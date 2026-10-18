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João Alberto | Notícia

A força do Santa Cruz nas lideranças de Pernambuco

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por JC Publicado em 18/10/2026 às 0:00
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Imagem do jogo entre Santa Cruz e Maringá, na Arena de Pernambuco - JAILTON JR/JC IMAGEM

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O Santa Cruz está muito forte em Pernambuco. Torcem pelo tricolor, a governadora Raquel Lyra, o prefeito do Recife, Victor Marques, o presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Carlos Neves, o presidente da Câmara Municipal do Recife, Romerinho Jatobá. Já o Náutico é o time da vice-governadora Priscila Krause, do presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Francisco Bandeira de Melo e do procurador-geral de Justiça, José Paulo Xavier. O Sport não tem torcedor entre as lideranças do estado.

Jams/JC Imagem
O superintendente Vladimir Melo recebe o deputado Pedro Campos na TV Jornal - Jams/JC Imagem

DEBATES

Para os principais analistas políticos, os debates de hoje, na Band, e sexta-feira na Globo, entre Lula e Flávio Bolsonaro, serão definitivos para o resultado do 2º Turno.

DEPOIMENTO

Elio Gaspari deu este depoimento sobre o novo livro do carioca-pernambucano Joaquim Falcão: “A Oligarquia dos poderes e a Crise da Democracia”, é um livrinho de 256 páginas, bem escrito, bem-humorado e entristecedor, que expõe as mazelas do atual regime brasileiro capturado por uma oligarquia dos três poderes, que se alimentam, blindam e preservam.

POSSE

Eleito para ocupar a vaga de Raimundo Carrero na Cadeira 3 da Academia Pernambucana de Letras, Márcio Lacerda vai acertar com a presidente Margarida Cantarelli a data da sua posse solene.

SOLIDARIEDADE

O Instituto Ricardo Brennand recebe, no dia 10 de novembro, o Encontro Beneficente HCP 81 anos, em prol do Hospital de Câncer de Pernambuco. A iniciativa reunirá empresários e nomes da sociedade pernambucana, com mobilização liderada por Ricardo de Almeida, presidente da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer, e pelos embaixadores Patrícia e Jorge Petribú.

 

Arquivo Pessoal
Cicero Moraes e Carolina Calheiros, em Nova York - Arquivo Pessoal

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REALEZA

Notícia para quem acompanha a realeza da Inglaterra: o príncipe William estaria planejando uma homenagem à mãe em 2027, quando se completam 30 anos da morte da princesa Diana. Segundo o Radar Online, ele também considera restabelecer o tratamento de Sua Alteza Real, retirado de Diana após o divórcio de Charles, em 1996.

SALÁRIOS

Um dos resultados das milionárias verbas de bets para os clubes brasileiros, é o pagamento de milionários salários a vários jogadores, semelhantes aos de equipes de ligas internacionais. Um quadro totalmente incompatível com a realidade do futebol brasileiro.

OCTÓGONO

Um dos destaques do UFC, Demian Maia lança sua biografia “Maia-Leão: Disciplina, Coragem e Reinvenção”, com destaques da sua carreira de 30 anos. Um capítulo é dedicado à sua luta contra Anderson Silva, em 2010, pelo cinturão dos médios. Mesmo derrotado, ele considera aquele confronto um dos grandes aprendizados de sua trajetória

Arquivo Pessoal
Carlos Figueira, Bessy Veiga, Tereza Campos e Marcos Nunes na inauguração do ReCube Esportes - Arquivo Pessoal

BOA COMPRA

O Grupo Campari comprou, em 2003, por US$ 160 milhões, o aperitivo italiano Aperol. Atualmente a marca fatura em torno de US$ 900 milhões por ano, impulsionada por um turbilhão de taças gigantescas e alaranjadas nos terraços de restaurantes.

NOVELAS

Reynaldo Gianecchini, que há muito tempo não faz novelas, revelou possibilidade de voltar ao gênero: caso “Laços de Família” ganhasse uma continuação. Em entrevista durante o Festival do Rio, disse que “talvez” reconsiderasse a decisão e brincou: “Fica a dica”. O folhetim foi um verdadeiro fenômeno nos anos 2000, quando ele interpretava "Edu".

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