A força do Santa Cruz nas lideranças de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Santa Cruz está muito forte em Pernambuco. Torcem pelo tricolor, a governadora Raquel Lyra, o prefeito do Recife, Victor Marques, o presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Carlos Neves, o presidente da Câmara Municipal do Recife, Romerinho Jatobá. Já o Náutico é o time da vice-governadora Priscila Krause, do presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Francisco Bandeira de Melo e do procurador-geral de Justiça, José Paulo Xavier. O Sport não tem torcedor entre as lideranças do estado.

O superintendente Vladimir Melo recebe o deputado Pedro Campos na TV Jornal - Jams/JC Imagem

DEBATES

Para os principais analistas políticos, os debates de hoje, na Band, e sexta-feira na Globo, entre Lula e Flávio Bolsonaro, serão definitivos para o resultado do 2º Turno.

DEPOIMENTO

Elio Gaspari deu este depoimento sobre o novo livro do carioca-pernambucano Joaquim Falcão: “A Oligarquia dos poderes e a Crise da Democracia”, é um livrinho de 256 páginas, bem escrito, bem-humorado e entristecedor, que expõe as mazelas do atual regime brasileiro capturado por uma oligarquia dos três poderes, que se alimentam, blindam e preservam.

POSSE

Eleito para ocupar a vaga de Raimundo Carrero na Cadeira 3 da Academia Pernambucana de Letras, Márcio Lacerda vai acertar com a presidente Margarida Cantarelli a data da sua posse solene.

SOLIDARIEDADE

O Instituto Ricardo Brennand recebe, no dia 10 de novembro, o Encontro Beneficente HCP 81 anos, em prol do Hospital de Câncer de Pernambuco. A iniciativa reunirá empresários e nomes da sociedade pernambucana, com mobilização liderada por Ricardo de Almeida, presidente da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer, e pelos embaixadores Patrícia e Jorge Petribú.

Cicero Moraes e Carolina Calheiros, em Nova York - Arquivo Pessoal

REALEZA

Notícia para quem acompanha a realeza da Inglaterra: o príncipe William estaria planejando uma homenagem à mãe em 2027, quando se completam 30 anos da morte da princesa Diana. Segundo o Radar Online, ele também considera restabelecer o tratamento de Sua Alteza Real, retirado de Diana após o divórcio de Charles, em 1996.

SALÁRIOS

Um dos resultados das milionárias verbas de bets para os clubes brasileiros, é o pagamento de milionários salários a vários jogadores, semelhantes aos de equipes de ligas internacionais. Um quadro totalmente incompatível com a realidade do futebol brasileiro.

OCTÓGONO

Um dos destaques do UFC, Demian Maia lança sua biografia “Maia-Leão: Disciplina, Coragem e Reinvenção”, com destaques da sua carreira de 30 anos. Um capítulo é dedicado à sua luta contra Anderson Silva, em 2010, pelo cinturão dos médios. Mesmo derrotado, ele considera aquele confronto um dos grandes aprendizados de sua trajetória

Carlos Figueira, Bessy Veiga, Tereza Campos e Marcos Nunes na inauguração do ReCube Esportes - Arquivo Pessoal

BOA COMPRA

O Grupo Campari comprou, em 2003, por US$ 160 milhões, o aperitivo italiano Aperol. Atualmente a marca fatura em torno de US$ 900 milhões por ano, impulsionada por um turbilhão de taças gigantescas e alaranjadas nos terraços de restaurantes.

NOVELAS

Reynaldo Gianecchini, que há muito tempo não faz novelas, revelou possibilidade de voltar ao gênero: caso “Laços de Família” ganhasse uma continuação. Em entrevista durante o Festival do Rio, disse que “talvez” reconsiderasse a decisão e brincou: “Fica a dica”. O folhetim foi um verdadeiro fenômeno nos anos 2000, quando ele interpretava "Edu".