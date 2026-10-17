Edição especial do projeto "Family Day Future Leaders"
Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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No dia 29, na Galeria Galeria Janete Costa, no parque Dona Lindu, teremos uma edição especial do projeto Family Day Future Leaders, promovido pelo Grupo Porte. Será um evento dedicado às famílias empresariais de Pernambuco. Vai ter a presença de Ana Maria Diniz, filha de Abílio Diniz, que teve uma trajetória marcante no desenvolvimento dos negócios da família. Abertura será com Daniela Lupo, do Grupo Lupo e Mateus Corradi, presidente da Florence, fará uma palestra.
GASTRONOMIA
O Receita da Boa, da TV Jornal/SBT, celebra o Dia do Nordestino neste sábado, com participação da cantora Joyce Alane e do chef César Santos. Vão preparar um bolo de macaxeira especial.
FERNANDA
A atriz Fernanda Montenegro completou ontem 97 anos. Poucos sabem, mas a atriz nasceu como Arlette Pinheiro Monteiro Torres e adotou o nome artístico aos 16 anos. Segundo documentário no Globoplay, a escolha foi inspirada em Fernande, figura conhecida do Rio de Janeiro no século XIX, e no sobrenome de um médico da família.
MULTA
O Tribunal Superior Eleitoral determinou que a Meta aplique os mesmos critérios às campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro, sob pena de multa diária de R$ 500 mil. A decisão ocorre após denúncias da campanha petista de que a inteligência artificial da empresa recusava imagens favoráveis a Lula, mas gerava peças em benefício de Flávio. O Ministério Público Federal, nesse assunto, decidiu instaurar um procedimento para apurar a mediação da Meta e X, nos posts sobre eleições
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ELÉTRICOS
Febre no mercado automotivo, os carros elétricos têm despertado uma curiosidade: passageiros relatam enjoos durante as viagens. O fenômeno, conhecido como cinetose, pode estar ligado à ausência do barulho e das vibrações do motor, além da forma como esses veículos desaceleram. Esse sintoma já é alvo de pesquisas internacionais.
PARABÉNS
Tribunais de Contas de todo Brasil publicaram, mensagens de felicitações ao Tribunal de Contas de Pernambuco, que completou 58 anos de atuação.
EM BRASÍLIA
Helena Martins, presidente da Associação do Ministério Público de Pernambuco, participou, em Brasília, da reunião do Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público.
PREVENÇÃO
O Instituto Natura e Avon Por Elas promovem, segunda-feira, o evento “Se tem MAMA, tem conversa”, para marcar o movimento Outubro Rosa. Evento terá aulas de alongamento, caminhada e debates sobre o tema, no Parque da Jaqueira.
PREVENÇÃO
A Universidade Federal de Pernambuco, revela que vem acompanhando as ocorrências de incêndios em suas instalações sob a perspectiva da segurança e saúde do trabalho e, em articulação com as áreas competentes, está adotando medidas preventivas e corretivas
M O V I M E N T O
BOM DIA: "Tenho simpatia por mentiroso. Como sou do ramo, identifico um logo." (Ariano Suassuna)
- A ESCRITORA Liny Douglas lança o livro "Um Grão de Maldade", hoje, na livraria Jaqueira.
- O BRASIL deve voltar à posição de oitava maior economia do mundo em 2027, segundo projeções do FMI.
- A CANTORA Luedji Luna retorna ao Recife neste sábado, com a turnê “Um Mar Pra Cada Um, Antes Que A Terra Acabe”, da Natura Musical.
- OS SHOPPINGS e o comércio funcionam em horário especial segunda-feira, devido ao Dia do Comerciário.
- DANI Maciel atuando como presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de Pernambuco.
ANIVERSARIANTES Cecília Baptista da Silva Alencar, Edson Vieira, Eduardo da Fonte, Fernando Emerenciano, Flávio Chaves, Gabriela Duarte, Luiz Wagner Júnior, Marcantônio Dourado, Mariana de Almeida Tavares, Mauro Fonseca Filho, Paulo Oliva e padre Rinaldo Pereira.