A força do Santa Cruz nas lideranças de Pernambuco
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O Santa Cruz está muito forte em Pernambuco. Torcem pelo tricolor, a governadora Raquel Lyra, o prefeito do Recife, Victor Marques, o presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Carlos Neves, o presidente da Câmara Municipal do Recife, Romerinho Jatobá. Já o Náutico é o time da vice-governadora Priscila Krause, do presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Francisco Bandeira de Melo e do procurador-geral de Justiça, José Paulo Xavier. O Sport não tem torcedor entre as lideranças do estado.
DEBATES
Para os principais analistas políticos, os debates de hoje, na Band, e sexta-feira na Globo, entre Lula e Flávio Bolsonaro, serão definitivos para o resultado do 2º Turno.
DEPOIMENTO
Elio Gaspari deu este depoimento sobre o novo livro do carioca-pernambucano Joaquim Falcão: “A Oligarquia dos poderes e a Crise da Democracia”, é um livrinho de 256 páginas, bem escrito, bem-humorado e entristecedor, que expõe as mazelas do atual regime brasileiro capturado por uma oligarquia dos três poderes, que se alimentam, blindam e preservam.
POSSE
Eleito para ocupar a vaga de Raimundo Carrero na Cadeira 3 da Academia Pernambucana de Letras, Márcio Lacerda vai acertar com a presidente Margarida Cantarelli a data da sua posse solene.
SOLIDARIEDADE
O Instituto Ricardo Brennand recebe, no dia 10 de novembro, o Encontro Beneficente HCP 81 anos, em prol do Hospital de Câncer de Pernambuco. A iniciativa reunirá empresários e nomes da sociedade pernambucana, com mobilização liderada por Ricardo de Almeida, presidente da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer, e pelos embaixadores Patrícia e Jorge Petribú.
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REALEZA
Notícia para quem acompanha a realeza da Inglaterra: o príncipe William estaria planejando uma homenagem à mãe em 2027, quando se completam 30 anos da morte da princesa Diana. Segundo o Radar Online, ele também considera restabelecer o tratamento de Sua Alteza Real, retirado de Diana após o divórcio de Charles, em 1996.
SALÁRIOS
Um dos resultados das milionárias verbas de bets para os clubes brasileiros, é o pagamento de milionários salários a vários jogadores, semelhantes aos de equipes de ligas internacionais. Um quadro totalmente incompatível com a realidade do futebol brasileiro.
OCTÓGONO
Um dos destaques do UFC, Demian Maia lança sua biografia “Maia-Leão: Disciplina, Coragem e Reinvenção”, com destaques da sua carreira de 30 anos. Um capítulo é dedicado à sua luta contra Anderson Silva, em 2010, pelo cinturão dos médios. Mesmo derrotado, ele considera aquele confronto um dos grandes aprendizados de sua trajetória
BOA COMPRA
O Grupo Campari comprou, em 2003, por US$ 160 milhões, o aperitivo italiano Aperol. Atualmente a marca fatura em torno de US$ 900 milhões por ano, impulsionada por um turbilhão de taças gigantescas e alaranjadas nos terraços de restaurantes.
NOVELAS
Reynaldo Gianecchini, que há muito tempo não faz novelas, revelou possibilidade de voltar ao gênero: caso “Laços de Família” ganhasse uma continuação. Em entrevista durante o Festival do Rio, disse que “talvez” reconsiderasse a decisão e brincou: “Fica a dica”. O folhetim foi um verdadeiro fenômeno nos anos 2000, quando ele interpretava "Edu".