Colégio de Aplicação troca meritocracia por um sorteio
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O Colégio de Aplicação da UFPE, por onde passaram muitos nomes conhecidos, tinha a tradição de fazer um disputado exame de seleção para suas vagas. Agora, a meritocracia perdeu para a sorte. As 50 vagas no 6º ano do Ensino Fundamental no ano letivo de 2027, serão preenchidas por sorteio público eletrônico.
SUPREMO
O livro que o ministro Og Fernandes lança, ao lado do jurista Luiz Henrique Madalena, “A Corte e o Poder: Constituições de Mais e Constitucionalismo de Menos” é sobre o Supremo Tribunal Federal e depois de Brasília, deve ter noite de autógrafos no Recife.
TALK SAÚDE
Ana Cláudia Thorpe comanda hoje, na Tok&Stok do RioMar o Talk Outubro Rosa. Às 16h, teremos bate papo sobre o Direito da Saúde da Mulher, com Adriana Gomes e Márcia Amorim; às 17h, aulão de jazz com o professo Marcelo Pereira e às 18h Talk Saúde, com palestras dos médicos Leandro Apolinário, Vera Matto, Cristiana Tavares e Iolanda Matias.
IMORTALIDADE
Nada menos de 17 candidatos se inscreveram para disputar a vaga de Zuenir Ventura na Academia Brasileira de Letras. A eleição, marcada para o dia 12 de novembro, tem um candidato favoritíssimo: Drauzio Varella.
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CINEMA
Foi um enorme sucesso o 3º Cinemaré, que superlotou o Cinema São Luiz, na exibição de filmes feitos em comunidades carentes do Recife.
TROCA
Mudanças em Porto de Galinhas. Otaviano Maroja assumiu a presidência da Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas, no lugar de Eduardo Tiburtius, que o substitui no comando do Porto de Galinhas Convention Bureau.
PERDA
Faleceu ontem no Recife, José Aristophanes Pereira, que foi diretor de Planejamento e Crédito do Banco do Brasil.
GASTRONOMIA
Leo Barbosa recebe, hoje, ao lado de Paulo Brol no “Tapa de Cuadril” do RioMar, formadores de opinião para o jantar de lançamento da 26ª edição do Recife Week, que reúne 50 restaurantes e começa sexta-feira indo até o dia 15 de novembro.
MODA
O estilista pernambucano Melk Zda assinou o corset usado pela pernambucana Laura Brito na Paris Fashion Week. Para a criação, usou inspiração nas anêmonas e apostou no trabalho artesanal.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "O otimista é um tolo. O pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso." (Ariano Suassuna)
- KLEBER Mendonça Filho esteve no velório de Jomard Muniz de Brito.
- CÍCERO Moraes e Carolina Calheiros, curtem temporada em Nova York.
- MIGUEL e Lara Coelho celebraram os cinco anos do filho caçula, Gabriel.
- ALGUMAS escolas não terão aula amanhã, devido ao Dia do Professor.
- CULTURA importada dos Estados Unidos, o Halloween perdeu um pouco o brilho este ano com o segundo turno das Eleições.
ANIVERSARIANTES Alexandre Villela, Ana Angélica Melo, Antônio Costa Martins, Antônio Leilton Machado, Carlos Moraes, Carolina Santos, Cauby Arraes Júnior, Darley Ferreira Filho, Dulcicleide Amorim, Fernando Lima, Gregório Maranhão, Luiz Carlos Albuquerque de Oliveira, Maestro Forró, Marcos Miranda Filho, Shirley Oliveira e Wanessa Campos.