fechar
João Alberto | Notícia

Camila e Eduarda Haeckel comandam estreia do Inspiração Mulher sobre futuro feminino

Evento realizado na última quarta-feira (7) trouxe a endocrinologista Isabella Bussade ao lado de palestrantes locais para falar de saúde feminina

Por Julliana Brito Publicado em 09/10/2026 às 14:06
Isabela Bussade com Camila e Eduarda Haeckel
Isabela Bussade com Camila e Eduarda Haeckel - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Inspiração Mulher fez sua estreia na quarta-feira (7), em noite comandada por Camila e Eduarda Haeckel. Entre os destaques, Juliana e Fernanda Vieira trouxeram à convite a endocrinologista Isabela Bussade. 

Uma curiosidade, é que ela é irmã da influenciadora digital Silvia Braz. 

Leia Também

O encontro teve como tema “O Futuro da Mulher: tudo o que ainda queremos viver”, onde Isabela Bussade falou sobre longevidade feminina, menopausa, metabolismo e os caminhos atuais para cuidar da saúde. 

Julliana Brito/JC
Isabela Bussade - Julliana Brito/JC

A programação contou ainda com uma conversa entre Dr. José Câmara e Teco Sodré, além de uma série de palestras sobre temas como independência, legado e sucessão, autoestima nas relações pessoais e profissionais e os desafios da vida moderna, conduzidas por Mariana Wanderley, Juliana Martinelli, Dra. Mayara Borges e Luzia Feitosa.

Nomes como Silvia Wanderley, Márcia e Fábio Casanova, Clara Dubeux, Paula Meira, Maria Pimentel, Roseana Faneco e Beatriz Maranhão prestigiaram o evento. 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Representatividade feminina
ELEIÇÕES

Representatividade feminina
Carretas da Mulher Pernambucana chegam a todos os municípios de Pernambuco e ampliam acesso à saúde
Iniciativa

Carretas da Mulher Pernambucana chegam a todos os municípios de Pernambuco e ampliam acesso à saúde

Compartilhe

Tags

Imagem de Julliana Brito

Julliana Brito

jlbrito@jc.com.br

Assistente da coluna social de João Alberto