, no Youtube da TV Jornal, Victor Tavares estará ao vivo acompanhando a apuração. No mesmo horário, na Rádio Jornal, Igor Maciel e Natália Ribeiro acompanham a apuração no voto a voto da campanha mais disputada da história. O site e as redes sociais também acompanharão a votação de Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, além da movimentação das principais lideranças políticas do estado e da apuração nos estados que ainda elegem seus governadores.

Domingo é dia de gente bonita: Clara Diniz - Arquivo Pessoal

RELIGIÃO

O papa Leão XIV não participará do encontro inter-religioso pela paz, em Assis, na Itália, terça-feira, em homenagem aos 40 anos da Jornada Mundial de Oração pela Paz, por recomendação médica.

LIVRO

A jornalista Karoline Fernandes lança o livro “Meias-Verdades” na Livraria do Jardim, quarta-feira. Obra ensina a identificar táticas de desinformação e combater fake news.

FLIPORTO

Antônio Campos comanda quarta-feira, na Casa Moura Dubeux no Cais José Estelita, o pré-lançamento da Fliporto 2026, que acontecerá entre os dias 12 e 15 de novembro, no Teatro Luiz Mendonça, Gabinete Português de Leitura, Instituto Cervantes e Porto do Recife. Evento vai homenagear Marcus Accioly e terá como tema "Raízes em Papel, Sonhos em Bytes".

Lore Oliveira e Ana Paula Petribú em evento fashion - Arquivo Pessoal

NOVIDADE

Há pouco mais de um mês da inauguração do Teresita, quinta casa do Grupo Le Chef, Luciana e Juliana Bacelar já estão na preparação para abertura de novo restaurante no início de 2027. Vai se chamar Nina, em homenagem à avó de Luciana.

CONTINUAÇÃO

O sucesso de “O Testamento: O Segredo de Anita Harley”, documentário sobre a disputa da herança bilionária da acionista das Casas Pernambucanas, inspirou um novo projeto da Globo. Segundo a Folha de São Paulo, a emissora prepara “A Clínica”, continuação da história da Clínica Maxwell.

DESABAFO

Prestes a completar 60 anos, Claudia Raia usou as redes sociais para defender que não há idade certa para recomeçar e realizar novos sonhos, refletindo o etarismo e a importância de se permitir novas experiências.

ÓPERA

Quase cinco décadas após sua publicação, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, ganhará versão operística em Nova York. Intitulada Macabéa, estreia dia 29 de outubro, no Miller Theatre.

TV

Flávio Ricco coloca Isabel Teixeira na galeria das grandes vilãs da televisão brasileira. Para o colunista, Pilar Brandão já está à altura de personagens icônicas como Nazaré Tedesco, Odete Roitman e Carminha, graças à intensidade da atriz.

JABUTI

O DJ Dolores, sergipano que mora no Recife, é um dos finalistas do Prêmio Jabuti, na categoria crônicas, com o livro “Lugares para Chorar no Recife e Outros.”

A recifense Laura Brito no Prêmio Geração Glamour com look do estilista Melk Zda - Luiza Ferraz/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Hoje vou cumprir meu dever de cidadão, votando no 2º turno da eleição.” (João Carlos Paes Mendonça)

BRUNA Marquezine foi confirmada na terceira temporada de Magnatas do Crime, série da Netflix com gravações no Reino Unido e Marrocos.

A AGENDA do Famiglia Giuliano é das mais concorridas para os eventos da cidade, sobretudo do final do ano.

REPERCUTIU nas redes sociais o encontro de William Bonner, sua atual esposa, Natasha Dantas, e a ex-mulher, Fátima Bernardes, em Paris, para celebrar os 29 anos dos trigêmeos Beatriz, Laura e Vinícius.

CAMILA Coutinho vestiu Gucci em evento do Itaú Personnalité, banco do qual é embaixadora e também foi a apresentadora do encontro, que reuniu personalidades do empresariado brasileiro.

ANIVERSARIANTES Eudo de Magalhães Lyra, Eunice Aquino, Germana Sobreira Braga, Isabelle Gayoso, Joana D’Arc Corrêa Lima, José Ricardo Dias Pereira, Luiz Carlos Ferrer Carneiro, Luiz Ignácio Pessoa de Mello, Maurício Redig Campos, Rafaela Roma, Ricardo Carrilho e Ricardo Gitirina Rodrigues.

Coluna de João Alberto: café da manhã do pernambucano.