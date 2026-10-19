Romildo Alves: brilho na arte, moda e decoração

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Por Lara Calábria

Com olhar apurado e alma movida pela criação, Romildo Alves é um dos nomes de destaque da decoração pernambucana. Entre flores, cores, formas e referências, construiu uma trajetória que passeia também pela moda e pela direção artística, imprimindo personalidade e sensibilidade em grandes eventos. Nesta entrevista, relembra os caminhos que o trouxeram até aqui, os desafios da profissão e o sonho de ver Pernambuco ganhar o mundo pela força de sua criatividade.

Entre a moda e a decoração, Romildo faz da criatividade sua marca registrada - Maurício Barreto

Como começou sua trajetória na moda e na decoração?

Eu trabalhava no Banco do Brasil, e foi ali que tudo começou, por meio do meu amigo João Alberto, que era funcionário do banco. Eu tinha 14 anos, e ele começou a me indicar pessoas para trabalhar com concursos de miss. Primeiro, veio a moda. Depois, o diretor da Globo, Yuri, me convidou para fazer a decoração do camarote da emissora. Eu disse: “Isso eu não sei fazer”. E ele respondeu: “Sabe, sim”. Então, começamos a pesquisar e a desenvolver um trabalho mais profissional.

Romildo Alves une criatividade e sofisticação na decoração pernambucana - Maurício Barreto

Como foi para você fazer faculdade de Direito?

Minha família é muito rígida, e essa minha escolha não foi fácil. Eu queria fazer Arquitetura, mas minha família foi contra. Senti uma pressão indireta para cursar Direito. Passei em quinto lugar na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, onde conheci grandes amigos, como Janguiê e Antônio Campos, que amo até hoje. O Direito é lindo na teoria, mas, na prática, já não funcionava comigo.



Como a moda entrou na sua vida?

João Alberto me apresentou a Elizabeth Dantas, e comecei a ir a São Paulo, fazer cursos e acompanhar desfiles. Até hoje, sou apaixonado por passarela, moda e tendências. A moda faz parte da minha essência. Trabalhei com eventos como o Santa Cruz, o Shopping Center Recife e o Fashion Recife. Nunca vou deixar a moda, nem que eu morra. Desfiles, direção artística, modelos, misses, manequins e atrizes fazem parte de quem eu sou.

Como os trabalhos começaram a se multiplicar?

Foi por meio dos amigos e das indicações. Se Yuri dizia que “Romildo era um grande decorador”, outras pessoas passavam a me procurar para fazer seus camarotes. Fui ampliando a equipe, multiplicando a mão de obra e crescendo cada vez mais. Hoje, tenho o apoio total do meu companheiro, Alexsandro Sena, com quem estou há 32 anos.

Quando percebeu que a carreira havia mudado de patamar?

Quando comecei a perceber que as pessoas me reconheciam e se aproximavam para perguntar como eu tinha começado. Naquela época, meu nome aparecia frequentemente nas colunas sociais. Muitas pessoas conheciam meu nome, mas não minha imagem. Quando passaram a me reconhecer pessoalmente, começaram a querer saber mais sobre minha trajetória, os desfiles de moda e os concursos de miss. Foi gradual.

Algum momento desafiador na carreira?

Já pensei em desistir por questões emocionais. Às vezes, sentia que as pessoas não valorizavam meu trabalho e me tratavam como se eu fosse qualquer um. Mas, quando pensava em desistir, surgia um novo pedido, como o de um grande casamento, e eu voltava a acreditar. Uma das batalhas mais difíceis foi assumir quem eu sou como pessoa. Foram muitas lágrimas, de tristeza e também de felicidade. Vencer essas dificuldades exige muita força para chegar a uma vitória.

Já recebeu propostas de outras áreas?

Fui convidado duas vezes para ser vereador e não aceitei. Acredito que o maior amor da minha vida é o que sinto pelo meu trabalho, pela arte, pelo desenho e pela criação. A política poderia ser uma forma de defender as pessoas que sofrem, mas meu caminho sempre foi a arte.

Quantos eventos você já realizou e como funciona sua equipe?

