Isabella Galvão representa Pernambuco em coleção de moda brasileira
A recifense foi uma das quatro convidadas da Riachuelo para criar a coleção de verão Olhares Brasileiros, que chega às lojas nesta terça (13)
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Quatro mulheres foram escolhidas para assinar coleção com a Riachuelo. Chamada Olhares Brasileiros, a Naia Ceschin, de São Paulo; Winny Tapajós, do Pará; Isabella Galvão, do Recife; e Isabela de Oliveira, do Rio de Janeiro, desenvolveram estampas autorais e peças para representar o Brasil na moda.
A coleção foi lançada na manhã desta terça-feira (13), inclusive com evento em uma das unidades da loja no Recife.
Em entrevista exclusiva, a recifense Isabella Galvão conta que trouxe a diversidade como ponto chave da sua inspiração. “A gente tem sertão, mar e agreste. Minha raiz pernambucana trouxe tudo isso, dessa diversidade gastronômica, de cultura, de artesanato, de manualidade, de arte. Acho que tudo isso está presente na coleção”, afirma.
Segundo a artista, os recifenses conseguem enxergar a capital na coleção pela modernidade. “Somos uma cidade vanguarda, que tem um povo com um lifestyle que circula. A gente sai da praia, vai para o teatro, recebe em casa. Então, a forma como a gente construiu a modelagem das peças propõe isso. Acho que o Recifense vai se identificar”, sugere.
Perguntada sobre a escolha das cores, que seguiram um padrão menos colorido e mais neutro da coleção, Isabella explica que levou em consideração a escolha dos tons pensando que Recife é “uma cidade quente, vibrante, de altos contrastes. E essa estampa, a paleta de cores traz o vinho, a terracota, o preto. É uma estampa contrastante que para mim fala muito sobre essa energia, esse lugar mais abstrato do Recife”.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Para quem tem um olhar mais sutil, Isabella escolheu pedrarias e brilho para trazer detalhes para as peças. Já para quem não conhece o Recife, Isabella propõe que, ao ter contato com a coleção, as pessoas possam “sentir vontade de vir conhecer o Recife, uma cidade extremamente sensorial, com muita coisa pra tocar, pra ver, pra ouvir”.
Sobre a collab com a Riachuelo, Isabella Galvão afirma que a parceria é importante para criar uma moda descentralizada. “Que olhe para outros centros e não só urbanos, que olhe para o Brasil de uma forma mais ampla, que perceba mesmo esse Brasil que a gente vive, para cada vez a gente trabalhar em cima de diversidade, de ser um Brasil moderno, um Brasil de todo mundo”, finaliza.
Olhares Brasileiros
Natureza, tradições, paisagens urbanas, litoral e referências populares guiaram as inspirações para a coleção, com a iniciativa da marca para abrir espaço para talentos nacionais e levar diferentes expressões da cultura brasileira para uma audiência mais ampla.
Por meio dessas referências, materiais como linho, algodão, viscose, cetim e canvas aparecem em diferentes pesos e acabamentos. As modelagens vão das silhuetas soltas às construções mais estruturadas, enquanto bordados e texturas ganham espaço nas roupas e nos complementos. Bolsas, sapatos, lenços, chapéus, nécessaires, acessórios e itens de papelaria completam a coleção.
Os outros três olhares
Além de Isabella Galvão, mais três artistas participam da coleção com seus diferentes olhares do Brasil. De Ilhabela, no litoral de São Paulo, a artista visual Naia Ceschin encontra na Mata Atlântica e nas formas orgânicas da natureza o ponto de partida para seu trabalho, com cartela de verdes profundos, tons terrosos e neutros aquecidos. Além de tecidos leves e silhuetas soltas.
Já para Winny Tapajós, rios, águas e embarcações do Pará estão no centro do trabalho da
ilustradora, com essas referências em listras largas e grafismos geométricos, com uma paleta de azul-marinho, azul-claro e branco. Roupas de caimento amplo e descontraído dividem espaço com bucket hats dupla face em canvas, lenços e chinelos de tiras contrastantes.
De maneira complementar, Isabela de Oliveira, diretamente do Rio de Janeiro, junta o estilo
de vida carioca ao surf vintage em estampas de cores solares. Azuis suaves, verdes e
pontos de magenta formam paisagens e elementos gráficos em roupas leves para o verão.