A dura disputa pelas Prefeituras em 2030
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Vai ser totalmente imprevisível a disputa pelas prefeituras de grandes cidades em 2030. No Recife, Dani Portela foi a primeira a se lançar, mas outros nomes podem aparecer, como Victor Marques, candidato natural, Pedro Campos, Gilson Machado, Jones Manoel e Eduardo Moura. Em Jaboatão dos Guararapes, André Ferreira; em Olinda, Vini Castelo. Além disso, muitos dos candidatos a deputado poderão disputar prefeituras ou mandatos de vereador.
NA CHINA
O presidente da FIEPE, Bruno Veloso, comanda missão empresarial à China, acompanhado de 60 empresários pernambucanos. A agenda inclui visita à Feira de Cantão, uma das maiores do mundo, e imersão tecnológica em Shenzhen.
APARECIDA
João Campos, Tabata Amaral, Geraldo e Lu Alckmin foram prestigiar a missa no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrando o Dia da Padroeira do Brasil.
SURPRESA
Quem passou pela Praia de Boa Viagem ou teve a sorte de acompanhar a cena da varanda de casa foi presenteado com uma visita inesperada: golfinhos nadando próximo à faixa de corais. Um belo espetáculo da natureza.
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NUPCIAL
O casamento de Giulia Be e Conor Kennedy, sobrinho-neto de John F. Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, movimentou o Rio de Janeiro durante três dias de celebrações. A programação contou com festa de boas-vindas animada pela escola de samba Unidos de Vila Isabel, torneio de vôlei de praia em Ipanema, tradição da família Kennedy, bênção na Capela de Nossa Senhora Aparecida, no Cristo Redentor, e cerimônia na histórica Catedral de Nossa Senhora do Carmo.
PRAIAS
A primavera já dá o tom do pré-verão em Pernambuco. O feriadão foi de praias concorridas, movimento que promete se intensificar nos fins de semana e seguir em ritmo crescente até o Carnaval.
ARTE
O artista recifense Mozart Santos inaugura amanhã, na Arte Plural Galeria, a exposição Delicado é o Espinho, com curadoria de Fabiana Moraes. A abertura terá performance da bailarina Anne Costa.
CANETAS
Mais uma notícia relacionada às canetas emagrecedoras: elas estão sendo estudadas para ajudar no controle do consumo de álcool e outras drogas. Uma pesquisa publicada na revista científica The Lancet apontou redução nos dias de consumo excessivo de álcool entre participantes que usaram semaglutida.
CINEMA E LITERATURA
As obras da literatura nacional vão ganhar adaptações audiovisuais: A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli, será filme com direção de Joana Mariani. Véspera, de Carla Madeira, vai virar série da HBO Max, com Bruna Marquezine, Gabriel Leone e Camila Márdila no elenco. Já Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, chegará ao cinema em 2027, com Maria Gal no papel da escritora.