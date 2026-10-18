Empresa espanhola terá navio na costa do Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A temporada de cruzeiros marítimos no Brasil, que começa no dia 23 de outubro, terá oito navios, que vão oferecer 820 mil leitos. Uma novidade será a espanhola “Corazul Cruceros”, que trará o navio “Buenavista” quebrando o tradicional duopólio de décadas das companhias MSC e Costa Cruzeiros no país. Transatlântico tem capacidade para 2.140 passageiros, com 13 decks, cinco restaurantes com gastronomia ibérica e internacional, 8 bares, piscinas, teatro com 674 lugares, cinema e cassino. Funcionará em sistema “all inclusive” e terá cruzeiro de sete noites passando pelo Recife.

Domingo é dia de gente bonita: Cintia Alves - Renato Ramos/JC Imagem

AVIADOR

O brigadeiro Marcelo Shiavo, comandante do Segundo Comando Aéreo Regional, convida para a solenidade militar que vai assinalar o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Será sexta-feira no Quartel general do II Comar.

MÚSICA

A música “Flash”, de Hugo & Guilherme, viralizou nas redes sociais após a divulgação de um vídeo com Zé Vaqueiro. Convidado pela dupla, o cantor pernambucano gravou uma nova versão da faixa, lançada ontem.

NOVO LOCAL

Isaías Carneiro Neto, Gilberto Freyre Neto e Betinho Costa, que comandam o Clube da Permuta do Recife decidiram que as reuniões mensais passarão a acontece no restaurante Mingus. Os reúnem cerca de 70 associados, fortalecem o ambiente de relacionamento e geração de negócios entre empresários e profissionais de diferentes segmentos.

STYLE

Um dos destaques do Baile de Halloween da Sephora, que reúne artistas e influenciadores de destaque nacional, será Priscila Senna fez sua estreia no evento com fantasia de planta carnívora que se transforma em mulher, assinado pela grife francesa Maldito Paris.

DIRETO

A partir de 3 de novembro, a Azul inicia a operação regular entre o Recife e Curitiba, com um voo diário.

MODA

A Zara lançou coleção em parceria com a Senna Brands, inspirada no estilo de Ayrton Senna nos anos 1980 e 1990. A linha traz alfaiataria e sportswear, com referências à trajetória do ídolo brasileiro e frases como “Always Believe”.

LANÇAMENTO

Antônio Ferreira está lançando o livro “Curadoria Docente - A Inteligência Artificial na Sala de Aula.”

CANCELAMENTO

A Universidade Federal do Rio de Janeiro cancelou o título de Doutor Honoris Causa concedida em 1941 ao ditador português Antônio de Oliveira Salazar.

Médica Beatriz Maranhão, referência da radiologia pernambucana - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Tudo demais faz mal. Mas trabalhar muito é bom.” (João Carlos Paes Mendonça)

DANDARAH Cavalcanti e Adênio Vilela celebraram os sete anos de casamento com viagem a Marrocos.

FERNANDO Araújo assume em novembro a presidência da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas.

A SEXTA edição do festival "Eu Amo Café" começa hoje com a participação de 26 cafeterias do Recife, Olinda, Jaboatão, Gravatá e Taquaritinga do Norte.

SERÁ no dia 28 o pré-lançamento da Fliporto 2026, na Casa Moura Dubeux.

ANIVERSARIANTES Alba Castelo Branco Chaminez, Aldo Paes Barreto, Alexandre Mirinda, Ana Amélia Lemos, Cida Pedrosa, Fernando Carneiro Leão, Francisco Lapenda Júnior, Gabriel Alves Maciel, Hélder Aragão (DJ Dolores), Lili Asfora, Lucas Fitipaldi, Márcio Vasconcelos, Mary Ann Pimentel, Patrícia Nogueira, Ricardo Teobaldo, Sérgio Pragana Paiva, Tânia Belo Pereira e Waleska Andrade.

Coluna de João Alberto: café da manhã do pernambucano.