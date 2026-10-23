O voto dos jovens pode ser decisivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Todas as segundas-feiras, a Coluna João Alberto apresenta entrevistas exclusivas com personalidades de destaque na sociedade pernambucana

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Muito se fala sobre a ausência dos eleitores mais idosos nas urnas, mas os dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que os jovens de 21 a 29 anos formam o maior grupo de pessoas que se abstiveram de votar no primeiro turno, com 6,9 milhões de eleitores. Proporcionalmente, porém, a abstenção é maior entre os idosos acima de 80 anos, chegando a 62% na faixa dos 80 aos 84 anos e a 75% entre aqueles de 85 a 89 anos.

A médica Marcela Costa, especialista em ginecologia regenerativa, com Alessandra Pires, em evento do Outubro Rosa - Arquivo Pessoal

HOMENAGEM

Os médicos Leonardo Arcoverde, Graça Lapenda e Marcelo de Souza foram os homenageados pela Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer com a Comenda Fundadora Dília Henriques, em reconhecimento à dedicação ao Hospital de Câncer de Pernambuco.

ATELIÊ

Depois de anos dedicados ao Direito, Juliana Rabello inaugurou o ateliê de cerâmica Meu Sabático. O nome tem relação direta com o período em que tirou um ano sabático, momento em que surgiu a ideia de se dedicar à arte da cerâmica.

NAS CAMISAS

Depois das faixas nos estádios, as bets estão pagando por mensagens contra sua proibição nas camisas de grandes clubes.

Felipe Sarinho, coordenador-geral da Escola de Ciências Jurídicas da Unicap, com ex-presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, convidado para proferir a Aula Magna da Universidade em 2027 - Arquivo Pessoal

A MÃE

Pela terceira vez, Rogéria Bolsonaro, mãe do presidenciável Flávio Bolsonaro, foi candidata a deputada federal no Rio de Janeiro. Mesmo obtendo 65.496 votos, mais uma vez não conseguiu se eleger.

PALESTRA

Shirley Soriano ministrou a palestra “Carreira, Propósito e Novos Ciclos", durante evento que assinalou o aniversário do escritório “Chussely Souza Advogados.”

ARTE

Ricardo Bandeira de Melo inaugurou filial da sua Galeria Terra Brasilis, na Rua Capitão Rebelinho, no Pina. A mostra inaugural é “O Universo de Wellington Virgolino.”

MUDANÇAS

Em Pernambuco teremos mudanças do local de votação no 2º turno, apenas em sessões eleitorais dos municípios de Buíque, Tacaimbó e Floresta.

RETRATAÇÃO

Marco Nanini pediu desculpas após a polêmica envolvendo a retirada de intérpretes de Libras durante o espetáculo “Fim de Partida”, em Porto Alegre. Vaiado por parte da plateia, o ator alegou que a posição da profissional interferia no jogo de luz e sombra. Uma falha grave de posicionamento do ator.

Marisa Rabelo na São Paulo Fashion Week - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “No meio de um inverno aprendi que havia dentro de mim um verão invencível.” (Albert Camusd)

LAMENTADO o falecimento do jornalista Pedro Francisco de Souza, que teve uma longa carreira na imprensa pernambucana.



O GRUPO SaGrama faz show hoje no espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro.



PAULO e Ana Saunders celebram a aprovação do filho Pedro Henrique em Medicina na Tulane University, nos EUA.



ESTÁ acontecendo até hoje o Bazar Casa Rosa, no Bugan Hotel.



SHOPPINGS da Região Metropolitana anunciam as decorações de Natal na próxima semana.

ANIVERSARIANTES Abdo Vila Nova, Afonso Medeiros Filho, André Farias, Clarice Cavalcanti, Edgar Mattos, Eliana Padilha, George Barbosa, Henrique Cruz Filho, Judith Barbosa, Lise Maria Figueiredo, Luiz Augusto Sampaio Filho, Manoel Emídio Leão, Marilena Inojosa, Sérgio Paraíso, Simone Duque de Miranda, Socorro Barbosa e Walfrido Antunes Neto.