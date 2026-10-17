Pedro Campos fala da sua eleição como o mais votado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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O entrevistado do programa “João Alberto na Jornal”, hoje, às 19h20, será Pedro Campos, o deputado federal mais votado de Pernambuco. Fala da sua carreira, da importância de ter sido votado em todos os municípios do estado, das principais ações do primeiro mandato, inclusive na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Revela ser torcedor do Sport, cooptando por Ariano Suassuna e lembra que, apesar de ter o nome lembrado, não pode ser candidato a prefeito do Recife em 2028, pela Lei Eleitoral.

Marcelo e Jaci Tavares de Melo, que comemoram hoje aniversário de casamento - Sheila Wanderley/Divulgação

MANOEL & DÉBORA

Manoel Ferreira Filho e Débora Coelho casam hoje, às 16h, no belíssimo cenário do Forte dos Remédios, em Fernando de Noronha.

FASHION

Será amanhã a edição do Victoria’s Secret Fashion Show 2026, com transmissão ao vivo pelo YouTube da grife. O evento trará grandes modelos na passarela, como Adriana Lima, Alessandra Ambrósio, Gigi Hadid e Candice Swanepoel.

CULTURAL

A professora Fernanda Pessoa participa hoje da mesa-redonda “Do Modernismo à Canção: o Brasil que se inventa”, promovida pelo Instituto Pernambuco Porto para discutir as relações entre literatura, música e a construção da identidade brasileira.

Jânyo Diniz, CEO da Uninassau, entrega ao infectologista Demetrius Montenegro a Comenda Maurício de Nassau, concedida pelo Grupo Ser Educacional - Arquivo Pessoal

SERVIDORES

O Governo de Pernambuco transferiu para 30 de outubro o ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público Estadual, inicialmente previsto para o dia 28.

BAGUNÇA

A política brasileira vive, momento de profunda turbulência. Mais um exemplo disso: a prisão do deputado estadual Márcio Canella, do Rio de Janeiro, segundo mais votado do estado, alvo da Polícia Federal, que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro.

NA ACADEMIA

O grupo Flauta de Bloco e o coro dos Pequenos Cantores de Olinda mostram hoje, às 17h30, na Academia Pernambucana de Letras o espetáculo infantil “Flautarina viaja pela cultura pernambucana.”

LANÇAMENTO

O escritor Fernando Araújo lança hoje, às 15h, na Livraria Jardim, o livro de poemas, pensamentos e reflexões, "Putas Palavras."

JANTAR

Juliana e Luciana Bacelar receberam para jantar harmonizado com cardápio espanhol no Teresita Cocina, um grupo do nosso mundo feminino. Entre as que estavam lá, Paula Losada, Sydia Amaral, Camila Gusmão, e Luciana Mapurunga.

TEATRO

O ator Marcelo Serrado tem encontro com o público pernambucano neste fim de semana, com sessões do monólogo “Terapia”, no Teatro Luiz Mendonça: sábado, às 20h, e domingo, às 19h.