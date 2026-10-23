O voto dos jovens pode ser decisivo
Todas as segundas-feiras, a Coluna João Alberto apresenta entrevistas exclusivas com personalidades de destaque na sociedade pernambucana
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Muito se fala sobre a ausência dos eleitores mais idosos nas urnas, mas os dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que os jovens de 21 a 29 anos formam o maior grupo de pessoas que se abstiveram de votar no primeiro turno, com 6,9 milhões de eleitores. Proporcionalmente, porém, a abstenção é maior entre os idosos acima de 80 anos, chegando a 62% na faixa dos 80 aos 84 anos e a 75% entre aqueles de 85 a 89 anos.
HOMENAGEM
Os médicos Leonardo Arcoverde, Graça Lapenda e Marcelo de Souza foram os homenageados pela Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer com a Comenda Fundadora Dília Henriques, em reconhecimento à dedicação ao Hospital de Câncer de Pernambuco.
ATELIÊ
Depois de anos dedicados ao Direito, Juliana Rabello inaugurou o ateliê de cerâmica Meu Sabático. O nome tem relação direta com o período em que tirou um ano sabático, momento em que surgiu a ideia de se dedicar à arte da cerâmica.
NAS CAMISAS
Depois das faixas nos estádios, as bets estão pagando por mensagens contra sua proibição nas camisas de grandes clubes.
A MÃE
Pela terceira vez, Rogéria Bolsonaro, mãe do presidenciável Flávio Bolsonaro, foi candidata a deputada federal no Rio de Janeiro. Mesmo obtendo 65.496 votos, mais uma vez não conseguiu se eleger.
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PALESTRA
Shirley Soriano ministrou a palestra “Carreira, Propósito e Novos Ciclos", durante evento que assinalou o aniversário do escritório “Chussely Souza Advogados.”
ARTE
Ricardo Bandeira de Melo inaugurou filial da sua Galeria Terra Brasilis, na Rua Capitão Rebelinho, no Pina. A mostra inaugural é “O Universo de Wellington Virgolino.”
MUDANÇAS
Em Pernambuco teremos mudanças do local de votação no 2º turno, apenas em sessões eleitorais dos municípios de Buíque, Tacaimbó e Floresta.
RETRATAÇÃO
Marco Nanini pediu desculpas após a polêmica envolvendo a retirada de intérpretes de Libras durante o espetáculo “Fim de Partida”, em Porto Alegre. Vaiado por parte da plateia, o ator alegou que a posição da profissional interferia no jogo de luz e sombra. Uma falha grave de posicionamento do ator.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “No meio de um inverno aprendi que havia dentro de mim um verão invencível.” (Albert Camusd)
- LAMENTADO o falecimento do jornalista Pedro Francisco de Souza, que teve uma longa carreira na imprensa pernambucana.
- O GRUPO SaGrama faz show hoje no espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro.
- PAULO e Ana Saunders celebram a aprovação do filho Pedro Henrique em Medicina na Tulane University, nos EUA.
- ESTÁ acontecendo até hoje o Bazar Casa Rosa, no Bugan Hotel.
- SHOPPINGS da Região Metropolitana anunciam as decorações de Natal na próxima semana.
ANIVERSARIANTES Abdo Vila Nova, Afonso Medeiros Filho, André Farias, Clarice Cavalcanti, Edgar Mattos, Eliana Padilha, George Barbosa, Henrique Cruz Filho, Judith Barbosa, Lise Maria Figueiredo, Luiz Augusto Sampaio Filho, Manoel Emídio Leão, Marilena Inojosa, Sérgio Paraíso, Simone Duque de Miranda, Socorro Barbosa e Walfrido Antunes Neto.