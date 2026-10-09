Nova York foi eleita como a melhor cidade do mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Conhecida como a cidade que não dorme, Nova York também foi eleita a melhor cidade do mundo pelo Global Cities Index 2026, da “Oxford Economics”. Alcançou a pontuação máxima em economia e superou Londres e Paris no ranking, que avalia mil cidades em critérios como capital humano, qualidade de vida, meio ambiente e governança. Completam o top 10: Londres, Paris, Seattle, San Francisco, Dublin, Boston, San Jose, Tóquio e Zurique.

Torquato da Silva Castro Júnior, Felipe Sarinho e Maria Rita Holanda em Seminário de Direito Civil e Tecnologia da Unicap Torquato da Silva Castro Júnior, Felipe Sarinho e Maria Rita Holanda em Seminário de Direito Civil e Tecnologia da Unicap - Arquivo Pessoal

CINCO MAIS

Os cinco deputados federais eleitos mais votados no Recife foram, pela ordem: Jones Manoel, Pedro Campos, Eduardo Moura, Gilson Machado e Anderson Ferreira. Já os deputados estaduais foram, pela ordem: Dani Portela, Gilson Machado Filho, Francismar Pontes.

CAMPANHA

O marqueteiro Sidônio Pereira, que Lula transformou em ministro de Comunicação Social, é alvo de fortes críticas de lideranças do PT. Desde que assumiu, não melhorou em nada a imagem do presidente, muito pelo contrário. Uma das razões para o presidente entregar a coordenação da campanha no segundo turno a Camilo Santana.

JUAREZ MACHADO

Faleceu ontem, aos 85 anos, o artista plástico, escritor e ator Juarez Machado. Convivi com ele e seus belos quadros, quando ele veio de Paris, onde morava, para fazer uma exposição da Galeria Ranulpho, do marchand Carlos Ranulpho. Mostra foi um sucesso, vendeu todas as telas na noite de abertura.

O deputado Jarbas Filho comemorando a reeleição com o pai, Jarbas Vasconcelos O deputado Jarbas Filho comemorando a reeleição com o pai, Jarbas Vasconcelos - Arquivo Pessoal

BIS

Lula não conseguiu reverter o resultado da eleição em Pernambuco, ao participar de eventos de campanha no estado. Em 2022 para apoiar Danilo Cabral, em 2026 para ajudar João Campos. Perdeu as duas.

DESTAQUE

A despedida de Messi da seleção argentina foi marcada por muita emoção. O destaque ficou para o jogador Enzo Fernández, flagrado aos prantos durante a partida, em cena que repercutiu nas redes sociais.

Apesar da imagem, foi cordial o encontro dos deputados reeleitos Antônio Coelho e Renato Antunes, na volta à Assembleia Legislativa Apesar da imagem, foi cordial o encontro dos deputados reeleitos Antônio Coelho e Renato Antunes, na volta à Assembleia Legislativa - Jarbas Araújo/Divulgação

QUEDA

Fernando Diniz foi demitido do Corinthians, depois da derrota para o Internacional. Foi o 19º treinador demitido na competição deste ano.

REGIÃO METROPOLITANA

Além de perdido por muito pouco no Recife, Raquel Lyra venceu em 11 das 15 cidades da Região Metropolitana: Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno e Paulista.

AEROPORTO

A Aena passa a administrar 18 aeroportos do Brasil. Ontem, assumiu a gestão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-Galeão.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O Congresso Nacional estragou o debate sobre a Escola 6x1” (Fernando Castilho)



KARLA Dantas marcou presença na festa da Masp com a Gucci em São Paulo.

TOM CAVALCANTE apresenta amanhã o espetáculo “O Tom Tá ON”, no Teatro Guararapes.

JAIR Oliveira e Tânia Khalill mostram o show "Grandes Pequeninos", de sábado a segunda, na Caixa Cultural.

O “EXÍMIA” e o “Tan Tan”, de São Paulo, entraram na lista dos melhores bares do mundo no ranking “The World’s 50 Best Bars.”

ALCIDES Cardoso está de volta à Câmara Municipal do Recife.

ANIVERSARIANTES

Aderval Barros, Andréa Tenório de Brito, Ângela Moraes, Arnaldo Xavier, Caio Mário Mello, Eduardo Falcão, Eloy D’Almeida Lins, Gilvandro Filho, João da Costa Azevedo Filho, Lúcia da Fonte, Roberto Selva, Silvana Gondim, Socorrinho Almeida e Vanessa Vecchione Pontual.