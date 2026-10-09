Nova York foi eleita como a melhor cidade do mundo
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Conhecida como a cidade que não dorme, Nova York também foi eleita a melhor cidade do mundo pelo Global Cities Index 2026, da “Oxford Economics”. Alcançou a pontuação máxima em economia e superou Londres e Paris no ranking, que avalia mil cidades em critérios como capital humano, qualidade de vida, meio ambiente e governança. Completam o top 10: Londres, Paris, Seattle, San Francisco, Dublin, Boston, San Jose, Tóquio e Zurique.
CINCO MAIS
Os cinco deputados federais eleitos mais votados no Recife foram, pela ordem: Jones Manoel, Pedro Campos, Eduardo Moura, Gilson Machado e Anderson Ferreira. Já os deputados estaduais foram, pela ordem: Dani Portela, Gilson Machado Filho, Francismar Pontes.
CAMPANHA
O marqueteiro Sidônio Pereira, que Lula transformou em ministro de Comunicação Social, é alvo de fortes críticas de lideranças do PT. Desde que assumiu, não melhorou em nada a imagem do presidente, muito pelo contrário. Uma das razões para o presidente entregar a coordenação da campanha no segundo turno a Camilo Santana.
JUAREZ MACHADO
Faleceu ontem, aos 85 anos, o artista plástico, escritor e ator Juarez Machado. Convivi com ele e seus belos quadros, quando ele veio de Paris, onde morava, para fazer uma exposição da Galeria Ranulpho, do marchand Carlos Ranulpho. Mostra foi um sucesso, vendeu todas as telas na noite de abertura.
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BIS
Lula não conseguiu reverter o resultado da eleição em Pernambuco, ao participar de eventos de campanha no estado. Em 2022 para apoiar Danilo Cabral, em 2026 para ajudar João Campos. Perdeu as duas.
DESTAQUE
A despedida de Messi da seleção argentina foi marcada por muita emoção. O destaque ficou para o jogador Enzo Fernández, flagrado aos prantos durante a partida, em cena que repercutiu nas redes sociais.
QUEDA
Fernando Diniz foi demitido do Corinthians, depois da derrota para o Internacional. Foi o 19º treinador demitido na competição deste ano.
REGIÃO METROPOLITANA
Além de perdido por muito pouco no Recife, Raquel Lyra venceu em 11 das 15 cidades da Região Metropolitana: Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno e Paulista.
AEROPORTO
A Aena passa a administrar 18 aeroportos do Brasil. Ontem, assumiu a gestão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-Galeão.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “O Congresso Nacional estragou o debate sobre a Escola 6x1” (Fernando Castilho)
KARLA Dantas marcou presença na festa da Masp com a Gucci em São Paulo.
TOM CAVALCANTE apresenta amanhã o espetáculo “O Tom Tá ON”, no Teatro Guararapes.
JAIR Oliveira e Tânia Khalill mostram o show "Grandes Pequeninos", de sábado a segunda, na Caixa Cultural.
O “EXÍMIA” e o “Tan Tan”, de São Paulo, entraram na lista dos melhores bares do mundo no ranking “The World’s 50 Best Bars.”
ALCIDES Cardoso está de volta à Câmara Municipal do Recife.
ANIVERSARIANTES
Aderval Barros, Andréa Tenório de Brito, Ângela Moraes, Arnaldo Xavier, Caio Mário Mello, Eduardo Falcão, Eloy D’Almeida Lins, Gilvandro Filho, João da Costa Azevedo Filho, Lúcia da Fonte, Roberto Selva, Silvana Gondim, Socorrinho Almeida e Vanessa Vecchione Pontual.