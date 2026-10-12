Tribunal Superior Eleitoral reforça a sua segurança
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O Tribunal Superior Eleitoral desembolsou R$ 233 mil para reforçar a proteção de seus integrantes, com a aquisição de coletes à prova de balas. O equipamento não ficará restrito aos magistrados. Profissionais das equipes de segurança e motoristas que conduzem autoridades também poderão utilizá-lo durante o serviço. A decisão foi tomada depois que o TSE passou a receber, por diferentes canais, informações sobre a possibilidade de uma ação contra o tribunal. A preocupação levou ainda ao reforço da segurança nas residências de magistrados, que passaram a contar com equipes maiores.
SINFÔNICA
A Orquestra Sinfônica Infantil, ligada à Orquestra Criança Cidadã, faz sua estreia com concerto hoje, às 17h, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu. Regida pelo maestro Ramón Pérez terá repertório ligado ao Dia da Criança.
NOSSA SENHORA
Depois de ser envolvida em absurdas mensagens na campanha eleitoral, Nossa Senhora Aparecida será festejada hoje como a Padroeira do Brasil.
FERIADO
Inclusive, a data de hoje marca a data do encontro da imagem por três pescadores no rio Paraíba do Sul, em 1717. A celebração foi oficializada como feriado nacional em 1980, mas a devoção à santa já mobilizou multidões muito antes disso.
RELÓGIO
Um dos relógios que Neymar tem usado é um modelo “Jacob&Com", feito em ouro rosé, que tem imagens de um tigre e um dragão cravejados com centenas de diamantes. Custa R$ 5 milhões.
PERNAMBUCO
Fernando de Noronha foi eleita pelo Índice de Progresso Social como o melhor local de Pernambuco para viver. Belo Jardim, Santa Cruz do Capibaribe, Paulista e Petrolina vêm em seguida.
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ESQUECIMENTO
Ruy Castro, que entende muito de cinema, destaca o fato de Charles Chaplin, um gênio por boa parte do século 20, está praticamente ignorado pelos críticos e historiadores.
CIDADANIA
O evento “Cores que Cuidam”, que lembra as campanhas “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”, acontece no dia 20 no Novotel Recife Marina. Evento receberá doações para a reforma do Centro de Imagens do Hospital do Câncer. Evento vai homenagear Sidney Batista, superintendente do Hospital de Câncer e Paula Belo.
CPF
Zé Vaqueiro, um dos destaques do estilo piseiro, se chama José Jacson de Siqueira dos Santos Junior, nasceu e mora em Ouricuri.
VILEBREQUIN
Uma grife de moda conhecida pelo conceito tal pai, tal filho, com famosas bermudas estampadas que podem ser usadas pelos pais e pelos filhos, a “Vilebrequin” foi criada em St. Tropez em 1970 e hoje tem lojas espalhadas pelo mundo inteiro, inclusive em várias cidades do Brasil.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "Arte pra mim não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico. Arte pra mim é missão, vocação e festa." (Ariano Suassuna)
- O VICE-PRESIDENTE Geraldo Alckmin estará hoje no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, homenageando a Padroeira do Brasil.
- RENATO Góes e Thaila Ayala celebram sete anos de casamento.
- VOLTA á tona a tendência das tiaras ziguezague, um clássico dos anos 2000.
- MUITOS pernambucanos estão escolhendo Porto, em Portugal e cidades próximas, como local de casamento.
- A MÚSICA “Fé”, na voz de Caetano Veloso e Maria Bethânia, está sendo bastante utilizada em postagens de cunho político e social nas redes sociais.
ANIVERSARIANTES André Régis, André Santos Cassimiro, Cristina Falcão, Fernanda Muniz, Gilvan Cavalcanti da Silva, Joaquim Barretto, João Aurélio Alves de Souza, Leonor Castellar, Letícia Lins, Lindalva Rocha, Maestro Spok, Sandra Barbosa e Zezita Barbosa.