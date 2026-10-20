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Recife recebe Festival de Jornalismo pela primeira vez

Entre os presentes estará Laurindo Ferreira, diretor de Jornalismo do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, ao lado de grandes nomes do setor

Por Julliana Brito Publicado em 20/10/2026 às 10:33
Evento acontecerá na sede da OAB-PE e tem inscrição gratuita
Evento acontecerá na sede da OAB-PE e tem inscrição gratuita - Jailton Jr/JC IMAGEM; João Teles/Divulgação; Arquivo Pessoal

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Será na próxima quarta-feira (28) o Festival de Jornalismo Recife, que acontece pela primeira vez na capital pernambucana, após anos em Brasília. 

Profissionais de áreas como reportagem investigativa, cobertura política, televisão, jornalismo digital e educação midiática estarão reunidos para debater os rumos da imprensa e a formação de novos jornalistas. O Festival de Jornalismo acontece na sede da OAB-PE, com participação gratuita.

Entre os nomes confirmados estão Francisco José, Laurindo Ferreira, Patrícia Blanco, Magno Martins, Breno Pires, Basília Rodrigues, Leusa Santos, Eduardo Scolese, Maria Carolina Santos, Carla Egydio, Rodrigo Rangel e Eldo Gomes. 

Jailton Jr/JC Imagem
JC Negócios Entrevista estreia série IA e Empregabilidade, entrevistando Cláudio Marinho. Com Fernando Castilho e Laurindo Ferreira - Jailton Jr/JC Imagem

O que é o Festival de Jornalismo?

Criado em 2024 pela jornalista Kátia Cubel, diretora da Engenho Comunicação, o Festival de Jornalismo chega ao Recife com a proposta de aproximar profissionais experientes de estudantes e professores, promovendo a troca de conhecimentos sobre a prática jornalística e os desafios da imprensa.

Segundo Kátia, a iniciativa busca complementar a formação acadêmica, abordando aspectos técnicos, éticos e comportamentais da profissão e preparando os futuros jornalistas para as exigências do mercado de trabalho.

A escolha do Recife para sediar a primeira edição fora de Brasília considera a relevância da capital pernambucana na formação de profissionais da área. A cidade conta com seis instituições de ensino superior que oferecem cursos de Jornalismo, além de estar próxima de outros centros de formação.

A programação inclui conferências, debates, workshop e a exibição do documentário Escola Base — Um Repórter Enfrenta o Passado. O evento tem patrocínio do Banco do Nordeste e da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), além do apoio institucional da OAB-PE, do Instituto Palavra Aberta e do Jornalistas & Cia.

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SERVIÇO - Festival de Jornalismo Recife

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Julliana Brito

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Assistente da coluna social de João Alberto