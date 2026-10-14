A dura disputa pelas Prefeituras em 2030

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Vai ser totalmente imprevisível a disp Raquel Lyra, Débora Almeida e Priscila Krause, ontem no Campo das Princesas - Arquivo Pessoal uta pelas prefeituras de grandes cidades em 2030. No Recife, Dani Portela foi a primeira a se lançar, mas outros nomes podem aparecer, como Victor Marques, candidato natural, Pedro Campos, Gilson Machado, Jones Manoel e Eduardo Moura. Em Jaboatão dos Guararapes, André Ferreira; em Olinda, Vini Castelo. Além disso, muitos dos candidatos a deputado poderão disputar prefeituras ou mandatos de vereador.

Socorro e José Jorge de Vasconcelos, durante evento em Brasília - Arquivo Pessoal

NA CHINA

O presidente da FIEPE, Bruno Veloso, comanda missão empresarial à China, acompanhado de 60 empresários pernambucanos. A agenda inclui visita à Feira de Cantão, uma das maiores do mundo, e imersão tecnológica em Shenzhen.

Andreza Aretakis, Manoela de Paula e Daniella Brendel, em evento social - Renato Ramos/JC Imagem

APARECIDA

João Campos, Tabata Amaral, Geraldo e Lu Alckmin foram prestigiar a missa no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrando o Dia da Padroeira do Brasil.

SURPRESA

Quem passou pela Praia de Boa Viagem ou teve a sorte de acompanhar a cena da varanda de casa foi presenteado com uma visita inesperada: golfinhos nadando próximo à faixa de corais. Um belo espetáculo da natureza.

NUPCIAL

O casamento de Giulia Be e Conor Kennedy, sobrinho-neto de John F. Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, movimentou o Rio de Janeiro durante três dias de celebrações. A programação contou com festa de boas-vindas animada pela escola de samba Unidos de Vila Isabel, torneio de vôlei de praia em Ipanema, tradição da família Kennedy, bênção na Capela de Nossa Senhora Aparecida, no Cristo Redentor, e cerimônia na histórica Catedral de Nossa Senhora do Carmo.

PRAIAS

A primavera já dá o tom do pré-verão em Pernambuco. O feriadão foi de praias concorridas, movimento que promete se intensificar nos fins de semana e seguir em ritmo crescente até o Carnaval.

ARTE

O artista recifense Mozart Santos inaugura amanhã, na Arte Plural Galeria, a exposição Delicado é o Espinho, com curadoria de Fabiana Moraes. A abertura terá performance da bailarina Anne Costa.

CANETAS

Mais uma notícia relacionada às canetas emagrecedoras: elas estão sendo estudadas para ajudar no controle do consumo de álcool e outras drogas. Uma pesquisa publicada na revista científica The Lancet apontou redução nos dias de consumo excessivo de álcool entre participantes que usaram semaglutida.

CINEMA E LITERATURA

As obras da literatura nacional vão ganhar adaptações audiovisuais: A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli, será filme com direção de Joana Mariani. Véspera, de Carla Madeira, vai virar série da HBO Max, com Bruna Marquezine, Gabriel Leone e Camila Márdila no elenco. Já Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, chegará ao cinema em 2027, com Maria Gal no papel da escritora.