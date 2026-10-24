Grupo de Amigos do Turismo fez almoço no Hilton by Motto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O empresário João Domingos Azevedo foi anfitrião do almoço do Grupo de Amigos do Turismo, no restaurante “Benção” do Hilton by Motto, no Recife Antigo. Falou do sucesso do empreendimento, que tem ocupação média de 75%, inclusive nos fins de semana. Evento também assinalou os 66 anos da Luck Turismo, destacado em saudação de José Otávio Meira Lins. Evento foi coordenado por Gustavo Luck e Luiz Felipe Moura e reuniu as principais lideranças do trade turístico de Pernambuco.

CAOS

Foi um gigantesco caos o trânsito em torno do Parque Dona Lindu, no final do evento para Flávio Bolsonaro, que reuniu milhares de pessoas. Como sempre, a CTTU totalmente ausente, mesmo todo mundo sabendo que o evento teria um grande público.

COROLLA

A Toyolex da Imbiribeira promove hoje, das 9h às 13h, o “Encontro Corollovers”. Vai reunir os fãs do Corolla, que está completando 60 anos no mercado. O modelo foi lançado no Japão em 1966 e chegou ao Brasil em 1992, no Salão do Automóvel de São Paulo. Desde então, sempre mantém uma posição de destaque entre os carros vendidos no nosso país.

CELULAR

O iPhone Duo, primeiro iPhone dobrável, estreia hoje em mais de 70 países. No Brasil, começou a ser vendido e custa, na versão mais barata, R$ 20 mil.

SEGURANÇA

Todo o efetivo da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros está escalado para trabalhar na segurança de todos os municípios do estado no 2º turno de amanhã.

PÊNALTI

Jorginho tinha cobrado 12 pênaltis pelo Flamengo e convertido todos. Os 100% de aproveitamento terminaram anteontem, quando ele perdeu a cobrança e contribuiu para a desclassificação do Flamengo para o Estudiantes, na Copa Libertadores.

FÓRMULA 1

O piloto pernambucano Rafael Câmara, que disputará a Fórmula 1 do próximo ano, chegou ontem ao Brasil e deve vir a Pernambuco na próxima semana. Um detalhe: ele tem o DNA da avó Niege Chaves, que brilhou em corridas automobilísticas.

O GUIA

Para felicidade geral, o Guia Eleitoral deixou de ser exibido ontem. Chatíssimo, voltou a ter baixa audiência.

REBAIXAMENTO

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais revela o ranking dos times com mais chances de serem rebaixados da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro: Chapecoense (99,82% de chances), Remo (96,9%), Grêmio (63,8%), Internacional (51%) e Corinthians (36,2%).

MODA

A Farm Rio, Adidas e o Real Madrid criaram uma releitura da camisa do clube espanhol, com estampas inspiradas na natureza e no artesanato brasileiro. Vinícius Júnior participa da campanha de lançamento.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O medo vai decidir a eleição entre Lula e Flávio Bolsonaro.” (Adriano Oliveira)

“MINHA Melhor Amiga” tornou-se o filme brasileiro de maior público desde 2019, superando “Ainda Estou Aqui”.

A CICLOFAIXA do Recife não vai funcionar amanhã, em função da eleição.

O INSTITUTO Ricardo Brennand promove hoje oficina de desenho com o artista George Barbosa.

HERACLITON Diniz retorna da curadoria do Inverno Empório HD em Belo Horizonte.

BRUNA Marquezine foi confirmada na terceira temporada de Magnatas do Crime, série da Netflix com gravações no Reino Unido e Marrocos.

ANIVERSARIANTES

Alberto Gueiros, Alexandre Silveira, Ana Paula Bernardes, David Kelner Fontes, Helena Amaral, Margarete Serpa, Ralph de Carvalho, Rafael Machado Cavalcanti, Renato Botto Filho, Solange Lino, Susana Leal, Valero Guidotti Gil Neto, Virgílio Tavares de Melo e Zuza Miranda.