A Fiepe voltará a ter um restaurante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Durante muitos anos, a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco teve um restaurante nas suas sedes, que costumavam receber lideranças empresariais, administrativas e políticas do estado. Primeiro no Edifício Limoeiro, na Rua Marquês do Recife, depois na atual sede, na Cruz Cabugá, que era comandado por Zinho Correia. O presidente Bruno Veloso mandou a diretoria de engenharia fazer um trabalho para definir o local do restaurante, possivelmente na laje que fica em cima do gabinete da presidência.

Domingo é dia de gente bonita: Oymara Bezerra - Sheila Wanderley/Divulgação

NA ARENA

A governadora Raquel Lyra, a vice-governadora Priscila Krause e os prefeitos Victor Marques e Vinicius Labanca estarão na Arena Pernambuco terça-feira para acompanhar o jogo da seleção brasileira de futebol feminino contra a Argentina. A partida, que será transmitida pela TV, deve ter um grande público, apesar da dificuldade de acesso ao estádio, onde acontecerá às 20h30.

MAIS UMA

Outra grande empresa brasileira passa a ter problemas. A rede de móveis planejados de alto padrão Kitchens enfrenta uma grave crise financeira, com falta de liquidez, atrasos em entregas e o fechamento de lojas em diferentes estados do país. Muitos clientes do Recife estão sem receber os móveis que já pagaram.

SHAKE SHACK

A famosa rede de hamburguerias “Shake Shack”, que tem 700 unidades em 20 países, chega ao Brasil no próximo ano, pela Bold, a holding que é dona do Outback, Abbraccio e Aussie no país. O projeto é abrir 40 lojas, uma delas no Recife. Quando vou a Nova York, a Shake Shack está no meu roteiro, sempre encontrando a casa lotada.

HOMENAGEM

A XIV HospitalMed, que Rodrigo da Fonte, Carol Baía e Tatiana Menezes comandam entre os dias 21 e 23 de outubro no Centro de Convenções, vai homenagear a médica Maria de Lourdes Corrêa de Araújo pelo belo trabalho que realiza na presidência da Unimed Recife.

VITÓRIA

Um detalhe na vitória de Raquel Lyra: ela foi a mais votada em 133 dos 184 municípios do estado, um percentual de 72%.

SÉRIE

A novidade da Netflix é “Habeas Corpus”, primeira série de drama jurídico original da plataforma no Brasil. É estrelada por Marjorie Estiano e Any Gabrielly e acompanha uma ex-advogada e seus alunos na tentativa de provar a inocência de um jovem condenado por engano.

CRÔNICAS

Quarta-feira será lançado “Crônicas de Domingo”, primeiro livro póstumo do excelente cronista Luís Fernando Veríssimo, que faleceu em agosto de 2025.

NA ARGENTINA

Francisco, no seu papado, não fez qualquer visita ao seu país, a Argentina. O Papa Leão XIV estará naquele país entre os dias 8 e 11 de novembro, participando de eventos em Buenos Aires, Córdoba e Luján, que tem o maior santuário mariano do país, dedicado a Nossa Senhora de Luján.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “A concorrência só me fez crescer. Agradeço aos meus concorrentes.” (João Carlos Paes Mendonça)

MANOEL Ferreira, que administra o Aeroporto de Belém, vai participar hoje da procissão de Nossa Senhora de Nazaré, um dos maiores eventos religiosos do país.

A FLIPORTO deste ano terá como homenageado Marcus Accioly e o tema “Raízes em papel, sonhos em bytes”.

O SPOTIFY amplia seu catálogo no Brasil com mais de seis mil audiolivros em diferentes idiomas, a partir de quinta-feira.

LUCIANA Gimenez completando 25 anos de carreira na televisão.

COLUNA de João Alberto: café da manhã do pernambucano.

ANIVERSARIANTES

Carlos Bola, Débora Leão, Diana Bittencourt, Eliane Recena, Ivanildo Figueiredo, Lulu Dubeux Paranhos, Maria Nazareth Emerenciano, Mariana Montenegro, Paulo Marinho Filho, Roberto Zirpoli Sobral, Sérgio Barbosa, Tatiana Menezes e Ulisses Porto de Farias Filho.