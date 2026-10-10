Erik Simões assume a presidência do TRE-PE
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O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco tem novo presidente. Depois de comandar a eleição no 1º turno, o desembargador Fernando Cerqueira passou a presidência para o desembargador Erik Simões, que era o vice-presidente. Sua primeira tarefa será comandar a eleição presidencial no 2º turno, marcada para o dia 25. Uma curiosidade: o novo presidente, que é torcedor do Santa Cruz, já presidiu o Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco.
BRILHO
Nosso ex-companheiro de redação Álvaro Filho, que há seis anos mora em Lisboa, foi destaque no jornal inglês “The Guardian”, em reportagem sobre o preconceito em Portugal contra o português falado pelos brasileiros, tema de seu livro “Eu não falo brasileiro”. Ele vai participar da Fliporto, em novembro, quando lançará seu romance “Mãe Preta”, ambientado em Olinda.
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DOCES
Marcelo Henrique Silva revela que a Parla Deli lançou, em suas quatro unidades, a linha “Parla + Leve”. Tem doces irresistíveis, como brownies, bolos e brigadeiros, totalmente sem adição de açúcar e sem lactose, unindo saúde e sabor.
CAMISA
A maioria dos torcedores do Náutico desaprovou a camisa que o time usou no jogo contra o Novorizontino, que não tem nada a ver com os uniformes que marcaram a história do clube. Para piorar, o time foi derrotado na partida.
FASHION
À frente de seu W Atelier, Mary Mansour prepara o lançamento da nova coleção Dunas, que traz a precisão da alfaiataria à delicadeza dos drapeados, com tecidos especiais e bordados feitos à mão.
NO RIO
Mais uma atipicidade nas eleições do Rio de Janeiro: segundo dados do TSE, mais de 204 mil eleitores digitaram 13 para governador e tiveram os votos anulados. O número é a legenda do PT, que não lançou candidato ao governo estadual e apoiou Eduardo Paes (PSD).
PESAR
Por proposta do conselheiro Valdecir Pascoal, o Pleno do Tribunal de Contas de Pernambuco aprovou, por unanimidade, voto de pesar pelo falecimento do ex-deputado estadual e federal Edgar Moury Fernandes Sobrinho.
UM ANO
Biba Fernandes celebra, no dia 23, o primeiro ano de seu Chicama em Fernando de Noronha. Para comemorar, vai comandar um menu exclusivo ao lado do chef Joca Pontes.
PATROCÍNIO
Cumprindo a determinação, a CBF retirou das placas de publicidade nos estádios o nome da Beta como patrocinadora do Campeonato Brasileiro da Série A.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “O humor ridiculariza a pompa, a impostura, a altivez e a hipocrisia.” (Albert Greeley)
JAILSON Marcos é destaque no novo número da revista “Viva a Vida 60 Mais”.
HOJE é o Dia dos Lions Internacional.
ACONTECE hoje, no Teatro RioMar Recife, palestra da sexóloga Cátia Damasceno.
O SPOTIFY amplia seu catálogo no Brasil com mais de seis mil audiolivros em diferentes idiomas, a partir de quinta-feira.
A AENA passa a administrar 18 aeroportos do Brasil. Assumiu a gestão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-Galeão.
ANIVERSARIANTES
Abelardo Borba, Alex Lomachinsky, Carla Bensoussan, Cátia Bensoussan, Everaldo Silva, Francisco Pedrosa, Gustavo Travassos, Hermano Nascimento, Leila Beltrão, Maria Fernanda Avelar, Paulo Luís Moury Fernandes, Nilo Simões, Rinaldo Carvalho, Sheila Lispector e Tânia Bacelar.