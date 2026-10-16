Os 40 anos de uma instituição que é orgulho de Pernambuco
Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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A Fundação Altino Ventura chega aos 40 anos com uma história que vai muito além da medicina. Criada em 13 de outubro de 1986 pelos oftalmologistas Altino Ventura e Inácio Cavalcanti, a instituição tornou-se uma das grandes referências da saúde ocular no Brasil, levando atendimento especializado, formação médica e reabilitação a milhares de pernambucanos. O Jubileu de Rubi será celebrado em solenidade na Assembleia Legislativa de Pernambuco, hoje, às 9h, no Auditório Senador Sérgio Guerra. A programação, comandada por Marcelo e Liana Ventura, prevê homenagens a autoridades, personalidades e instituições que contribuíram para a trajetória da Fundação.
CINEMA
Kleber Mendonça Filho foi destaque na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Participou ontem de debate depois da exibição do seu curta-metragem “Sul de Teerã”.
RETORNO
Depois de licença para participar da campanha eleitoral, como coordenadores ou candidatos, quatro secretários estaduais reassumiram ontem: Daniel Coelho (Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha), André Teixeira Filho (Mobilidade e Infraestrutura), Juliana Gouveia (Mulher) e Carlos Braga (Assistência Social, Combate à Fome e Política sobre Drogas).
VIANA LEAL
No meu artigo de hoje na página de opinião, relembro a Viana Leal, a loja mais famosa da história do comércio no Recife.
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MINISTROS
Dois pernambucanos estão cotados para se tornarem ministros. João Campos, caso Lula vença no segundo turno, e José Mendonça Filho, se a vitória for de Flávio Bolsonaro.
PARABÉNS
Principal fotógrafo dos nossos eventos sociais, onde atua há muitos anos e é uma figura muito querida, Gleyson Ramos foi muito parabenizado ontem, quando completou idade nova.
PALESTRA
O mestre Fernando Basto ministra seis aulas sobre sua técnica no Congresso Mundial de Restauração Capilar, que acontece no Rio de Janeiro.
INTERNACIONAL
A aprovação do fim da escala 6x1 pelo Senado brasileiro ganhou destaque na imprensa internacional. Reuters, The Guardian, Le Monde e Deutsche Welle apontaram a medida como uma vitória política do presidente Lula às vésperas do segundo turno das eleições.
LUTO
O Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou luto oficial de cinco dias pela morte do ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ex-presidente da Corte, Demócrito Ramos Reinaldo.
OITENTA ANOS
Bernardo Peixoto celebra os 80 anos do Senac Pernambuco com números expressivos. Nos últimos quatro anos, foram mais de 167 mil matrículas, com atuação em 155 municípios pernambucanos.