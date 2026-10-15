Cepe lançar belo livro sobre a Usina de Arte
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A Cepe lança hoje, às 17h30, na “Art.PE”, no Recife Expo Center, o belíssimo livro “Usina de Arte: A construção de uma Utopia”, de Bruno Albertim, sobre os 10 anos do espaço de arte que Bruna Simões e Ricardo Pessoa de Queiroz, criaram em Água Preta e que se tornou um dos mais importantes espaços culturais de Pernambuco. Reúne um fantástico acervo com mais de 50 obras e instalações de grandes artistas brasileiros e internacionais e denário de grandes eventos como um festival anual que reúne artes visuais, música, cinema, teatro e literatura.
VISITA
A vice-governadora Priscila Krause visitou o arcebispo Dom Paulo Jackson, na Cúria Metropolitana. Encontro teve como pauta as comemorações dos 350 anos da Arquidiocese e as ações sociais e evangelizadoras da Igreja.
PERDA
Muito lamentado o falecimento ontem do jurista Demócrito Ramos Reynaldo. Paraibano, fez carreira em Pernambuco como desembargador, chegando a presidir o TJPE. Depois atuou como ministro Superior Tribunal de Justiça. Uma figura discreta e muito culta.
PRÊMIO
Francisco José será o primeiro jornalista a receber o troféu “Trajetória”, novidade do 3º Prêmio Inaldo Sampaio de Jornalismo, que será entregue em novembro. Com o prêmio, o Tribunal de Contas de Pernambuco pretende fazer o reconhecimento público de profissionais que atuaram e atuam na imprensa pernambucana.
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SAÚDE
Isabella Coutinho marca presença no seminário promovido pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, em São Paulo, que debate o novo modelo de financiamento das organizações sociais de saúde e as diretrizes para contratos de gestão de unidades hospitalares e assistenciais.
RETORNO
Juliana Gouveia reassumiu a Secretaria da Mulher do Governo de Pernambuco. Ela havia deixado o cargo em abril, dentro do prazo de desincompatibilização para disputar as eleições de 2026.
SARNEY
Aos 96 anos, o ex-presidente José Sarney apresenta melhora após cirurgia abdominal. Internado no UDI Hospital, em São Luís, ele já está no quarto e demonstrou otimismo com a recuperação. Sarney agradeceu à equipe médica e à sobrinha Julinha, que o acompanha.
FERIADÃO
Hoje é celebrado o Dia dos Professores, com muitas escolas imprensando a sexta-feira. Após o fim de semana, na segunda, é comemorado o Dia do Comerciário, sendo um grande feriadão para algumas pessoas.
AEROPORTOS
O presidente da Anac, o sergipano Tiago Faierstein, defendeu o fortalecimento do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, ressaltando que o Brasil não pode depender apenas de Guarulhos.
NOVELA
Um dos grandes sucessos de Manoel Carlos na televisão brasileira, a novela Por Amor completou 29 anos e segue conquistando público nas plataformas de streaming, além de já ter sido exibida fora do Brasil. A produção marcou o primeiro trabalho de Gabriela Duarte e sua mãe, Regina Duarte, juntas na televisão.