Erik Simões assume a presidência do TRE-PE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco tem novo presidente. Depois de comandar a eleição no 1º turno, o desembargador Fernando Cerqueira passou a presidência para o desembargador Erik Simões, que era o vice-presidente. Sua primeira tarefa será comandar a eleição presidencial no 2º turno, marcada para o dia 25. Uma curiosidade: o novo presidente, que é torcedor do Santa Cruz, já presidiu o Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco.

Na Assembleia Legislativa, o deputado estadual João Paulo, reeleito, e Rosa Amorim, que se elegeu deputada federal - Jarbas Araújo/Divulgação

Os médicos Mirela Ávila e Fernando Gurgel, nos 10 anos do Almoço Rosa - Renato Ramos/JC Imagem

Desembargador Erick Simões, novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e a esposa Laura - Sheila Wanderley/Divulgação

BRILHO

Nosso ex-companheiro de redação Álvaro Filho, que há seis anos mora em Lisboa, foi destaque no jornal inglês “The Guardian”, em reportagem sobre o preconceito em Portugal contra o português falado pelos brasileiros, tema de seu livro “Eu não falo brasileiro”. Ele vai participar da Fliporto, em novembro, quando lançará seu romance “Mãe Preta”, ambientado em Olinda.

DOCES

Marcelo Henrique Silva revela que a Parla Deli lançou, em suas quatro unidades, a linha “Parla + Leve”. Tem doces irresistíveis, como brownies, bolos e brigadeiros, totalmente sem adição de açúcar e sem lactose, unindo saúde e sabor.

CAMISA

A maioria dos torcedores do Náutico desaprovou a camisa que o time usou no jogo contra o Novorizontino, que não tem nada a ver com os uniformes que marcaram a história do clube. Para piorar, o time foi derrotado na partida.

FASHION

À frente de seu W Atelier, Mary Mansour prepara o lançamento da nova coleção Dunas, que traz a precisão da alfaiataria à delicadeza dos drapeados, com tecidos especiais e bordados feitos à mão.

NO RIO

Mais uma atipicidade nas eleições do Rio de Janeiro: segundo dados do TSE, mais de 204 mil eleitores digitaram 13 para governador e tiveram os votos anulados. O número é a legenda do PT, que não lançou candidato ao governo estadual e apoiou Eduardo Paes (PSD).

PESAR

Por proposta do conselheiro Valdecir Pascoal, o Pleno do Tribunal de Contas de Pernambuco aprovou, por unanimidade, voto de pesar pelo falecimento do ex-deputado estadual e federal Edgar Moury Fernandes Sobrinho.

UM ANO

Biba Fernandes celebra, no dia 23, o primeiro ano de seu Chicama em Fernando de Noronha. Para comemorar, vai comandar um menu exclusivo ao lado do chef Joca Pontes.

PATROCÍNIO

Cumprindo a determinação, a CBF retirou das placas de publicidade nos estádios o nome da Beta como patrocinadora do Campeonato Brasileiro da Série A.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O humor ridiculariza a pompa, a impostura, a altivez e a hipocrisia.” (Albert Greeley)

JAILSON Marcos é destaque no novo número da revista “Viva a Vida 60 Mais”.

HOJE é o Dia dos Lions Internacional.

ACONTECE hoje, no Teatro RioMar Recife, palestra da sexóloga Cátia Damasceno.

O SPOTIFY amplia seu catálogo no Brasil com mais de seis mil audiolivros em diferentes idiomas, a partir de quinta-feira.

A AENA passa a administrar 18 aeroportos do Brasil. Assumiu a gestão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-Galeão.

ANIVERSARIANTES

Abelardo Borba, Alex Lomachinsky, Carla Bensoussan, Cátia Bensoussan, Everaldo Silva, Francisco Pedrosa, Gustavo Travassos, Hermano Nascimento, Leila Beltrão, Maria Fernanda Avelar, Paulo Luís Moury Fernandes, Nilo Simões, Rinaldo Carvalho, Sheila Lispector e Tânia Bacelar.