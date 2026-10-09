Camila e Eduarda Haeckel comandam estreia do Inspiração Mulher sobre futuro feminino
Evento realizado na última quarta-feira (7) trouxe a endocrinologista Isabella Bussade ao lado de palestrantes locais para falar de saúde feminina
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O Inspiração Mulher fez sua estreia na quarta-feira (7), em noite comandada por Camila e Eduarda Haeckel. Entre os destaques, Juliana e Fernanda Vieira trouxeram à convite a endocrinologista Isabela Bussade.
Uma curiosidade, é que ela é irmã da influenciadora digital Silvia Braz.
O encontro teve como tema “O Futuro da Mulher: tudo o que ainda queremos viver”, onde Isabela Bussade falou sobre longevidade feminina, menopausa, metabolismo e os caminhos atuais para cuidar da saúde.
A programação contou ainda com uma conversa entre Dr. José Câmara e Teco Sodré, além de uma série de palestras sobre temas como independência, legado e sucessão, autoestima nas relações pessoais e profissionais e os desafios da vida moderna, conduzidas por Mariana Wanderley, Juliana Martinelli, Dra. Mayara Borges e Luzia Feitosa.
Nomes como Silvia Wanderley, Márcia e Fábio Casanova, Clara Dubeux, Paula Meira, Maria Pimentel, Roseana Faneco e Beatriz Maranhão prestigiaram o evento.