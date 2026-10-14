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Chef Wagner Francis celebra 10 anos do Francis Gastronomia

Festa acontece, para cerca de 250 convidados, nesta quinta (15), no Instituto Ricardo Brennand e terá, além de menu celebrativo, música ao vivo

Por Julliana Brito Publicado em 14/10/2026 às 12:07
Wagner Francis
Wagner Francis - Divulgação/Felipe Fagundes

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Wagner Francis, celebra 10 anos de trajetória do seu Francis Gastronomia com uma festa para cerca de 250 convidados, nesta quinta (15), no Instituto Ricardo Brennand. O chef já assinou grandes eventos, como jantar para Luciano Huck e o casamento de João Gomes e Ary Mirelle.

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A programação terá início ao som da Orquestra Bravo, seguida pela apresentação de Mac Fly, com repertório de pop rock, enquanto o DJ Caverna comandará o lounge da festa. A decoração será assinada por Silvio e Fabiano Reis, e a produção do evento ficará a cargo da Celebrate Assessoria e Cerimonial.

 

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Julliana Brito

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