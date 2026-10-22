Flávio Bolsonaro repetiu tática de Donald Trump

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Todas as segundas-feiras, a Coluna João Alberto apresenta entrevistas exclusivas com personalidades de destaque na sociedade pernambucana

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A tática de Flávio Bolsonaro, no debate da Band, circulando nas costas de Lula, fazendo caretas e escrevendo provocações na própria mão, imitava a estratégia de intimidação usada por Donald Trump contra Hillary Clinton. Uma atuação que foi elogiada pelos seus apoiadores radicais, mas criticada pelos petistas e até por alguns dos bolsonaristas menos radicais. Numa disputa acirrada, que acontece voto a voto, sua assessoria discute qual será sua performance no debate de amanhã na Globo, que poderá ter restrições à sua movimentação no palco. Não se sabe se vai repetir a dose no debate da Globo.

O Cônsul do Japão, Masami Ohno e a consulesa Chie, em evento diplomático - Fernando Machado/Divulgação

MUSICAL

O Centro de Artes Grupo Vida mostra, amanhã e sábado, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, o musical “Grease”, licenciado pela Broadway. Produção reúne 50 artistas no palco, com sucessos dos anos dourados.

Val Santana e Rose Barros, no seu casamento, em Itapuama - Arquivo Pessoal

MODERNIDADE

O Tribunal de Justiça de Pernambuco lançou um novo aplicativo para facilitar a rotina dos advogados, que podem solicitar agilização de processos, alvarás e precatórios, além de acompanhar as demandas diretamente pelo celular.

EDUCAÇÃO

A Universidade Federal de Pernambuco tem 25 pesquisadores na lista dos cientistas mais citados do mundo, elaborada pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, com dados da Elsevier.

O galerista Armando Garrido e o arquiteto Diogo Viana, em evento artístico no Recife Expo Center - Arquivo Pessoal

PARCERIA

Leonardo Gomes, coordenador-geral do SAMU Metropolitano do Recife, entregou um troféu às representantes do Hospital da Mulher do Recife, Isabela Coutinho e Ana Karla Góes, em reconhecimento à parceria com a unidade.

EM PARIS

Marcelle Farias prestigia a Art Basel Paris, uma das mais importantes feiras internacionais de arte.

DEMISSÃO

Marcelo Paz, que já foi presidente e CEO do Fortaleza, foi demitido ontem do cargo de executivo de futebol do Corinthians.

VOLKS

A China foi por décadas a grande fonte de resultados da Volkswagen, que chegou a ser responsável por metade dos lucros da empresa. Hoje, é de apenas 10%.

NA AZUL

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) autorizou a Azul a receber um investimento de US$ 100 milhões (R$ 500 milhões) da American Airlines.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Não desista, mas conheça suas forças e mais ainda suas fraquezas.” (Sylvester Stallone)

GABI Maranhão comandou coquetel na Galeria Base, para conversas e trocas de experiências.

O BANCO do Nordeste conquistou o Vittude Awards 2026, na categoria Empresa Revelação.

JULIETTE e Kaíque Cerveny casam quinta-feira, no Instituto Ricardo Brennand.

CARLOS Neves, Valdecir Pascoal e Rodrigo Novaes participam, em Lisboa, do X Seminário Íbero-Afro-Americano de Direito e Controle, que debate o papel dos Tribunais de Contas nas políticas públicas.

VERA Fischer revelou, em entrevista ao Fantástico, que teve um período em que enfrentou problemas de vícios com drogas, incluindo cocaína. Tratamento foi feito fora do Brasil, após iniciativa da filha.

ANIVERSARIANTES

Armando Peixoto Filho, Augusto Coutinho, Elina Vieira, Francisco Assis Nascimento, Janilson Dantas, Juliana Oliveira, Luís Eduardo Antunes, Nair França, Osmar Guedes, Priscila Moura, Rosângela Carneiro Leão, Socorro Vilaça Rodrigues e Waldemir Antunes Neto.