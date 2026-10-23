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João Alberto | Notícia

O voto dos jovens pode ser decisivo

Todas as segundas-feiras, a Coluna João Alberto apresenta entrevistas exclusivas com personalidades de destaque na sociedade pernambucana

Por JC Publicado em 23/10/2026 às 0:00
O segundo turno ocorre no dia 25 de outubro
O segundo turno ocorre no dia 25 de outubro - Marcelo Camargo/Agência

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Muito se fala sobre a ausência dos eleitores mais idosos nas urnas, mas os dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que os jovens de 21 a 29 anos formam o maior grupo de pessoas que se abstiveram de votar no primeiro turno, com 6,9 milhões de eleitores. Proporcionalmente, porém, a abstenção é maior entre os idosos acima de 80 anos, chegando a 62% na faixa dos 80 aos 84 anos e a 75% entre aqueles de 85 a 89 anos.

Arquivo Pessoal
A médica Marcela Costa, especialista em ginecologia regenerativa, com Alessandra Pires, em evento do Outubro Rosa - Arquivo Pessoal

HOMENAGEM

Os médicos Leonardo Arcoverde, Graça Lapenda e Marcelo de Souza foram os homenageados pela Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer com a Comenda Fundadora Dília Henriques, em reconhecimento à dedicação ao Hospital de Câncer de Pernambuco.

ATELIÊ

Depois de anos dedicados ao Direito, Juliana Rabello inaugurou o ateliê de cerâmica Meu Sabático. O nome tem relação direta com o período em que tirou um ano sabático, momento em que surgiu a ideia de se dedicar à arte da cerâmica.

NAS CAMISAS

Depois das faixas nos estádios, as bets estão pagando por mensagens contra sua proibição nas camisas de grandes clubes.

Arquivo Pessoal
Felipe Sarinho, coordenador-geral da Escola de Ciências Jurídicas da Unicap, com ex-presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, convidado para proferir a Aula Magna da Universidade em 2027 - Arquivo Pessoal

A MÃE

Pela terceira vez, Rogéria Bolsonaro, mãe do presidenciável Flávio Bolsonaro, foi candidata a deputada federal no Rio de Janeiro. Mesmo obtendo 65.496 votos, mais uma vez não conseguiu se eleger.

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PALESTRA

Shirley Soriano ministrou a palestra “Carreira, Propósito e Novos Ciclos", durante evento que assinalou o aniversário do escritório “Chussely Souza Advogados.”

ARTE

Ricardo Bandeira de Melo inaugurou filial da sua Galeria Terra Brasilis, na Rua Capitão Rebelinho, no Pina. A mostra inaugural é “O Universo de Wellington Virgolino.”

MUDANÇAS

Em Pernambuco teremos mudanças do local de votação no 2º turno, apenas em sessões eleitorais dos municípios de Buíque, Tacaimbó e Floresta.

RETRATAÇÃO

Marco Nanini pediu desculpas após a polêmica envolvendo a retirada de intérpretes de Libras durante o espetáculo “Fim de Partida”, em Porto Alegre. Vaiado por parte da plateia, o ator alegou que a posição da profissional interferia no jogo de luz e sombra. Uma falha grave de posicionamento do ator.

Arquivo Pessoal
Marisa Rabelo na São Paulo Fashion Week - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “No meio de um inverno aprendi que havia dentro de mim um verão invencível.” (Albert Camusd)

  • LAMENTADO o falecimento do jornalista Pedro Francisco de Souza, que teve uma longa carreira na imprensa pernambucana.
  • O GRUPO SaGrama faz show hoje no espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro.
  • PAULO e Ana Saunders celebram a aprovação do filho Pedro Henrique em Medicina na Tulane University, nos EUA.
  • ESTÁ acontecendo até hoje o Bazar Casa Rosa, no Bugan Hotel.
  • SHOPPINGS da Região Metropolitana anunciam as decorações de Natal na próxima semana.

ANIVERSARIANTES Abdo Vila Nova, Afonso Medeiros Filho, André Farias, Clarice Cavalcanti, Edgar Mattos, Eliana Padilha, George Barbosa, Henrique Cruz Filho, Judith Barbosa, Lise Maria Figueiredo, Luiz Augusto Sampaio Filho, Manoel Emídio Leão, Marilena Inojosa, Sérgio Paraíso, Simone Duque de Miranda, Socorro Barbosa e Walfrido Antunes Neto.

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