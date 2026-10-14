Colégio de Aplicação troca meritocracia por um sorteio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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O Colégio de Aplicação da UFPE, por onde passaram muitos nomes conhecidos, tinha a tradição de fazer um disputado exame de seleção para suas vagas. Agora, a meritocracia perdeu para a sorte. As 50 vagas no 6º ano do Ensino Fundamental no ano letivo de 2027, serão preenchidas por sorteio público eletrônico.

Alexsandra Silva, Thayara Paschoal, Mirella e Marian a Ávila e Mariana Ávila, na ação do Outubro Rosa promovida pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social, em parceria com o Lucilo Ávila - Arquivo Pessoal

SUPREMO

O livro que o ministro Og Fernandes lança, ao lado do jurista Luiz Henrique Madalena, “A Corte e o Poder: Constituições de Mais e Constitucionalismo de Menos” é sobre o Supremo Tribunal Federal e depois de Brasília, deve ter noite de autógrafos no Recife.

TALK SAÚDE

Ana Cláudia Thorpe comanda hoje, na Tok&Stok do RioMar o Talk Outubro Rosa. Às 16h, teremos bate papo sobre o Direito da Saúde da Mulher, com Adriana Gomes e Márcia Amorim; às 17h, aulão de jazz com o professo Marcelo Pereira e às 18h Talk Saúde, com palestras dos médicos Leandro Apolinário, Vera Matto, Cristiana Tavares e Iolanda Matias.

Otaviano Maroja, novo presidente da Associação dos Hotéis de Porto de galinhas, com Brenda Silveira, do Convention Bureau de Porto - Arquivo Pessoal

IMORTALIDADE

Nada menos de 17 candidatos se inscreveram para disputar a vaga de Zuenir Ventura na Academia Brasileira de Letras. A eleição, marcada para o dia 12 de novembro, tem um candidato favoritíssimo: Drauzio Varella.

CINEMA

Foi um enorme sucesso o 3º Cinemaré, que superlotou o Cinema São Luiz, na exibição de filmes feitos em comunidades carentes do Recife.

TROCA

Mudanças em Porto de Galinhas. Otaviano Maroja assumiu a presidência da Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas, no lugar de Eduardo Tiburtius, que o substitui no comando do Porto de Galinhas Convention Bureau.

Bruna e Sara Hannouche, destaques no mundo dos bolos - Renato Ramos/JC Imagem

PERDA

Faleceu ontem no Recife, José Aristophanes Pereira, que foi diretor de Planejamento e Crédito do Banco do Brasil.

GASTRONOMIA

Leo Barbosa recebe, hoje, ao lado de Paulo Brol no “Tapa de Cuadril” do RioMar, formadores de opinião para o jantar de lançamento da 26ª edição do Recife Week, que reúne 50 restaurantes e começa sexta-feira indo até o dia 15 de novembro.

MODA

O estilista pernambucano Melk Zda assinou o corset usado pela pernambucana Laura Brito na Paris Fashion Week. Para a criação, usou inspiração nas anêmonas e apostou no trabalho artesanal.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "O otimista é um tolo. O pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso." (Ariano Suassuna)

KLEBER Mendonça Filho esteve no velório de Jomard Muniz de Brito.

CÍCERO Moraes e Carolina Calheiros, curtem temporada em Nova York.

MIGUEL e Lara Coelho celebraram os cinco anos do filho caçula, Gabriel.

ALGUMAS escolas não terão aula amanhã, devido ao Dia do Professor.

CULTURA importada dos Estados Unidos, o Halloween perdeu um pouco o brilho este ano com o segundo turno das Eleições.

ANIVERSARIANTES Alexandre Villela, Ana Angélica Melo, Antônio Costa Martins, Antônio Leilton Machado, Carlos Moraes, Carolina Santos, Cauby Arraes Júnior, Darley Ferreira Filho, Dulcicleide Amorim, Fernando Lima, Gregório Maranhão, Luiz Carlos Albuquerque de Oliveira, Maestro Forró, Marcos Miranda Filho, Shirley Oliveira e Wanessa Campos.