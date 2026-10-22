A Gravata da Sorte do presidente Lula
Todas as segundas-feiras, a Coluna João Alberto apresenta entrevistas exclusivas com personalidades de destaque na sociedade pernambucana
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O presidente Lula usou no debate na Band uma gravata de fundo azul-marinho, decorado com listras diagonais nas cores verde, amarela e branca. Ele considera como “Gravata da Sorte", pois usou a mesma no debate com Jair Bolsonaro, em 2022, nos discursos que pronunciou no plenário da ONU, em outros eventos importantes. O presidente revelou que ganhou o “amuleto da sorte” do Comitê Olímpico Internacional, em evento em Copenhague, quando o Rio de Janeiro foi escolhido sede da Olimpíada de 2016. É possível que ele apareça com a mesma gravata no debate de amanhã na Globo.
VINHOS
Hoje celebra-se o Dia do Enólogo, profissional responsável pela elaboração dos vinhos. Vale lembrar a diferença: enquanto o sommelier cuida da harmonização, o enólogo produz e o enófilo aprecia.
LITERATURA
O crítico literário Antônio Cândido reuniu acadêmicos na Academia Pernambucana de Letras em torno da leitura de Grande Sertão: Veredas, obra-prima de João Guimarães Rosa. Entre os presentes, Margarida Cantarelli, José Paulo e Maria Lecticia Cavalcanti.
PARCERIA
A Globo e Netflix firmaram o maior acordo de licenciamento de conteúdo entre as duas empresas. A partir de dezembro, a plataforma de streaming terá 18 produções interligadas.
TURISMO
A Brazil Travel Market (BTM), maior feira de turismo do Nordeste, acontece amanhã e sexta-feira, no Centro de Convenções de Fortaleza.
ANIMAÇÃO
Liana Cirne, eleita deputada federal, esteve com o presidente Lula em Brasília e garante que o presidente está muito animado, mantendo a confiança de que vai ganhar no 2º turno.
MINISTRO
No núcleo duro de Flávio Bolsonaro está em destaque a ideia do ministro Luiz Fux antecipar sua aposentadoria, em abril de 2028, para ser ministro da Justiça, abrindo uma vaga para Flávio, se eleito, escolher novo ministro para o STF.
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NA BAHIA
A cantora norte-americana Dionne Warwick, que faz temporada no Brasil, anunciou que pretende quando se aposentar morar em Salvador e cantar com artistas brasileiros.
VOTO
Daniel Vorcaro poderá votar no 2º turno, domingo, de dentro do presídio Papudinha. O mistério é saber para quem vai seu voto.
PRISÕES
Eleitores não podem ser presos ou detidos, salvo nas exceções previstas no Código Eleitoral. A regra vale até 48 horas após o encerramento da votação do segundo turno, no domingo. Para os candidatos, a proteção começou no dia 10.
PRÊMIOS
O Rio de Janeiro conquistou dois troféus no “World Travel Awards 2026”: Melhor Destino de Praia e Melhor Destino de Turismo Esportivo da América do Sul.