Projeto do TJPE ganha uma dimensão nacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Todas as segundas-feiras, a Coluna João Alberto apresenta entrevistas exclusivas com personalidades de destaque na sociedade pernambucana

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O Mecanismo Artificial Inteligente de Apoio à Justiça (MAIA), desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, estará disponível para tribunais de todo o país. Criado a partir de um projeto acadêmico nas áreas de computação e Direito, o projeto é fruto de uma parceria entre o TJPE, a Unicap e a Universidade de Pernambuco. O lançamento nacional acontece hoje, na sede do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília.

NA ESPANHA

Raquel Lyra embarca domingo para a Espanha, na sua primeira missão internacional após a reeleição. Antes da viagem, a governadora vota em Caruaru e depois volta para o Recife e, à noite, embarca para Madri.

PESAR

Lamentado o falecimento do cabeleireiro e maquiador Leo Silva, aos 46 anos. Internado desde julho no Hospital Santa Joana, após sofrer um AVC, ele tinha muitas mulheres da sociedade como clientes.

DIA DO AVIADOR

Hoje é o Dia do Aviador e o Dia da Força Aérea Brasileira. Para assinalar a data, o brigadeiro Marcello Shiavo preside cerimônia militar, às 10h, no Segundo Comando Aéreo Regional. O evento terá a entrega de medalhas a autoridades civis e militares.

NO DEBATE

As regras para o debate presidencial da TV Globo hoje permitem a liberdade de movimentação dos candidatos. Isso poderá permitir que Flávio Bolsonaro se posicione atrás do presidente, fazendo gestos, como aconteceu no debate na Band. Bem no estilo de Donald Trump.

PINÓQUIO

Restaurante preferido dos pernambucanos em Lisboa, o “Pinóquio” é tema do meu artigo de hoje na página de opinião.

PONTO FINAL

A Deca anunciou o fechamento da sua fábrica no Cabo de Santo Agostinho, gerando um grande número de desempregados.

CIDADANIA

O grupo “Anestesistas Solidárias” promove evento hoje, no Fiordes Recepções, para arrecadar recursos para a Casa Rosa, instituição que acolhe mulheres do interior de Pernambuco em tratamento contra o câncer de mama no Recife. Vai ter shows de Kelvis Duran e Kelly Oliveira.

CELEBRAÇÃO

O cantor João Gomes e sua esposa, Ary Mirelle, celebraram dois anos de casamento com uma celebração na sua casa, na Reserva do Paiva, ao lado da família e de amigos próximos. Repetiram os trajes brancos remetendo à ocasião, dessa vez mais casual.

CINEMA

Estreou ontem nos cinemas do Recife e já está sendo bastante elogiado o filme “Cara de Barro”, classificado como terror psicológico que apresenta a origem de um dos vilões do Batman. Vale incluir na programação do fim de semana.