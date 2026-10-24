O Brasil dividido elege o seu futuro presidente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Todas as segundas-feiras, a Coluna João Alberto apresenta entrevistas exclusivas com personalidades de destaque na sociedade pernambucana

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O brasileiro vai às urnas amanhã para eleger o presidente da República para os próximos quatro anos. É a mais disputada eleição de todos os tempos, com os candidatos Lula e Flávio Bolsonaro empatados na intenção de votos nas pesquisas dos principais institutos. E reúne dois candidatos com altíssimos índices de rejeição e que participaram de uma campanha que teve muitos ataques pessoais e raríssimas propostas de governo. E o vencedor vai receber um país com muitas dívidas e literalmente dividido.

O general Carlos Machado, comandante militar do Nordeste e a esposa Ecilia recebidos pelo comandante do II Comando Aéreo Regional, Marcello Lobão Schiavo e a esposa Deborah Schiavo na recepção do Dia do Aviador - Sheila Wanderley

NO COMAR

O Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira foi assinalado com prestigiadíssima cerimônia militar no Comando Aéreo Regional, incluindo entrega da Medalha do Mérito Aeronáutico a personalidades militares e civis. No final, o brigadeiro Marcelo e Deborah Schiavo recepcionaram os convidados no salão nobre daquela unidade militar.

ENCONTRO

O presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, esteve em Brasília, no Ministério da Defesa, para encontro com o ministro José Múcio Monteiro. Agradeceu os apoios ao Complexo Portuário e também falou sobre parceria com a Marinha Brasileira.

CHOPE

Quatro bares do Recife são finalistas do Heineken Masters 2026, competição que combina treinamento das equipes e avaliação do serviço do chope: “Alphaiate”, “Bar do Neno”, “Seu Tito” e “Xerém Marisqueira”.

Carol Pontes, diretora comercial do Summerville, e o chef César Santos, que assina o novo cardápio do restaurante Quebramar, do resort, inspirado no conceito "Da terra ao sol, do sol ao mar'', exaltando a riqueza gastronômica de Pernambuco - Arquivo Pessoal

EVENTO

Tatiana Marques assinou a condução dos eventos do Sindhospe na HospitalMed, atuando como cerimonialista e mestre de cerimônias durante a programação.

CURIOSIDADE

Além da carreira de atriz, Glória Pires leva uma vida no interior de Goiás, onde tem uma fazenda dedicada ao cultivo de grãos e à criação de gado, conciliando a rotina artística com o agronegócio.

LITERATURA

A escritora cearense Socorro Acioli ultrapassou a marca de um milhão de livros vendidos no Brasil. Com 25 anos de carreira e mais de 20 obras publicadas, a autora de “A Cabeça do Santo” também celebra o sucesso de “Amar É Inadiável”, coletânea de crônicas que liderou a lista dos mais vendidos da Flip 2026.

PARIS

O Museu do Louvre e outras instituições culturais de Paris fecharão neste final de semana por precaução diante do risco de novos episódios de violência durante protestos previstos na capital francesa.

O capitão dos Portos de Pernambuco, Capitão de Fragata André Luiz dos Santos Costa e o comandante da Escola de Aprendizes Marinheiros, Capitão de Fragata Gustavo Marne Gonçalves, na cerimônia do Dia do Aviador - Sheila Wanderley

REPÚDIO

Alceu Valença e sua representação repudiaram oficialmente, em nota, o uso não autorizado da música “Anunciação” em vídeo divulgado pelo perfil do Bloco 22, relacionado ao evento realizado no dia 22 de outubro, na Praia de Boa Viagem, no Recife.

DOIS EVENTOS

Nosso mundo jurídico esteve reunido em duas ocasiões em torno da advocacia: os 20 anos da Defensoria Pública de Pernambuco e o lançamento do livro da defensora Gina Muniz, sobre o Tratado de Drogas, que aconteceu na sede da OAB.