Incontáveis. Trabalhamos com eventos corporativos, sociais e de diferentes formatos. Minha equipe tem entre 15 e 20 pessoas na mão de obra, mas tudo é direcionado pelo meu dom de criar. Não gosto de ficar cuidando da logística. Quero que tudo esteja completo, mas minha função principal é criar. Meu escritório tem um showroom com diferentes materiais e acabamentos. A noiva pode escolher, por exemplo, prata ou dourado, cadeiras, arranjos… Gosto de oferecer possibilidades para que cada projeto tenha sua identidade.

Que tipo de evento faz com mais frequência?

Um dos trabalhos de maior destaque é o da Unimed, para o qual sou decorador e coordenador oficial, atuando em eventos pelo Brasil, inclusive em São Paulo e na Bahia. Acredito que os eventos corporativos sejam os que mais faço. Também trabalho com o Réveillon. Neste ano, estou fazendo quatro e recebi a possibilidade de assumir um quinto, mas não tenho condições de sustentar toda a logística de cinco eventos dessa dimensão.

Qual foi a decoração mais especial da sua carreira?

Fiquei muito contente quando fui a São Paulo para um evento no Unique, um grande hotel. Fui aplaudido de pé, junto com a equipe da Carvalheira e artistas como Spok e o Quinteto Violado. Foi um momento em que fiquei muito emocionado.

Já aconteceu de um evento quase dar errado?

Fiz 16 edições do Baile Municipal. Em uma delas, não houve tempo para finalizar o rosto de uma peça premiada. Tivemos de colocar uma malha, transformando aquilo em algo abstrato, dentro da ideia da criação. Ninguém percebeu, e acabou parecendo que fazia parte da proposta.

Que lição tirou disso?

O bom decorador e o bom cerimonialista são aqueles que resolvem os problemas sem deixar que o público perceba. Você só fica sabendo do que deu errado depois, porque, na hora, o profissional encontra uma solução. A gente precisa enxergar o todo.

Como atravessou a pandemia e manteve a empresa funcionando?

Passei a pandemia ao lado do meu companheiro. Ficamos em casa, isolados, e eu também tive Covid. Não foi fácil, mas conseguimos superar. A empresa passou por dificuldades, como tantas outras. Eu tinha cadeiras que eram raras e precisei vendê-las para pagar os aluguéis das salas e do galpão, além do escritório.

Como você enxerga as mudanças na decoração em Pernambuco?

Acho que começamos a ver o vanguardismo e o modernismo, com propostas mais contemporâneas. Antes, as pessoas eram muito presas a uma forma fixa de fazer as coisas, sem sair daquele padrão. Aos poucos, comecei a perceber que a decoração fazia parte de um universo muito maior, que permitia unir diferentes referências e linguagens.

Qual é a época do ano de que mais gosta para criar decorações?

Gosto muito do Réveillon e do Natal. Também trabalho com o São João. São períodos que me permitem criar e apresentar projetos e sonhos. Costumo realizar um jantar especial para cerca de 40 pessoas da sociedade, ocasião em que lanço projetos e compartilho minhas ideias.

Como nasce a inspiração para uma decoração?

As pessoas sempre me perguntam como consigo criar tão rápido. Vou olhando, descobrindo elementos e juntando as ideias. No Réveillon de Maria Pia, por exemplo, eu estava com dificuldade para encontrar o caminho da decoração. Ela queria algo clássico, mas também regional. Quando vi os girassóis, encontrei a solução: trabalhei com flores brancas e girassóis, criando uma proposta que unia essas duas referências.

Um estilo de decoração que é sua cara?

Tenho um carinho especial pelas noivas românticas. Amo os tons nude, o rosa e essa delicadeza, mas gosto de acrescentar uma pegada moderna. Também gosto de ousar. Às vezes, olho para uma proposta e penso em algo que nunca fiz antes. Quero experimentar. A noiva é quem escolhe, mas procuro apresentar possibilidades que talvez ela ainda não tenha imaginado.

Qual é o sonho profissional que ainda deseja realizar?

