Raquel Lyra comandará a coordenação política

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Ao contrário da primeira eleição, quando transferiu a coordenação política e sofreu duros revezes na Assembleia Legislativa, Raquel Lyra assumiu a ligação com a Assembleia Legislativa. No primeiro dia, convocou ao Palácio os deputados eleitos que a apoiaram. A meta agora é trabalhar pela escolha do novo presidente da Assembleia Legislativa, sendo o nome mais forte o de Antônio Moraes, grande liderança na Alepe e que apoiou a governadora. Com a experiência de quem foi deputada, Raquel também vai observar a escolha dos presidentes das mais importantes comissões da Alepe.

Maria Lecticia e José Paulo Cavalcanti Filho, casal dos mais queridos na nossa sociedade - Sheila Wanderley/Divulgação

MOSTRA

Vale conferir a primeira Mostra de Arquitetura & Paisagismo de Pernambuco, que reúne 19 ambientes biofílicos e dois jardins, assinados por arquitetos, designers e paisagistas, na Tok&Stok do RioMar Recife.

ENTREVISTA

Diogo Viana é o entrevistado da coluna desta segunda-feira e revela os detalhes da sua trajetória até chegar à quinta edição da ART.PE, Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, que começa nesta quarta-feira.

Manuella, Paulo Filho, Ana e Paulo Santos, em evento no Dom - Renato Ramos/JC Imagem

CASE

O cirurgião Amyr Kelner foi destaque em Brasília, onde ministrou palestra sobre sua famosa técnica de Deep Plane e Deep Neck, sucesso das plásticas de rosto e pescoço, durante a Jornada Brasiliense de Cirurgia Plástica para médicos de todo o país.

FAMÍLIA EMPRESÁRIA

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa promove no dia 20, no JCPM Trade Center, o Fórum de Governança da Família Empresária. Entre as empresas confirmadas no evento, Masterboi, Moura Dubeux, Rio Ave, Grupo Cornélio Brennand, Drogafonte e Viana & Moura.

DEZ ANOS

O chef Wagner Francis envia belíssimo convite para o evento que vai assinalar os 10 anos do “Francis Gastronomia”, uma referência de qualidade em buffets para grandes eventos na nossa cidade. Será quinta-feira, no Instituto Ricardo Brennand.

Juliana e Lilian Santos, no almoço rosa - Renato Ramos/JC Imagem

DESTAQUE

Pernambucanos estão entre os 20 vencedores do Concurso de Crônicas e Contos do Museu do Futebol 2026, que teve como tema “Mulheres em Campo”. Dos selecionados, três são do estado: Maiara Melo e Camylla Herculano, do Recife, e Valdir Soares Fernando, de Jaboatão dos Guararapes.

CAMISA 10

Deu errado a proposta da Argentina de aposentar a camisa 10 após a despedida de Lionel Messi. A ideia esbarrou nas regras da Fifa, que impedem a retirada definitiva da numeração.

LUXO

Anthony Vaccarello deixa a direção criativa da Yves Saint Laurent após 10 anos. O estilista belga consolidou a assinatura da grife com alfaiataria de ombros marcados, couro, transparência e sensualidade. A nova liderança será anunciada em breve.

POLÍTICA

Em entrevista à revista “Caras”, Regina Duarte afirmou que continua sendo uma pessoa de “sinceridade maluca”, mas com algumas restrições. “A política, por exemplo, é um campo minado em que tenho aprendido a caminhar com mais cautela”, declarou.