Dez anos de sucesso de um bufê recifense

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Wagner Francis, que tem feito o maior sucesso em grandes eventos da nossa cidade, comemora os 10 anos do seu bufê, reunindo amigos numa grande festa esta noite no Instituto Ricardo Brennand. Espaço terá decoração de Sílvio Medeiros e Fabiano Reis e, claro, um belíssimo jantar assinado por ele. Para completar a animação, show do DJ Caverna e da banda Mac Fly.

O pesquisador Thiago Bernardino, do Cepea/Esalq-USP, foi recebido pelo empresário Marcelo Tavares de Melo, no 4º Dia de Campo Agro FTI, em Sairé - Arquivo Pessoal

Encontro de Michelle Bautista, Amyr Kelner e Ingrid Zanella em Toquinho, no feriadão - Arquivo Pessoal

O prefeito Victor Marques, o reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, padre Delmar Cardoso, e o vereador Carlos Muniz, na assinatura da Lei Municipal que inclui o Dia de Nossa Senhora de Fátima no Calendário Oficial de Eventos do Recife - Hélia Scheppa/PCR

NÃO PODE

Deputado federal mais votado de Pernambuco, Pedro Campos vinha sendo cotado para disputar a Prefeitura do Recife em 2028. Ele próprio esclarece que não pode ser candidato, pelo fato de ser irmão do último prefeito a ser eleito na capital, João Campos. Vai trabalhar na campanha de reeleição de Victor Marques.

MEDICINA

O ministro Alexandre de Moraes não autorizou a viagem do condenado coronel Mauro Cid a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 8 e 14 de novembro. Uma curiosidade é que nunca se soube dos conhecimentos dele na área médica para participar como palestrante do Congresso Mundial de Medicina Militar.



FINALISTA

Nossa colega Cinthya Leite está entre os finalistas do Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar 2026.



BONDADES

O pacote de bondades do presidente Lula em tempos de campanha eleitoral é o maior que o país já viu. O pior é que vai deixar uma enorme dívida para o próximo governo pagar.

CINEMA

O cinema brasileiro tem um novo fenômeno de bilheteria. Estrelado por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, Minha Melhor Amiga já ultrapassou a marca de 5,5 milhões de espectadores e R$ 100 milhões em arrecadação.

MOBILIDADE

Para não variar, foi muito complicada a mobilidade em torno da Arena Pernambuco no jogo entre as seleções femininas do Brasil e da Argentina. Leitor da coluna passou quase duas horas para sair.

COLETIVA

A Galeria Marco Zero abre hoje a exposição “O Olho, o Arco, o Mundo”, com 60 trabalhos de Renato Rios, Gilvan Samico e Montez Magno, que terá o lançamento de um novo livro dedicado à sua obra artística.

PONTO FINAL

Mesmo conseguindo o acesso, o executivo de futebol do Santa Cruz, Alex Brasil, foi demitido. Seu trabalho foi marcado por muitas polêmicas, incluindo desentendimentos com o técnico Cristian de Souza.



M O V I M E N T O



BOM DIA: “Alguns estacionamentos estão mais caros do que a prestação do carro.” (Romoaldo de Sousa)

A ARTISTA plástica Nita Monteiro abre hoje, na Christal Galeria, a exposição “Fragmentos de uma história familiar”.

A RUA da Esperança, estrada que liga Porto a Serrambi, foi reformada e acaba sendo uma rota para fugir do trânsito da PE-009 em congestionamentos.

DRAYTON Nejaim e Alexsandra Siqueira curtem dias na Argentina.

CONFIRMADO o debate presidencial na Band domingo, após algumas especulações de cancelamento.

COMEÇOU a montagem da árvore de Natal do RioMar.

ANIVERSARIANTES

Ana Lúcia Cabral, Catarina de Souza, Christina Amorim, Gabriela Galvão, Gileusa Freitas, Gleyson Ramos, Josias Inojosa Filho, Lúcia Queiroz, Marcelo Guerra, Nizete Paes Mendonça, Ricardo Pessoa de Melo, Silvana Nunes Luiggi, Sônia Porto, Tatiana Bandeira de Melo, Terezinha Catão e Tomaz Correia.



O pesquisador Thiago Bernardino, do Cepea/Esalq-USP, foi recebido pelo empresário Marcelo Tavares de Melo, no 4º Dia de Campo Agro FTI, em Sairé - Arquivo Pessoal

O prefeito Victor Marques, o reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, padre Delmar Cardoso, e o vereador Carlos Muniz, na assinatura da Lei Municipal que inclui o Dia de Nossa Senhora de Fátima no Calendário Oficial de Eventos do Recife - Hélia Scheppa/PCR