Meu grande sonho é que Recife e Pernambuco se tornem um polo de moda, com capacidade de dirigir artisticamente esse mercado. Quero que a moda produzida aqui se transforme em tendência e alcance o mundo. Gostaria que surgissem daqui ideias e projetos capazes de dialogar com grandes marcas internacionais, como Diesel e Guess. Que Pernambuco fosse o embrião de algo que pudesse sair daqui e ganhar o mundo.

Como se mantém fiel aos seus valores diante das dificuldades?

A fidelidade aos meus valores vem de um coração justo e da fé que tenho. Não é fácil. Quando a gente cai ou perde algo importante, é difícil se recuperar. Muitas vezes, olho para Jesus e peço ajuda. Em alguns momentos, acho que não fui ouvido, mas depois percebo que a ajuda chegou.

Um momento marcante?

Tenho uma história que considero muito especial. Eu precisava entregar meu apartamento e estava preocupado com o dinheiro que faltava. Depois de quatro dias, uma instituição me ligou para informar que eu havia ganhado um prêmio de R$ 15 mil, justamente o valor de que precisava. Para mim, foi uma resposta de Deus. Minha fé é muito importante para continuar seguindo em frente.

Quem é Romildo fora do ateliê?

Sou uma pessoa simples, comum e humilde. Gosto de estar com meus sobrinhos, dizer que os amo e brincar com eles. Tenho meus conflitos, como qualquer pessoa, mas sou alguém normal. No tempo livre, gosto de ouvir músicas, ouvir Jesus Cristo e falar do Senhor. Tenho muita fé em Deus. Tudo para mim passa por Ele.

Quais são suas principais referências e preferências pessoais?

Admiro pessoas que dão valor ao trabalho tanto quanto eu, como Eider Santos e Fabiano Reis. Também me inspiro muito em Paulo Borges, especialmente na direção de cena e de trilha sonora. Isso está na minha alma, na minha essência.

RAIO X

Marca: Guess e Chanel.

Lugar bonito: Rio Grande do Norte.

Restaurante: Cecília Cucina.

Comida favorita: um bom filé.

Filme: E o Vento Levou.

Tempo livre: ouvir música e dedicar tempo à fé.

Com olhar apurado e alma movida pela criação, Romildo Alves é um dos nomes de destaque da decoração pernambucana. Entre flores, cores, formas e referências, construiu uma trajetória que passeia também pela moda e pela direção artística, imprimindo personalidade e sensibilidade em grandes eventos. Nesta entrevista, relembra os caminhos que o trouxeram até aqui, os desafios da profissão e o sonho de ver Pernambuco ganhar o mundo pela força de sua criatividade.

Como começou sua trajetória na moda e na decoração?

Eu trabalhava no Banco do Brasil, e foi ali que tudo começou, por meio do meu amigo João Alberto, que era funcionário do banco. Eu tinha 14 anos, e ele começou a me indicar pessoas para trabalhar com concursos de miss. Primeiro, veio a moda. Depois, o diretor da Globo, Yuri, me convidou para fazer a decoração do camarote da emissora. Eu disse: “Isso eu não sei fazer”. E ele respondeu: “Sabe, sim”. Então, começamos a pesquisar e a desenvolver um trabalho mais profissional.

Como foi para você fazer faculdade de Direito?

Minha família é muito rígida, e essa minha escolha não foi fácil. Eu queria fazer Arquitetura, mas minha família foi contra. Senti uma pressão indireta para cursar Direito. Passei em quinto lugar na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, onde conheci grandes amigos, como Janguiê e Antônio Campos, que amo até hoje. O Direito é lindo na teoria, mas, na prática, já não funcionava comigo.

Como a moda entrou na sua vida?

João Alberto me apresentou a Elizabeth Dantas, e comecei a ir a São Paulo, fazer cursos e acompanhar desfiles. Até hoje, sou apaixonado por passarela, moda e tendências. A moda faz parte da minha essência. Trabalhei com eventos como o Santa Cruz, o Shopping Center Recife e o Fashion Recife. Nunca vou deixar a moda, nem que eu morra. Desfiles, direção artística, modelos, misses, manequins e atrizes fazem parte de quem eu sou.

