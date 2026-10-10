Comitês eleitorais voltam ao mercado imobiliário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O mercado imobiliário do Recife voltou a ter ofertas em importantes áreas empresariais. É que muitos desses espaços, alguns vazios há muitos meses, foram alugados para comitês eleitorais. Com o fim da eleição, foram devolvidos e agora os proprietários procuram por novos interessados. Mesmo alguns em vias de grande movimento não conseguiram atrair interessados no aluguel ou na compra.

Bia Guirão, anfitriã da noite que celebrou os 10 anos do Almoço Rosa - Renato Ramos/JC Imagem

JANTAR ROSA

Os 10 anos do Almoço Rosa reuniram convidados em torno de uma causa importante: a conscientização sobre o câncer de mama. Bia Guirão, anfitriã da noite, vestiu uma criação de José Quirino Albuquerque. A noite começou com mediação de Mirella Martins e shows de Rafa Cout e Clara Sobral, que cantaram juntos e colocaram todo mundo para curtir a pista de dança.

Mirella Martins foi a cerimonial do evento, com a elegância de sempre - Renato Ramos/JC Imagem

LOOKS

Entre os tons rosados e o preto, o evento do Almoço Rosa trouxe belas inspirações de looks. Muitos vestidos com tecidos estruturados e também o uso de lenços e acessórios como colares, brincos e detalhes em pérola foram as apostas das convidadas.

Rita Gueiros, Carla Amorim, Telma Brennand e Marcela Brennand, em evento feminino - Gleyson Ramos/Divulgação

NA TV JORNAL

Matheus Souto Maior, presidente do Sport, é o entrevistado do “João Alberto na Jornal”, hoje, às 18h50, na TV Jornal.

IGREJA

Dom Fernando Saburido celebra amanhã, às 11h, missa assinalando a reabertura da Igreja de Nossa Senhora da Assunção das Fronteiras, depois de quatro meses de obras de recuperação e manutenção.

ADVOCACIA

Bruno Cavalcanti, Ricardo Varejão, Camila Oliveira, Gabriela Figueiras e Leonardo Maciel foram destaque no ranking internacional da Leaders League, que ranqueia o setor jurídico no mundo para o mercado.

RETORNO

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Francisco Bandeira de Mello, retorna de Curitiba, onde participou do XXII Encontro do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça e Militares do Brasil.

EDUCAÇÃO

Fernando Paiva comemora a expansão da Audens Edu, destaque em recrutamento e seleção de executivos do Nordeste. Depois de realizar 16 cursos em 2025, a escola já promoveu 25 ao longo do ano e tem mais 15 programados até dezembro.

ELEIÇÕES

A atriz Tânia Maria fez um apelo aos eleitores da terceira idade para que exerçam seu direito ao voto nas próximas eleições. Em vídeo nas redes sociais, destacou a importância da experiência dos mais velhos nas decisões políticas e resumiu o recado: “Não deixem que decidam por nós”.

PARCERIA

A Garrido Galeria, do Recife, e a Cave, de Fortaleza, se unem na exposição “Onde o céu e o mar se tocam”, que reúne 45 artistas, entre eles Francisco Brennand, Bárbara Banida, Delson Uchôa e Chico da Silva. A abertura será na próxima quarta-feira.