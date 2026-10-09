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João Alberto | Notícia

Polo Pina poderá manter camarote no carnaval

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por JC Publicado em 09/10/2026 às 8:00
Policiamento será reforçado nos três dias de festas, segundo a SDS
Policiamento será reforçado nos três dias de festas, segundo a SDS - JONAS QUIRINO/JC IMAGEM

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A Construtora Rio Ave, que comprou o terreno no Polo Pina, em torno do Cassino Americano, começou estudos sobre o projeto a ser implantado na área nobre, com a tendência de que receba edifícios residenciais de alto padrão. Já o prédio do Cassino Americano será recuperado e poderá ser usado para área de convivência do condomínio ou arrendado para um restaurante cinco estrelas, já com alguns interessados. Como a comercialização só deve começar em janeiro de 2028, o terreno ao lado poderá voltar a ser alugado para receber camarote no carnaval, como vinha acontecendo.

DIPLOMAÇÃO

A diplomação de Raquel Lyra e Priscila Krause para o segundo mandato será no dia 18 de dezembro, no Recife Expo Center, que sediará pela primeira vez a solenidade, tradicionalmente realizada no Centro de Convenções.

SOLIDARIEDADE

As mais importantes instituições do estado publicaram nas redes sociais as mensagens de apoio a Alfredo Gomes, reitor da UFPE, por conta do incêndio que atingiu o prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo da instituição.

PARABÉNS

A vereadora do Recife Liana Cirne, que é gaúcha e mora no Recife há muitos anos, foi eleita deputada federal, com ótima votação. Ela é professora da Faculdade de Direito do Recife e ganhou uma bonita homenagem dos seus colegas pela vitória nas urnas.

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BRUNA & LEVI

Um dos mais importantes nupciais deste ano vai unir Bruna, filha de Virgínia e André Campos, e Levi, filho de Levi Moura de França e Lúcia de Fátima de Miranda. Será no dia 7 de novembro, na Igreja de Nossa Senhora do Ó. Noivos receberão cumprimentos na Casa Gameleira, em Porto de Galinhas.

TORRE EIFFEL

Monumento mais visitado do mundo, a Torre Eiffel, em Paris, é tema do meu artigo de hoje na página de opinião.

MAIS DOIS

A coluna revelou que o pernambucano João Roma perdeu a eleição para senador na Bahia. O colega Romoaldo de Souza acrescentou mais dois casos de pernambucanos que perderam eleições para cargos fora do Estado: Chico Rodrigues, natural do Recife, que perdeu a disputa para senador de Roraima, e Randolfe Rodrigues, de Garanhuns, que perdeu a eleição para senador do Amapá.

PREOCUPANTE

Especialistas em ciência política consideram preocupantes as declarações de Flávio Bolsonaro sobre a necessidade de “redemocratizar” o Brasil. O alerta é direto: se a proposta significar enfraquecer instituições de controle, reduzir a independência do Judiciário ou concentrar poder na maioria política do momento, haverá um sério risco para a democracia.

LIVROS

Anne Carson, vencedora do Nobel de Literatura, tem entre seus livros mais conhecidos ‘’Autobiografia do Vermelho’’, ‘’Eros’’, o ‘’Doce-Amargo’’, ‘’A Beleza do Marido e Nox’’, obras que transitam entre poesia, prosa, memória e reflexão sobre o amor.

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