Como os trabalhos começaram a se multiplicar?

Foi por meio dos amigos e das indicações. Se Yuri dizia que “Romildo era um grande decorador”, outras pessoas passavam a me procurar para fazer seus camarotes. Fui ampliando a equipe, multiplicando a mão de obra e crescendo cada vez mais. Hoje, tenho o apoio total do meu companheiro, Alexsandro Sena, com quem estou há 32 anos.

Quando percebeu que a carreira havia mudado de patamar?

Quando comecei a perceber que as pessoas me reconheciam e se aproximavam para perguntar como eu tinha começado. Naquela época, meu nome aparecia frequentemente nas colunas sociais. Muitas pessoas conheciam meu nome, mas não minha imagem. Quando passaram a me reconhecer pessoalmente, começaram a querer saber mais sobre minha trajetória, os desfiles de moda e os concursos de miss. Foi gradual.

Algum momento desafiador na carreira?

Já pensei em desistir por questões emocionais. Às vezes, sentia que as pessoas não valorizavam meu trabalho e me tratavam como se eu fosse qualquer um. Mas, quando pensava em desistir, surgia um novo pedido, como o de um grande casamento, e eu voltava a acreditar. Uma das batalhas mais difíceis foi assumir quem eu sou como pessoa. Foram muitas lágrimas, de tristeza e também de felicidade. Vencer essas dificuldades exige muita força para chegar a uma vitória.

Já recebeu propostas de outras áreas?

Fui convidado duas vezes para ser vereador e não aceitei. Acredito que o maior amor da minha vida é o que sinto pelo meu trabalho, pela arte, pelo desenho e pela criação. A política poderia ser uma forma de defender as pessoas que sofrem, mas meu caminho sempre foi a arte.

Quantos eventos você já realizou e como funciona sua equipe?

Incontáveis. Trabalhamos com eventos corporativos, sociais e de diferentes formatos. Minha equipe tem entre 15 e 20 pessoas na mão de obra, mas tudo é direcionado pelo meu dom de criar. Não gosto de ficar cuidando da logística. Quero que tudo esteja completo, mas minha função principal é criar. Meu escritório tem um showroom com diferentes materiais e acabamentos. A noiva pode escolher, por exemplo, prata ou dourado, cadeiras, arranjos… Gosto de oferecer possibilidades para que cada projeto tenha sua identidade.

Que tipo de evento faz com mais frequência?

Um dos trabalhos de maior destaque é o da Unimed, para o qual sou decorador e coordenador oficial, atuando em eventos pelo Brasil, inclusive em São Paulo e na Bahia. Acredito que os eventos corporativos sejam os que mais faço. Também trabalho com o Réveillon. Neste ano, estou fazendo quatro e recebi a possibilidade de assumir um quinto, mas não tenho condições de sustentar toda a logística de cinco eventos dessa dimensão.

Qual foi a decoração mais especial da sua carreira?

Fiquei muito contente quando fui a São Paulo para um evento no Unique, um grande hotel. Fui aplaudido de pé, junto com a equipe da Carvalheira e artistas como Spok e o Quinteto Violado. Foi um momento em que fiquei muito emocionado.

Já aconteceu de um evento quase dar errado?

Fiz 16 edições do Baile Municipal. Em uma delas, não houve tempo para finalizar o rosto de uma peça premiada. Tivemos de colocar uma malha, transformando aquilo em algo abstrato, dentro da ideia da criação. Ninguém percebeu, e acabou parecendo que fazia parte da proposta.

Que lição tirou disso?

O bom decorador e o bom cerimonialista são aqueles que resolvem os problemas sem deixar que o público perceba. Você só fica sabendo do que deu errado depois, porque, na hora, o profissional encontra uma solução. A gente precisa enxergar o todo.

Como atravessou a pandemia e manteve a empresa funcionando?

