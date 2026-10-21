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Mardi Gras promove encontro entre frevo e jazz em segunda edição

Gratuito, evento acontece nos dias 30 e 31 de outubro, reunindo música, cultura e gastronomia na Praça do Arsenal, no Centro do Recife

Por Julliana Brito Publicado em 21/10/2026 às 11:22 | Atualizado em 21/10/2026 às 11:23
Segunda Edição do Mardi Gras acontece nos dias 30 e 31 de outubro
Segunda Edição do Mardi Gras acontece nos dias 30 e 31 de outubro - Luiz Fabiano/Divulgação

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Em jantar na segunda-feira (19), no Cais Rooftop,foi divulgada a data da 2ª edição do Mardi Gras: Onde o Frevo Recebe o Jazz. Será nos dias 30 e 31 de outubro, em evento gratuito com palco montado na Praça do Arsenal. 

Prometendo levar, mais uma vez, a energia do tradicional carnaval de Nova Orleans para o coração do Recife Antigo, o evento ganha as ruas com a proposta de oferecer uma experiência que mistura cultura, entretenimento e muita animação.

Com direito a cortejos, palcos musicais, feira de artesanato, gastronomia e drinks especiais, o evento ganhará vias tradicionais do Recife Antigo, como Rua da Guia, Rua do Bom Jesus, Rua Lima e áreas próximas ao Marco Zero e ao Arsenal. 

Luiz Fabiano/Divulgação
Evento tem como tema Onde o Frevo Recebe o Jazz - Luiz Fabiano/Divulgação

Entre os cortejos que estão sendo preparados para a ocasião, o público poderá conferir uma apresentação especial de jazz, com direção e coordenação de Carl Anthony, músico de Nova Orleans, que será acompanhado por mais de 30 músicos da Orquestra de Henrique Dias, no palco World Jazz Band. 

Destaque para o cantor Romero Ferro, que foi anunciado no evento, que terá sua programação completa anunciada em breve, celebrando os 10 anos do seu projeto "Frevália". 

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Julliana Brito

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