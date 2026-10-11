Raquel Lyra comandará a coordenação política
Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Ao contrário da primeira eleição, quando transferiu a coordenação política e sofreu duros revezes na Assembleia Legislativa, Raquel Lyra assumiu a ligação com a Assembleia Legislativa. No primeiro dia, convocou ao Palácio os deputados eleitos que a apoiaram. A meta agora é trabalhar pela escolha do novo presidente da Assembleia Legislativa, sendo o nome mais forte o de Antônio Moraes, grande liderança na Alepe e que apoiou a governadora. Com a experiência de quem foi deputada, Raquel também vai observar a escolha dos presidentes das mais importantes comissões da Alepe.
MOSTRA
Vale conferir a primeira Mostra de Arquitetura & Paisagismo de Pernambuco, que reúne 19 ambientes biofílicos e dois jardins, assinados por arquitetos, designers e paisagistas, na Tok&Stok do RioMar Recife.
ENTREVISTA
Diogo Viana é o entrevistado da coluna desta segunda-feira e revela os detalhes da sua trajetória até chegar à quinta edição da ART.PE, Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, que começa nesta quarta-feira.
CASE
O cirurgião Amyr Kelner foi destaque em Brasília, onde ministrou palestra sobre sua famosa técnica de Deep Plane e Deep Neck, sucesso das plásticas de rosto e pescoço, durante a Jornada Brasiliense de Cirurgia Plástica para médicos de todo o país.
FAMÍLIA EMPRESÁRIA
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa promove no dia 20, no JCPM Trade Center, o Fórum de Governança da Família Empresária. Entre as empresas confirmadas no evento, Masterboi, Moura Dubeux, Rio Ave, Grupo Cornélio Brennand, Drogafonte e Viana & Moura.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
DEZ ANOS
O chef Wagner Francis envia belíssimo convite para o evento que vai assinalar os 10 anos do “Francis Gastronomia”, uma referência de qualidade em buffets para grandes eventos na nossa cidade. Será quinta-feira, no Instituto Ricardo Brennand.
DESTAQUE
Pernambucanos estão entre os 20 vencedores do Concurso de Crônicas e Contos do Museu do Futebol 2026, que teve como tema “Mulheres em Campo”. Dos selecionados, três são do estado: Maiara Melo e Camylla Herculano, do Recife, e Valdir Soares Fernando, de Jaboatão dos Guararapes.
CAMISA 10
Deu errado a proposta da Argentina de aposentar a camisa 10 após a despedida de Lionel Messi. A ideia esbarrou nas regras da Fifa, que impedem a retirada definitiva da numeração.
LUXO
Anthony Vaccarello deixa a direção criativa da Yves Saint Laurent após 10 anos. O estilista belga consolidou a assinatura da grife com alfaiataria de ombros marcados, couro, transparência e sensualidade. A nova liderança será anunciada em breve.
POLÍTICA
Em entrevista à revista “Caras”, Regina Duarte afirmou que continua sendo uma pessoa de “sinceridade maluca”, mas com algumas restrições. “A política, por exemplo, é um campo minado em que tenho aprendido a caminhar com mais cautela”, declarou.