Recife recebe Festival de Jornalismo pela primeira vez

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre os presentes estará Laurindo Ferreira, diretor de Jornalismo do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, ao lado de grandes nomes do setor

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Será na próxima quarta-feira (28) o Festival de Jornalismo Recife, que acontece pela primeira vez na capital pernambucana, após anos em Brasília.

Profissionais de áreas como reportagem investigativa, cobertura política, televisão, jornalismo digital e educação midiática estarão reunidos para debater os rumos da imprensa e a formação de novos jornalistas. O Festival de Jornalismo acontece na sede da OAB-PE, com participação gratuita.

Entre os nomes confirmados estão Francisco José, Laurindo Ferreira, Patrícia Blanco, Magno Martins, Breno Pires, Basília Rodrigues, Leusa Santos, Eduardo Scolese, Maria Carolina Santos, Carla Egydio, Rodrigo Rangel e Eldo Gomes.

JC Negócios Entrevista estreia série IA e Empregabilidade, entrevistando Cláudio Marinho. Com Fernando Castilho e Laurindo Ferreira - Jailton Jr/JC Imagem

O que é o Festival de Jornalismo?

Criado em 2024 pela jornalista Kátia Cubel, diretora da Engenho Comunicação, o Festival de Jornalismo chega ao Recife com a proposta de aproximar profissionais experientes de estudantes e professores, promovendo a troca de conhecimentos sobre a prática jornalística e os desafios da imprensa.

Segundo Kátia, a iniciativa busca complementar a formação acadêmica, abordando aspectos técnicos, éticos e comportamentais da profissão e preparando os futuros jornalistas para as exigências do mercado de trabalho.

A escolha do Recife para sediar a primeira edição fora de Brasília considera a relevância da capital pernambucana na formação de profissionais da área. A cidade conta com seis instituições de ensino superior que oferecem cursos de Jornalismo, além de estar próxima de outros centros de formação.

A programação inclui conferências, debates, workshop e a exibição do documentário Escola Base — Um Repórter Enfrenta o Passado. O evento tem patrocínio do Banco do Nordeste e da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), além do apoio institucional da OAB-PE, do Instituto Palavra Aberta e do Jornalistas & Cia.

SERVIÇO - Festival de Jornalismo Recife