Cepe lançar belo livro sobre a Usina de Arte

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A Cepe lança hoje, às 17h30, na “Art.PE”, no Recife Expo Center, o belíssimo livro “Usina de Arte: A construção de uma Utopia”, de Bruno Albertim, sobre os 10 anos do espaço de arte que Bruna Simões e Ricardo Pessoa de Queiroz, criaram em Água Preta e que se tornou um dos mais importantes espaços culturais de Pernambuco. Reúne um fantástico acervo com mais de 50 obras e instalações de grandes artistas brasileiros e internacionais e denário de grandes eventos como um festival anual que reúne artes visuais, música, cinema, teatro e literatura.

João Campos e Tabata Amaral no Santuário de Nossa Senhora Aparecida - Arquivo Pessoal

VISITA

A vice-governadora Priscila Krause visitou o arcebispo Dom Paulo Jackson, na Cúria Metropolitana. Encontro teve como pauta as comemorações dos 350 anos da Arquidiocese e as ações sociais e evangelizadoras da Igreja.

PERDA

Muito lamentado o falecimento ontem do jurista Demócrito Ramos Reynaldo. Paraibano, fez carreira em Pernambuco como desembargador, chegando a presidir o TJPE. Depois atuou como ministro Superior Tribunal de Justiça. Uma figura discreta e muito culta.

PRÊMIO

Francisco José será o primeiro jornalista a receber o troféu “Trajetória”, novidade do 3º Prêmio Inaldo Sampaio de Jornalismo, que será entregue em novembro. Com o prêmio, o Tribunal de Contas de Pernambuco pretende fazer o reconhecimento público de profissionais que atuaram e atuam na imprensa pernambucana.

O médico Alexandre Cavalcanti Filho e a cantora Joyce Alane, no seu casamento na Igreja Nossa Senhora da Conceição dos Militares - Joana Sodré/Divulgação

SAÚDE

Isabella Coutinho marca presença no seminário promovido pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, em São Paulo, que debate o novo modelo de financiamento das organizações sociais de saúde e as diretrizes para contratos de gestão de unidades hospitalares e assistenciais.

RETORNO

Juliana Gouveia reassumiu a Secretaria da Mulher do Governo de Pernambuco. Ela havia deixado o cargo em abril, dentro do prazo de desincompatibilização para disputar as eleições de 2026.

SARNEY

Aos 96 anos, o ex-presidente José Sarney apresenta melhora após cirurgia abdominal. Internado no UDI Hospital, em São Luís, ele já está no quarto e demonstrou otimismo com a recuperação. Sarney agradeceu à equipe médica e à sobrinha Julinha, que o acompanha.

Ricardo Piquet e Luciana Félix comemoram os dois prêmios conquistados pelo Paço do Frevo no LAD Awards 2026, em Lima, no Peru; com a mostra Frevo Vivo - Arquivo Pessoal

FERIADÃO

Hoje é celebrado o Dia dos Professores, com muitas escolas imprensando a sexta-feira. Após o fim de semana, na segunda, é comemorado o Dia do Comerciário, sendo um grande feriadão para algumas pessoas.

AEROPORTOS

O presidente da Anac, o sergipano Tiago Faierstein, defendeu o fortalecimento do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, ressaltando que o Brasil não pode depender apenas de Guarulhos.

NOVELA

Um dos grandes sucessos de Manoel Carlos na televisão brasileira, a novela Por Amor completou 29 anos e segue conquistando público nas plataformas de streaming, além de já ter sido exibida fora do Brasil. A produção marcou o primeiro trabalho de Gabriela Duarte e sua mãe, Regina Duarte, juntas na televisão.