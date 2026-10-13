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Prego chega ao Poço da Panela em dezembro

Fotografias, quadros e objetos vão contar histórias do Poço da Panela, com referências às tradições carnavalescas, memórias e personagens do bairro

Por Lara Calábria Publicado em 13/10/2026 às 13:54
Prego, boteco que re&uacute;ne cozinha portuguesa, petiscos regionais brasileiros e refer&ecirc;ncias &agrave; hist&oacute;ria do bairro
Prego, boteco que reúne cozinha portuguesa, petiscos regionais brasileiros e referências à história do bairro - divulgação

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A cena gastronômica da nossa cidade ganha, em dezembro, um novo restaurante no Poço da Panela, com referências à história do bairro. Instalado em uma casa histórica na Rua dos Arcos, o Prego terá cozinha luso-brasileira, com clássicos portugueses, petiscos regionais e decoração inspirada na memória e nas tradições da região.

O cardápio terá consultoria do chef português Filipe Ferreira, à frente do restaurante Filipe, com pratos como bacalhau, cozido e polvo, além do tradicional prego, sanduíche de carne bovina no pão que dá nome à casa. O projeto arquitetônico é assinado por Renata Paraíso e reúne elementos como madeira, tijolos aparentes e referências às antigas vendas.

Fotografias, quadros e objetos vão contar histórias do Poço da Panela, com referências às tradições carnavalescas, à memória abolicionista e a personagens do bairro. Um dos sócios do empreendimento é o empresário José Walter Cavalcanti, que aposta no espaço como ponto de encontro, com música em alguns dias da semana.

Confira algumas imagens do novo local:

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Prego, boteco que reúne cozinha portuguesa, petiscos regionais brasileiros e referências à história do bairro - divulgação
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Prego, boteco que reúne cozinha portuguesa, petiscos regionais brasileiros e referências à história do bairro - divulgação
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Prego, boteco que reúne cozinha portuguesa, petiscos regionais brasileiros e referências à história do bairro - divulgação
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