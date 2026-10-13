Isabella Galvão representa Pernambuco em coleção de moda brasileira

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A recifense foi uma das quatro convidadas da Riachuelo para criar a coleção de verão Olhares Brasileiros, que chega às lojas nesta terça (13)

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Quatro mulheres foram escolhidas para assinar coleção com a Riachuelo. Chamada Olhares Brasileiros, a Naia Ceschin, de São Paulo; Winny Tapajós, do Pará; Isabella Galvão, do Recife; e Isabela de Oliveira, do Rio de Janeiro, desenvolveram estampas autorais e peças para representar o Brasil na moda.

A coleção foi lançada na manhã desta terça-feira (13), inclusive com evento em uma das unidades da loja no Recife.

Em entrevista exclusiva, a recifense Isabella Galvão conta que trouxe a diversidade como ponto chave da sua inspiração. “A gente tem sertão, mar e agreste. Minha raiz pernambucana trouxe tudo isso, dessa diversidade gastronômica, de cultura, de artesanato, de manualidade, de arte. Acho que tudo isso está presente na coleção”, afirma.

Segundo a artista, os recifenses conseguem enxergar a capital na coleção pela modernidade. “Somos uma cidade vanguarda, que tem um povo com um lifestyle que circula. A gente sai da praia, vai para o teatro, recebe em casa. Então, a forma como a gente construiu a modelagem das peças propõe isso. Acho que o Recifense vai se identificar”, sugere.

Perguntada sobre a escolha das cores, que seguiram um padrão menos colorido e mais neutro da coleção, Isabella explica que levou em consideração a escolha dos tons pensando que Recife é “uma cidade quente, vibrante, de altos contrastes. E essa estampa, a paleta de cores traz o vinho, a terracota, o preto. É uma estampa contrastante que para mim fala muito sobre essa energia, esse lugar mais abstrato do Recife”.

O design combina referências urbanas e litorâneas em composições de vinho, terracota, vermelho, preto e off-white, - Divulgação/Riachuelo

Para quem tem um olhar mais sutil, Isabella escolheu pedrarias e brilho para trazer detalhes para as peças. Já para quem não conhece o Recife, Isabella propõe que, ao ter contato com a coleção, as pessoas possam “sentir vontade de vir conhecer o Recife, uma cidade extremamente sensorial, com muita coisa pra tocar, pra ver, pra ouvir”.

Sobre a collab com a Riachuelo, Isabella Galvão afirma que a parceria é importante para criar uma moda descentralizada. “Que olhe para outros centros e não só urbanos, que olhe para o Brasil de uma forma mais ampla, que perceba mesmo esse Brasil que a gente vive, para cada vez a gente trabalhar em cima de diversidade, de ser um Brasil moderno, um Brasil de todo mundo”, finaliza.

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Olhares Brasileiros

Natureza, tradições, paisagens urbanas, litoral e referências populares guiaram as inspirações para a coleção, com a iniciativa da marca para abrir espaço para talentos nacionais e levar diferentes expressões da cultura brasileira para uma audiência mais ampla.

Por meio dessas referências, materiais como linho, algodão, viscose, cetim e canvas aparecem em diferentes pesos e acabamentos. As modelagens vão das silhuetas soltas às construções mais estruturadas, enquanto bordados e texturas ganham espaço nas roupas e nos complementos. Bolsas, sapatos, lenços, chapéus, nécessaires, acessórios e itens de papelaria completam a coleção.

Os outros três olhares

Além de Isabella Galvão, mais três artistas participam da coleção com seus diferentes olhares do Brasil. De Ilhabela, no litoral de São Paulo, a artista visual Naia Ceschin encontra na Mata Atlântica e nas formas orgânicas da natureza o ponto de partida para seu trabalho, com cartela de verdes profundos, tons terrosos e neutros aquecidos. Além de tecidos leves e silhuetas soltas.

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Já para Winny Tapajós, rios, águas e embarcações do Pará estão no centro do trabalho da

ilustradora, com essas referências em listras largas e grafismos geométricos, com uma paleta de azul-marinho, azul-claro e branco. Roupas de caimento amplo e descontraído dividem espaço com bucket hats dupla face em canvas, lenços e chinelos de tiras contrastantes.

De maneira complementar, Isabela de Oliveira, diretamente do Rio de Janeiro, junta o estilo

de vida carioca ao surf vintage em estampas de cores solares. Azuis suaves, verdes e

pontos de magenta formam paisagens e elementos gráficos em roupas leves para o verão.