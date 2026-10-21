Mardi Gras promove encontro entre frevo e jazz em segunda edição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Gratuito, evento acontece nos dias 30 e 31 de outubro, reunindo música, cultura e gastronomia na Praça do Arsenal, no Centro do Recife

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Em jantar na segunda-feira (19), no Cais Rooftop,foi divulgada a data da 2ª edição do Mardi Gras: Onde o Frevo Recebe o Jazz. Será nos dias 30 e 31 de outubro, em evento gratuito com palco montado na Praça do Arsenal.

Prometendo levar, mais uma vez, a energia do tradicional carnaval de Nova Orleans para o coração do Recife Antigo, o evento ganha as ruas com a proposta de oferecer uma experiência que mistura cultura, entretenimento e muita animação.

Com direito a cortejos, palcos musicais, feira de artesanato, gastronomia e drinks especiais, o evento ganhará vias tradicionais do Recife Antigo, como Rua da Guia, Rua do Bom Jesus, Rua Lima e áreas próximas ao Marco Zero e ao Arsenal.

Evento tem como tema Onde o Frevo Recebe o Jazz - Luiz Fabiano/Divulgação

Entre os cortejos que estão sendo preparados para a ocasião, o público poderá conferir uma apresentação especial de jazz, com direção e coordenação de Carl Anthony, músico de Nova Orleans, que será acompanhado por mais de 30 músicos da Orquestra de Henrique Dias, no palco World Jazz Band.

Destaque para o cantor Romero Ferro, que foi anunciado no evento, que terá sua programação completa anunciada em breve, celebrando os 10 anos do seu projeto "Frevália".