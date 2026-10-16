Os 40 anos de uma instituição que é orgulho de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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A Fundação Altino Ventura chega aos 40 anos com uma história que vai muito além da medicina. Criada em 13 de outubro de 1986 pelos oftalmologistas Altino Ventura e Inácio Cavalcanti, a instituição tornou-se uma das grandes referências da saúde ocular no Brasil, levando atendimento especializado, formação médica e reabilitação a milhares de pernambucanos. O Jubileu de Rubi será celebrado em solenidade na Assembleia Legislativa de Pernambuco, hoje, às 9h, no Auditório Senador Sérgio Guerra. A programação, comandada por Marcelo e Liana Ventura, prevê homenagens a autoridades, personalidades e instituições que contribuíram para a trajetória da Fundação.

Julião Konrad recebe, em clima de alegria, a governadora Raquel Lyra em evento no Spettus Premium - Arquivo Pessoal

CINEMA

Kleber Mendonça Filho foi destaque na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Participou ontem de debate depois da exibição do seu curta-metragem “Sul de Teerã”.

A acadêmica Jô Mazarollo recebe o senador Fernando Dueire, na Academia Pernambucana de Letras - Arquivo Pessoal

RETORNO

Depois de licença para participar da campanha eleitoral, como coordenadores ou candidatos, quatro secretários estaduais reassumiram ontem: Daniel Coelho (Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha), André Teixeira Filho (Mobilidade e Infraestrutura), Juliana Gouveia (Mulher) e Carlos Braga (Assistência Social, Combate à Fome e Política sobre Drogas).

VIANA LEAL

No meu artigo de hoje na página de opinião, relembro a Viana Leal, a loja mais famosa da história do comércio no Recife.

Os deputados Fabrizio Ferraz e Gustavo Gouveia, ontem, no plenário da Assembleia Legislativa - Arquivo Pessoal

MINISTROS

Dois pernambucanos estão cotados para se tornarem ministros. João Campos, caso Lula vença no segundo turno, e José Mendonça Filho, se a vitória for de Flávio Bolsonaro.

PARABÉNS

Principal fotógrafo dos nossos eventos sociais, onde atua há muitos anos e é uma figura muito querida, Gleyson Ramos foi muito parabenizado ontem, quando completou idade nova.

PALESTRA

O mestre Fernando Basto ministra seis aulas sobre sua técnica no Congresso Mundial de Restauração Capilar, que acontece no Rio de Janeiro.

INTERNACIONAL

A aprovação do fim da escala 6x1 pelo Senado brasileiro ganhou destaque na imprensa internacional. Reuters, The Guardian, Le Monde e Deutsche Welle apontaram a medida como uma vitória política do presidente Lula às vésperas do segundo turno das eleições.

LUTO

O Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou luto oficial de cinco dias pela morte do ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ex-presidente da Corte, Demócrito Ramos Reinaldo.

OITENTA ANOS

Bernardo Peixoto celebra os 80 anos do Senac Pernambuco com números expressivos. Nos últimos quatro anos, foram mais de 167 mil matrículas, com atuação em 155 municípios pernambucanos.