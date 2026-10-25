Almoço celebra Natal do RioMar Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Denielly Halinski, gerente de Marketing, e Henrique Medeiros, superintendente, vão receber os convidados da imprensa pernambucana, terça-feira, para lançar o panorama geral do ano e a decoração de Natal 2026 do RioMar. Os clientes vão poder conferir, oficialmente na quarta-feira, a estreia do tema "Natal dos Brinquedos", com atividades lúdicas e interações digitais. Os pets também terão espaço decorativo para registro.

O empresário Paulo Dantas, maior produtor e exportador de mangas do Brasil, recebido por Laurindo Ferreira e Fernando Castilho, na redação do Jornal do Commercio - Sheila Wanderley/Divulgação

POSSES

O novo presidente, a ser eleito hoje, toma posse no dia 5 de janeiro. Já Raquel Lyra e Priscila Krause assumem o segundo mandato no dia 6 de janeiro. Os senadores, deputados federais e deputados estaduais tomam posse no dia 1º de fevereiro.

APURAÇÃO

O senador Humberto Costa vota pela manhã em Boa Viagem e embarca para São Paulo, onde acompanhará a apuração da eleição, ao lado do presidente Lula.

JORNALISMO

O Festival de Jornalismo, criado pela jornalista Kátia Cabral, vai ser realizado pela primeira vez fora de Brasília. Será quarta-feira, no auditório da Ordem dos Advogados de Pernambuco. Terá palestras, debates, workshop e a exibição do documentário “Escola Base - Um Repórter Enfrenta o Passado”. Francisco José, fará a palestra de abertura e estão confirmadas as participações dos jornalistas Laurindo Ferreira, Basília Rodrigues, Magno Martins, Rodrigo Rangel, Breno Pires, Leusa Santos e Maria Carolina Santos.

Paulo Dalla Nora Macedo recebe Frei Betto no seu bistrô Cicero, em Lisboa - Arquivo Pessoal

JUSTIÇA

A exemplo do 1º turno, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral vêm tendo participação cada vez maior na eleição do 2º turno. Alguns ministros estão assumindo de vez seu lado político.

“DARK HORSE”

O filme mais caro já produzido no Brasil, com orçamento hollywoodiano, de R$ 75 milhões, “Dark Horse”, a história de Jair Bolsonaro, não tem data definida para entrar em exibição, que vai depender, evidentemente, do resultado da eleição de hoje. A Europa Filmes planeja mostrar o filme em 650 salas de cinema

NOVIDADE

Está começando a chegar ao Recife o “99 Premiere”, primeira capital do país a receber a nova categoria de corridas premium, do aplicativo 99. Deve competir com o Uber Black. E inicialmente, funcionará em período de teste até que chegue em outras capitais.

Laura Carvalho, que faz sucesso no mundo fashion - Arquivo Pessoal

PRÊMIO

Glauce Medeiros, secretária da Mulher do Recife, esteve no México para receber a Menção Especial do Júri do Prêmio Internacional CGLU, concedida à Prefeitura do Recife pelo projeto “Brincar Livre”, que promove o direito das mulheres a um Carnaval sem violência.

SEM VOTAR

O mestre Álvaro Dantas não poderá votar neste domingo. Vai ter que fazer cinco cirurgias no Ícone de São Paulo, de pacientes dos Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos, que não puderam ser adiadas. Ele ficou impossibilitado de pegar o avião para o Recife.

DESTAQUES

A empresária pernambucana Carol Vaisman, fundadora da agência Vais Digital, é a convidada da semana no podcast Na Carona da Carreira. Ao lado de Camila Coutinho, no pioneiro Garotas Estúpidas.