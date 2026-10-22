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João Alberto | Notícia

A Gravata da Sorte do presidente Lula

Todas as segundas-feiras, a Coluna João Alberto apresenta entrevistas exclusivas com personalidades de destaque na sociedade pernambucana

Por João Alberto Publicado em 22/10/2026 às 0:00
O atual presidente Lula com sua Gravata da Sorte
O atual presidente Lula com sua Gravata da Sorte - Ricardo Stuckert/Divulgação;Reprodução/Instagram

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O presidente Lula usou no debate na Band uma gravata de fundo azul-marinho, decorado com listras diagonais nas cores verde, amarela e branca. Ele considera como “Gravata da Sorte", pois usou a mesma no debate com Jair Bolsonaro, em 2022, nos discursos que pronunciou no plenário da ONU, em outros eventos importantes. O presidente revelou que ganhou o “amuleto da sorte” do Comitê Olímpico Internacional, em evento em Copenhague, quando o Rio de Janeiro foi escolhido sede da Olimpíada de 2016. É possível que ele apareça com a mesma gravata no debate de amanhã na Globo.

Arquivo Pessoal
Os deputados João Paulo e Renato Antunes, no plenário da Assembleia Legislativa - Arquivo Pessoal

VINHOS

Hoje celebra-se o Dia do Enólogo, profissional responsável pela elaboração dos vinhos. Vale lembrar a diferença: enquanto o sommelier cuida da harmonização, o enólogo produz e o enófilo aprecia.

LITERATURA

O crítico literário Antônio Cândido reuniu acadêmicos na Academia Pernambucana de Letras em torno da leitura de Grande Sertão: Veredas, obra-prima de João Guimarães Rosa. Entre os presentes, Margarida Cantarelli, José Paulo e Maria Lecticia Cavalcanti.

PARCERIA

A Globo e Netflix firmaram o maior acordo de licenciamento de conteúdo entre as duas empresas. A partir de dezembro, a plataforma de streaming terá 18 produções interligadas.

Arquivo Pessoal
Miguel Coelho e Lara Secchi recebem Luciano Lacerda e Janaina Guerra em Petrolina - Arquivo Pessoal

TURISMO

A Brazil Travel Market (BTM), maior feira de turismo do Nordeste, acontece amanhã e sexta-feira, no Centro de Convenções de Fortaleza.

ANIMAÇÃO

Liana Cirne, eleita deputada federal, esteve com o presidente Lula em Brasília e garante que o presidente está muito animado, mantendo a confiança de que vai ganhar no 2º turno.

MINISTRO

No núcleo duro de Flávio Bolsonaro está em destaque a ideia do ministro Luiz Fux antecipar sua aposentadoria, em abril de 2028, para ser ministro da Justiça, abrindo uma vaga para Flávio, se eleito, escolher novo ministro para o STF.

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NA BAHIA

A cantora norte-americana Dionne Warwick, que faz temporada no Brasil, anunciou que pretende quando se aposentar morar em Salvador e cantar com artistas brasileiros.

Arquivo Pessoal
Maria Clara Cursino Chaves, na comemoração dos seus 15 anos - Arquivo Pessoal

VOTO

Daniel Vorcaro poderá votar no 2º turno, domingo, de dentro do presídio Papudinha. O mistério é saber para quem vai seu voto.

PRISÕES

Eleitores não podem ser presos ou detidos, salvo nas exceções previstas no Código Eleitoral. A regra vale até 48 horas após o encerramento da votação do segundo turno, no domingo. Para os candidatos, a proteção começou no dia 10.

PRÊMIOS

O Rio de Janeiro conquistou dois troféus no “World Travel Awards 2026”: Melhor Destino de Praia e Melhor Destino de Turismo Esportivo da América do Sul.

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