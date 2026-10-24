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João Alberto | Notícia

O Brasil dividido elege o seu futuro presidente

Todas as segundas-feiras, a Coluna João Alberto apresenta entrevistas exclusivas com personalidades de destaque na sociedade pernambucana

Por JC Publicado em 24/10/2026 às 4:00
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) disputam a presidência da República no segundo turno, que acontece neste domingo (25)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) disputam a presidência da República no segundo turno, que acontece neste domingo (25) - Charles Vieira/Div. e Ricardo Stuckert/Div.

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O brasileiro vai às urnas amanhã para eleger o presidente da República para os próximos quatro anos. É a mais disputada eleição de todos os tempos, com os candidatos Lula e Flávio Bolsonaro empatados na intenção de votos nas pesquisas dos principais institutos. E reúne dois candidatos com altíssimos índices de rejeição e que participaram de uma campanha que teve muitos ataques pessoais e raríssimas propostas de governo. E o vencedor vai receber um país com muitas dívidas e literalmente dividido.

Sheila Wanderley
O general Carlos Machado, comandante militar do Nordeste e a esposa Ecilia recebidos pelo comandante do II Comando Aéreo Regional, Marcello Lobão Schiavo e a esposa Deborah Schiavo na recepção do Dia do Aviador - Sheila Wanderley

NO COMAR

O Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira foi assinalado com prestigiadíssima cerimônia militar no Comando Aéreo Regional, incluindo entrega da Medalha do Mérito Aeronáutico a personalidades militares e civis. No final, o brigadeiro Marcelo e Deborah Schiavo recepcionaram os convidados no salão nobre daquela unidade militar.

ENCONTRO

O presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, esteve em Brasília, no Ministério da Defesa, para encontro com o ministro José Múcio Monteiro. Agradeceu os apoios ao Complexo Portuário e também falou sobre parceria com a Marinha Brasileira.

CHOPE

Quatro bares do Recife são finalistas do Heineken Masters 2026, competição que combina treinamento das equipes e avaliação do serviço do chope: “Alphaiate”, “Bar do Neno”, “Seu Tito” e “Xerém Marisqueira”.

Arquivo Pessoal
Carol Pontes, diretora comercial do Summerville, e o chef César Santos, que assina o novo cardápio do restaurante Quebramar, do resort, inspirado no conceito "Da terra ao sol, do sol ao mar'', exaltando a riqueza gastronômica de Pernambuco - Arquivo Pessoal

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EVENTO

Tatiana Marques assinou a condução dos eventos do Sindhospe na HospitalMed, atuando como cerimonialista e mestre de cerimônias durante a programação.

CURIOSIDADE

Além da carreira de atriz, Glória Pires leva uma vida no interior de Goiás, onde tem uma fazenda dedicada ao cultivo de grãos e à criação de gado, conciliando a rotina artística com o agronegócio.

LITERATURA

A escritora cearense Socorro Acioli ultrapassou a marca de um milhão de livros vendidos no Brasil. Com 25 anos de carreira e mais de 20 obras publicadas, a autora de “A Cabeça do Santo” também celebra o sucesso de “Amar É Inadiável”, coletânea de crônicas que liderou a lista dos mais vendidos da Flip 2026.

PARIS

O Museu do Louvre e outras instituições culturais de Paris fecharão neste final de semana por precaução diante do risco de novos episódios de violência durante protestos previstos na capital francesa.

Sheila Wanderley
O capitão dos Portos de Pernambuco, Capitão de Fragata André Luiz dos Santos Costa e o comandante da Escola de Aprendizes Marinheiros, Capitão de Fragata Gustavo Marne Gonçalves, na cerimônia do Dia do Aviador - Sheila Wanderley

REPÚDIO

Alceu Valença e sua representação repudiaram oficialmente, em nota, o uso não autorizado da música “Anunciação” em vídeo divulgado pelo perfil do Bloco 22, relacionado ao evento realizado no dia 22 de outubro, na Praia de Boa Viagem, no Recife.

DOIS EVENTOS

Nosso mundo jurídico esteve reunido em duas ocasiões em torno da advocacia: os 20 anos da Defensoria Pública de Pernambuco e o lançamento do livro da defensora Gina Muniz, sobre o Tratado de Drogas, que aconteceu na sede da OAB.

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