Tribunal Superior Eleitoral reforça a sua segurança

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O Tribunal Superior Eleitoral desembolsou R$ 233 mil para reforçar a proteção de seus integrantes, com a aquisição de coletes à prova de balas. O equipamento não ficará restrito aos magistrados. Profissionais das equipes de segurança e motoristas que conduzem autoridades também poderão utilizá-lo durante o serviço. A decisão foi tomada depois que o TSE passou a receber, por diferentes canais, informações sobre a possibilidade de uma ação contra o tribunal. A preocupação levou ainda ao reforço da segurança nas residências de magistrados, que passaram a contar com equipes maiores.

Bianca Branco e Camila Jansen, em evento feminino - Fernando Machado/Divulgação

SINFÔNICA

A Orquestra Sinfônica Infantil, ligada à Orquestra Criança Cidadã, faz sua estreia com concerto hoje, às 17h, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu. Regida pelo maestro Ramón Pérez terá repertório ligado ao Dia da Criança.

NOSSA SENHORA

Depois de ser envolvida em absurdas mensagens na campanha eleitoral, Nossa Senhora Aparecida será festejada hoje como a Padroeira do Brasil.

FERIADO

Inclusive, a data de hoje marca a data do encontro da imagem por três pescadores no rio Paraíba do Sul, em 1717. A celebração foi oficializada como feriado nacional em 1980, mas a devoção à santa já mobilizou multidões muito antes disso.

RELÓGIO

Um dos relógios que Neymar tem usado é um modelo “Jacob&Com", feito em ouro rosé, que tem imagens de um tigre e um dragão cravejados com centenas de diamantes. Custa R$ 5 milhões.

O chef Filipe Ferreira recebido por Victor Tavares, na Rádio Jornal - Sheila Wanderley/Divulgação

PERNAMBUCO

Fernando de Noronha foi eleita pelo Índice de Progresso Social como o melhor local de Pernambuco para viver. Belo Jardim, Santa Cruz do Capibaribe, Paulista e Petrolina vêm em seguida.

ESQUECIMENTO

Ruy Castro, que entende muito de cinema, destaca o fato de Charles Chaplin, um gênio por boa parte do século 20, está praticamente ignorado pelos críticos e historiadores.

CIDADANIA

O evento “Cores que Cuidam”, que lembra as campanhas “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”, acontece no dia 20 no Novotel Recife Marina. Evento receberá doações para a reforma do Centro de Imagens do Hospital do Câncer. Evento vai homenagear Sidney Batista, superintendente do Hospital de Câncer e Paula Belo.

CPF

Zé Vaqueiro, um dos destaques do estilo piseiro, se chama José Jacson de Siqueira dos Santos Junior, nasceu e mora em Ouricuri.

VILEBREQUIN

Uma grife de moda conhecida pelo conceito tal pai, tal filho, com famosas bermudas estampadas que podem ser usadas pelos pais e pelos filhos, a “Vilebrequin” foi criada em St. Tropez em 1970 e hoje tem lojas espalhadas pelo mundo inteiro, inclusive em várias cidades do Brasil.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "Arte pra mim não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico. Arte pra mim é missão, vocação e festa." (Ariano Suassuna)

O VICE-PRESIDENTE Geraldo Alckmin estará hoje no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, homenageando a Padroeira do Brasil.

RENATO Góes e Thaila Ayala celebram sete anos de casamento.

VOLTA á tona a tendência das tiaras ziguezague, um clássico dos anos 2000.

MUITOS pernambucanos estão escolhendo Porto, em Portugal e cidades próximas, como local de casamento.

A MÚSICA “Fé”, na voz de Caetano Veloso e Maria Bethânia, está sendo bastante utilizada em postagens de cunho político e social nas redes sociais.

ANIVERSARIANTES André Régis, André Santos Cassimiro, Cristina Falcão, Fernanda Muniz, Gilvan Cavalcanti da Silva, Joaquim Barretto, João Aurélio Alves de Souza, Leonor Castellar, Letícia Lins, Lindalva Rocha, Maestro Spok, Sandra Barbosa e Zezita Barbosa.