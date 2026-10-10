Comitês eleitorais voltam ao mercado imobiliário
Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O mercado imobiliário do Recife voltou a ter ofertas em importantes áreas empresariais. É que muitos desses espaços, alguns vazios há muitos meses, foram alugados para comitês eleitorais. Com o fim da eleição, foram devolvidos e agora os proprietários procuram por novos interessados. Mesmo alguns em vias de grande movimento não conseguiram atrair interessados no aluguel ou na compra.
JANTAR ROSA
Os 10 anos do Almoço Rosa reuniram convidados em torno de uma causa importante: a conscientização sobre o câncer de mama. Bia Guirão, anfitriã da noite, vestiu uma criação de José Quirino Albuquerque. A noite começou com mediação de Mirella Martins e shows de Rafa Cout e Clara Sobral, que cantaram juntos e colocaram todo mundo para curtir a pista de dança.
LOOKS
Entre os tons rosados e o preto, o evento do Almoço Rosa trouxe belas inspirações de looks. Muitos vestidos com tecidos estruturados e também o uso de lenços e acessórios como colares, brincos e detalhes em pérola foram as apostas das convidadas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
NA TV JORNAL
Matheus Souto Maior, presidente do Sport, é o entrevistado do “João Alberto na Jornal”, hoje, às 18h50, na TV Jornal.
IGREJA
Dom Fernando Saburido celebra amanhã, às 11h, missa assinalando a reabertura da Igreja de Nossa Senhora da Assunção das Fronteiras, depois de quatro meses de obras de recuperação e manutenção.
ADVOCACIA
Bruno Cavalcanti, Ricardo Varejão, Camila Oliveira, Gabriela Figueiras e Leonardo Maciel foram destaque no ranking internacional da Leaders League, que ranqueia o setor jurídico no mundo para o mercado.
RETORNO
O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Francisco Bandeira de Mello, retorna de Curitiba, onde participou do XXII Encontro do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça e Militares do Brasil.
EDUCAÇÃO
Fernando Paiva comemora a expansão da Audens Edu, destaque em recrutamento e seleção de executivos do Nordeste. Depois de realizar 16 cursos em 2025, a escola já promoveu 25 ao longo do ano e tem mais 15 programados até dezembro.
ELEIÇÕES
A atriz Tânia Maria fez um apelo aos eleitores da terceira idade para que exerçam seu direito ao voto nas próximas eleições. Em vídeo nas redes sociais, destacou a importância da experiência dos mais velhos nas decisões políticas e resumiu o recado: “Não deixem que decidam por nós”.
PARCERIA
A Garrido Galeria, do Recife, e a Cave, de Fortaleza, se unem na exposição “Onde o céu e o mar se tocam”, que reúne 45 artistas, entre eles Francisco Brennand, Bárbara Banida, Delson Uchôa e Chico da Silva. A abertura será na próxima quarta-feira.