Pedro Campos fala da sua eleição como o mais votado
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O entrevistado do programa “João Alberto na Jornal”, hoje, às 19h20, será Pedro Campos, o deputado federal mais votado de Pernambuco. Fala da sua carreira, da importância de ter sido votado em todos os municípios do estado, das principais ações do primeiro mandato, inclusive na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Revela ser torcedor do Sport, cooptando por Ariano Suassuna e lembra que, apesar de ter o nome lembrado, não pode ser candidato a prefeito do Recife em 2028, pela Lei Eleitoral.
MANOEL & DÉBORA
Manoel Ferreira Filho e Débora Coelho casam hoje, às 16h, no belíssimo cenário do Forte dos Remédios, em Fernando de Noronha.
FASHION
Será amanhã a edição do Victoria’s Secret Fashion Show 2026, com transmissão ao vivo pelo YouTube da grife. O evento trará grandes modelos na passarela, como Adriana Lima, Alessandra Ambrósio, Gigi Hadid e Candice Swanepoel.
CULTURAL
A professora Fernanda Pessoa participa hoje da mesa-redonda “Do Modernismo à Canção: o Brasil que se inventa”, promovida pelo Instituto Pernambuco Porto para discutir as relações entre literatura, música e a construção da identidade brasileira.
SERVIDORES
O Governo de Pernambuco transferiu para 30 de outubro o ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público Estadual, inicialmente previsto para o dia 28.
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BAGUNÇA
A política brasileira vive, momento de profunda turbulência. Mais um exemplo disso: a prisão do deputado estadual Márcio Canella, do Rio de Janeiro, segundo mais votado do estado, alvo da Polícia Federal, que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro.
NA ACADEMIA
O grupo Flauta de Bloco e o coro dos Pequenos Cantores de Olinda mostram hoje, às 17h30, na Academia Pernambucana de Letras o espetáculo infantil “Flautarina viaja pela cultura pernambucana.”
LANÇAMENTO
O escritor Fernando Araújo lança hoje, às 15h, na Livraria Jardim, o livro de poemas, pensamentos e reflexões, "Putas Palavras."
JANTAR
Juliana e Luciana Bacelar receberam para jantar harmonizado com cardápio espanhol no Teresita Cocina, um grupo do nosso mundo feminino. Entre as que estavam lá, Paula Losada, Sydia Amaral, Camila Gusmão, e Luciana Mapurunga.
TEATRO
O ator Marcelo Serrado tem encontro com o público pernambucano neste fim de semana, com sessões do monólogo “Terapia”, no Teatro Luiz Mendonça: sábado, às 20h, e domingo, às 19h.