Passei a pandemia ao lado do meu companheiro. Ficamos em casa, isolados, e eu também tive Covid. Não foi fácil, mas conseguimos superar. A empresa passou por dificuldades, como tantas outras. Eu tinha cadeiras que eram raras e precisei vendê-las para pagar os aluguéis das salas e do galpão, além do escritório.

Como você enxerga as mudanças na decoração em Pernambuco?

Acho que começamos a ver o vanguardismo e o modernismo, com propostas mais contemporâneas. Antes, as pessoas eram muito presas a uma forma fixa de fazer as coisas, sem sair daquele padrão. Aos poucos, comecei a perceber que a decoração fazia parte de um universo muito maior, que permitia unir diferentes referências e linguagens.

Qual é a época do ano de que mais gosta para criar decorações?

Gosto muito do Réveillon e do Natal. Também trabalho com o São João. São períodos que me permitem criar e apresentar projetos e sonhos. Costumo realizar um jantar especial para cerca de 40 pessoas da sociedade, ocasião em que lanço projetos e compartilho minhas ideias.

Como nasce a inspiração para uma decoração?

As pessoas sempre me perguntam como consigo criar tão rápido. Vou olhando, descobrindo elementos e juntando as ideias. No Réveillon de Maria Pia, por exemplo, eu estava com dificuldade para encontrar o caminho da decoração. Ela queria algo clássico, mas também regional. Quando vi os girassóis, encontrei a solução: trabalhei com flores brancas e girassóis, criando uma proposta que unia essas duas referências.

Um estilo de decoração que é sua cara?

Tenho um carinho especial pelas noivas românticas. Amo os tons nude, o rosa e essa delicadeza, mas gosto de acrescentar uma pegada moderna. Também gosto de ousar. Às vezes, olho para uma proposta e penso em algo que nunca fiz antes. Quero experimentar. A noiva é quem escolhe, mas procuro apresentar possibilidades que talvez ela ainda não tenha imaginado.

Qual é o sonho profissional que ainda deseja realizar?

Meu grande sonho é que Recife e Pernambuco se tornem um polo de moda, com capacidade de dirigir artisticamente esse mercado. Quero que a moda produzida aqui se transforme em tendência e alcance o mundo. Gostaria que surgissem daqui ideias e projetos capazes de dialogar com grandes marcas internacionais, como Diesel e Guess. Que Pernambuco fosse o embrião de algo que pudesse sair daqui e ganhar o mundo.

Como se mantém fiel aos seus valores diante das dificuldades?

A fidelidade aos meus valores vem de um coração justo e da fé que tenho. Não é fácil. Quando a gente cai ou perde algo importante, é difícil se recuperar. Muitas vezes, olho para Jesus e peço ajuda. Em alguns momentos, acho que não fui ouvido, mas depois percebo que a ajuda chegou.

Um momento marcante?

Tenho uma história que considero muito especial. Eu precisava entregar meu apartamento e estava preocupado com o dinheiro que faltava. Depois de quatro dias, uma instituição me ligou para informar que eu havia ganhado um prêmio de R$ 15 mil, justamente o valor de que precisava. Para mim, foi uma resposta de Deus. Minha fé é muito importante para continuar seguindo em frente.

Quem é Romildo fora do ateliê?

Sou uma pessoa simples, comum e humilde. Gosto de estar com meus sobrinhos, dizer que os amo e brincar com eles. Tenho meus conflitos, como qualquer pessoa, mas sou alguém normal. No tempo livre, gosto de ouvir músicas, ouvir Jesus Cristo e falar do Senhor. Tenho muita fé em Deus. Tudo para mim passa por Ele.

Quais são suas principais referências e preferências pessoais?

Admiro pessoas que dão valor ao trabalho tanto quanto eu, como Eider Santos e Fabiano Reis. Também me inspiro muito em Paulo Borges, especialmente na direção de cena e de trilha sonora. Isso está na minha alma, na minha essência.

RAIO X

Marca: Guess e Chanel.

Lugar bonito: Rio Grande do Norte.

Restaurante: Cecília Cucina.

Comida favorita: um bom filé.

Filme: E o Vento Levou.

Tempo livre: ouvir música e dedicar tempo à fé.