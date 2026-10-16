Espaço vai privilegiar a longevidade no RioMar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Marcelo Menezes, Filipe Lima, Annapaula Leoncio, Carlos Brito e Alberto Souza Leão abrem em novembro, no RioMar, um espaço dedicado ao público 60+, com foco em convivência, bem-estar e envelhecimento ativo. A proposta reúne atividades como dança, pilates, treinamento funcional, crochê, pintura, música, estímulo cognitivo, clube do livro e meditação, além de passeios, sessões de cinema e encontros gastronômicos no RioMar Recife. O espaço terá seis consultórios especializados no atendimento à terceira idade.

Tatiana Menezes, Manoel Ferreira, Carol Baía e Rodrigo da Fonte, durante homenagem da Câmara Municipal do Recife à Insight Feiras e Negócios e à Multimodal Nordeste - Arquivo Pessoal

FÓRMULA 1

O pernambucano Rafael Câmara foi anunciado como piloto titular da Haas para a temporada 2027 da Fórmula 1, notícia que repercutiu em todo o país. Irá assumir a vaga de Esteban Ocon e dará mais um importante passo na carreira internacional. Duas curiosidades sobre ele: é recifense e torcedor do Sport. Começou no kart e é o primeiro pernambucano da história da categoria.

CIDADANIA

As anestesistas Lucinha Wanderley, Gabriela Aguiar e Kalina Sá estão à frente da campanha “Em Movimento pela Vida”, que, com a venda de lenços, garrafas térmicas, camisas e outros produtos, o grupo mobiliza a sociedade para arrecadar recursos que serão destinados à Casa Rosa, instituição que acolhe mulheres do interior de Pernambuco em tratamento contra o câncer de mama no Recife. Campanha termina com uma noite especial no dia 23.

CHICO DA SILVA

Com exposições em Nova York e Los Angeles e obras nos acervos da Tate e do Centre Pompidou, o pintor cearense Chico da Silva reúne reconhecimento institucional e presença no circuito internacional de galerias. Sábado e domingo, obras de grande porte do artista chegam de Fortaleza para edição especial da feira Na Foz, no Forte das Cinco Pontas organizada por Júlio Mesquita, Isabela Cunha, Germana Valadares e Márly Queiroz.

As anestesistas Lucinha Wanderley ,Gabriela Aguiar e Kalina Sá, que comandam evento em favor da Casa Rosa, que acolhe pacientes do interior em tratamento do câncer de mama ? - Arquivo Pessoal

REJEIÇÃO

Um dado da pesquisa Quaest: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é rejeitado por 53% dos brasileiros. Já o senador Flávio Bolsonaro tem uma rejeição de 54% dos brasileiros.

BAGUNÇA

A política brasileira vive, sem dúvida, momento de profunda turbulência. Mais um exemplo disso: a prisão do deputado estadual Márcio Canella, do Rio de Janeiro, segundo mais votado do estado, alvo da Polícia Federal, que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro.

Isabela Cunha, Germana Valadares e Márly Queiroz, que comandam a feira Na Foz, no Museu da Cidade com mostra de Chico da Silva - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Se um dia você perder a esperança vá procurá-la no fundo dos olhos de uma criança.” (Rabindranath Tagore)

TONY Sousa, presidente da Abrasel de Pernambuco, foi muito cumprimentado ontem, quando completou idade nova.

A JORNADA Internacional de Robótica e Urologia e a Jornada Pernambucana de Urologia acontecem até amanhã, no Recife Expo Center.

SEGUNDA-FEIRA, no Cais Rooftop, acontece o jantar de lançamento da 2ª edição do Mardi Gras, que une frevo e jazz no Centro do Recife.

RENATA Gusmão e Paulo Lucas circulam por Amsterdam.

HOJE é o Dia do Anestesista.

ANIVERSARIANTES Andréa Pinheiro Machado, Alexandre de Coimbra Pinto, Bosco Lacerda, Carlos Eduardo Priori Filho, Catharina Ferreira, Célio Avelino, Cleide Galdino, Divane Carvalho, Guilherme Brennand, Marta Samico, Maurício Gama Vieira, Paula Carneiro de Albuquerque, Rodrigo Carrero, Rodrigo Lopes Farinha, Sérgio Leite, Sônia Cunha e Walter Nunes da Silva Júnior.