Prego chega ao Poço da Panela em dezembro
Fotografias, quadros e objetos vão contar histórias do Poço da Panela, com referências às tradições carnavalescas, memórias e personagens do bairro
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A cena gastronômica da nossa cidade ganha, em dezembro, um novo restaurante no Poço da Panela, com referências à história do bairro. Instalado em uma casa histórica na Rua dos Arcos, o Prego terá cozinha luso-brasileira, com clássicos portugueses, petiscos regionais e decoração inspirada na memória e nas tradições da região.
O cardápio terá consultoria do chef português Filipe Ferreira, à frente do restaurante Filipe, com pratos como bacalhau, cozido e polvo, além do tradicional prego, sanduíche de carne bovina no pão que dá nome à casa. O projeto arquitetônico é assinado por Renata Paraíso e reúne elementos como madeira, tijolos aparentes e referências às antigas vendas.
Fotografias, quadros e objetos vão contar histórias do Poço da Panela, com referências às tradições carnavalescas, à memória abolicionista e a personagens do bairro. Um dos sócios do empreendimento é o empresário José Walter Cavalcanti, que aposta no espaço como ponto de encontro, com música em alguns dias da semana.